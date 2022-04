Granada, zusammen mit den Kolumbianern Santiago Arias und Carlos Bacca, besuchen heute Atletico Madrid

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Heute beherbergt Atlético de Madrid Granada von Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca und Neyder Lozano im Wanda Metropolitano-Stadion an einem neuen LaLiga-Datum. Diejenigen, die von Diego Simeone angeführt werden, haben einen guten Kampf erlebt und wollen weiterhin Punkte sammeln, um in der Tabelle aufzusteigen und sich ihren Platz für die Champions League in der nächsten Saison zu sichern. Derzeit befinden sie sich in Feld Nummer 4 mit 60 Punkten. Sie haben 4 ihrer letzten 5 Spiele gewonnen, das letzte gegen Espanyol, mit einem Ergebnis von 2-1. Die Colchoneros sind punktuell mit Sevilla und Barcelona verbunden, mit einem guten Tordurchschnitt. Sie erzielen in jedem Spiel mindestens einen Treffer. Für das heutige Spiel können Joao Felix, Jose Maria Gimenez, Hector Herrera und Thomar Lemar nicht alle verletzungsbedingt zählen; weder Kondogbia noch Felipe werden anwesend sein, die durch Sanktionen ausgeschlossen wurden.

Granada ihrerseits hat am letzten Tag des spanischen Turniers in seinem Stadion eine Niederlage gegen Levante erlitten. Das Team, das bis zu diesem Moment von Rubén Torrecilla geführt wurde, wird für das heutige Spiel Aitor Karanka auf der Bank stehen, der versuchen wird, die Gegenwart des Teams zu drehen. Sie kommen aus drei Niederlagen in Folge in ihren letzten gespielten Spielen. Sie haben nur einen Sieg errungen und befinden sich auf dem 18. Platz mit 29 Punkten in der Abstiegszone.

Für dieses Spiel kann Granada nicht auf Santiago Arias zählen, der sich immer noch von einer Verletzung erholt, oder Neyder Lozano, einen weiteren kolumbianischen Spieler, Carlos Neva und Raúl Torrente. Carlos Bacca seinerseits wurde seit mehr als drei Monaten nicht mehr berücksichtigt, und die Direktoren hätten ihm bereits die Unterstützung gegeben, am Ende der Saison nach einem neuen Team zu suchen. Der einzige Kolumbianer, der über die Gegenwart des Kaders hinaus ein gutes Geschenk in der Mannschaft hat, ist Luis Díaz, der in den letzten Spielen der WM-Qualifikation nach Katar 2022 sogar berücksichtigt wurde, um der kolumbianischen Nationalmannschaft beizutreten.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

Dies wird aufgrund des Drucks, den beide Teams ausüben, ein interessantes Spiel sein. Die Colchoneros können nicht riskieren zu verlieren und Granada muss vom Ende des Tisches verschwinden. Das wären die möglichen Aufstellungen:

Atletico Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Mario Hermoso, Reinildo; Vrsaljko/Lodi/Wass, De Paul, Koke, Carrasco; Marcos Llorente; Griezmann/Matheus Cunha und Angel Correa.

Granada (1-4-3-3): Luis Maximilian; Quini, Victor Diaz, Domingos Duarte, Escudero; Alex Collado/Montoro, Petrovic, Luis Milla; Antonio Puertas, Luis Suarez und Darwin Machís.

Das „Cholo“ -Team hat nur sechzehn gesunde Spieler für das Spiel und wird voraussichtlich seine Vorstellung vom Spiel über die Abwesenheiten hinaus beibehalten, wobei Mario Hermoso zusammen mit Reinildo Mandava und Stefan Savic für Felipe eintritt. Auf der rechten Spur mit Sime Vrsaljko, obwohl es auch die Möglichkeit gibt, dass Yannick Ferreira Carrasco oder sogar Daniel Wass dort spielen und Renan Lodi auf der linken Seite herauskommt. Im Mittelfeld wird Rodrigo De Paul zu den Elf zurückkehren, um sich mit Koke Resurrection und Marcos Llorente im Mark zu bilden. Und darüber, Ángel Correa und Antoine Griezmann, obwohl es Optionen gibt, die Matheus Cunha auch betreten wird.

Karanka, der sein Debüt bei Granada gab, könnte seine Hoffnungen auf Spieler setzen, die in seiner jüngeren Geschichte für das Team wichtig waren: Ángel Montoro, Víctor Díaz oder Antonio Puertas. Germán Sanchez, einer der Kapitäne, wäre der einzige, der nicht verfügbar wäre.

Das Spiel beginnt um 12:00 Uhr kolumbianische Zeit.





