Lilly Telez drohte, die Reform des Bergbaugesetzes rückgängig zu machen: „Wir werden diese Abweichung korrigieren“

In der Nacht des Dienstag, den 19. April, wurde die Reform des Bergbaugesetzes (LM) von der Mehrheit des Senats nach dem Ablehnung der vorgeschlagenen Elektrizitätsreform durch Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Die Abstimmung im Gegensatz zur Reformation in der Abgeordnetenkammer am 17. April, bei der sich die Mitglieder der Bänke, die sich der Regierung von AMLO und der Partei Movimiento Regeneración Nacional (Morena) widersetzten, zugunsten des Regierungsblocks bewiesen haben.

Diese Reform legt fest, dass der mexikanische Staat ausschließlich dieses Mineral und seine wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten erforschen, ausschöpfen und nutzen wird.

Ebenso wird die Schaffung einer autonomen öffentlichen Einrichtung vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass der Staat alle Vorteile nutzen kann, die dieses Metall mit sich bringen kann, das als Mexican Lithium Association (AMLITIO) bezeichnet werden soll.

Vor diesem Hintergrund drückte Senatorin Lilly Telez ihren Unmut über die Zustimmung aus und trotz der Enthaltung anderer Gesetzgeber stellte sie fest, dass sie gegen die Verabschiedung der Reform gestimmt habe.

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

Über ihre sozialen Netzwerke wies die Senatorin der National Action Party (PAN) darauf hin, dass die Lithiumversicherung Gewinne für die AMLO-Regierung generieren sollte, gab aber auch an, dass die Reform der LM in den nächsten sechs Jahren rückgängig gemacht werden werde.

Was diese Reform betrifft, wurde sie vom Vorstandsvorsitzenden am 12. April auf einer seiner Morgenkonferenzen als eine Art „Plan B“ angekündigt, falls der Electric Die Reform wurde nicht genehmigt. Später veröffentlichte er in seinen sozialen Netzwerken, dass „wir bereits gegen Verrat gepanzert sind“.

Bei mehreren Gelegenheiten wiederholte er das Thema und wies auf die strategische Bedeutung dieses Minerals für die Wirtschaft des Landes und zukünftige Generationen in Mexiko hin und fügte hinzu, dass „es nicht an Einzelpersonen, geschweige denn an Ausländer weitergegeben werden sollte“.

Es wird auch angenommen, dass dies aufgrund des wirtschaftlichen Potenzials und der Bedeutung liegt, die das mexikanische Land innerhalb des T-MEC auf der Seite des Automobilindustrie, da sie eine Säule im internationalen Vertrag darstellt, hauptsächlich durch die Herstellung von Batterien.

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

Die Reform wurde erstmals am vergangenen Montag, dem 18. April, von den Abgeordneten mit 278 Stimmen, 197 Enthaltungen und 0 Stimmen dagegen genehmigt, da die Führer von PAN, PRI und PRD angekündigt hatten, dies in Missbilligung zu tun, sobald es angenommen wurde.

Und am 19. April wurde die Reform zwischen Beschuldigungen und Disqualifikationen gegen die Parteien, die gegen die Elektrizitätsreform gestimmt hatten, im Allgemeinen mit 87 Stimmen dafür, 20 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen genehmigt. Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie im Amtsblatt der Föderation (DOF) veröffentlicht werden.

Auf der anderen Seite tauchte kürzlich ein Video von einer AMLO-Morgenkonferenz im Jahr 2020 wieder auf, in dem er nach der Verstaatlichung von Lithium gefragt wurde. Die Antwort des Präsidenten war dieselbe, mit der die Senatoren gegen sie vorgegangen sind: Dieser Artikel 27 der Verfassung wies bereits auf ihren Schutz durch die Regierung hin, also „es war nicht notwendig“.

