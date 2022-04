Fall Debanhi Escobar: Was ist über die Durchsuchungen der Abteilung und des Transportunternehmens bekannt

Debanhi Escobar versuchte nach einer Party nach Hause zurückzukehren, aber ihre Eltern haben seit dem frühen Morgen des 9. April 2022 nichts von ihr gehört, als der Fahrer, der sie mitnehmen sollte, mitten auf der Straße ein Foto von ihr machte.

Seitdem haben die Ermittlungen der Behörden und die Suche nach der Familie zugenommen, die es geschafft haben, ihren Reise zu einem Transportunternehmen, wo sie durch Überwachungskameras erwischt wurde, als sie angeblich um Hilfe bat.

Die Mappe der Staatsanwaltschaft wies jedoch auch auf einen anderen Weg hin, der sie zur Suche nach einer Wohnung führte, in der sie nach Habseligkeiten des 18-jährigen Mädchens suchten, so der Korrespondent David Carrizales von El Universal.

Über die auf vermisste Personen spezialisierte Staatsanwaltschaft wurde auf die Wohneinheit Condominios Constitución in der Innenstadt von Monterrey, der Hauptstadt von Nuevo León, zugegriffen. Das Gebiet ist 17 Kilometer von der Straße entfernt, auf der sich Debanhi befand.

Nachdem sie in einer der Wohnungen im Erdgeschoss angekommen waren, versuchten die Behörden, an die Tür zu klopfen, gingen jedoch gewaltsam auf die Suche nach Hinweisen, die sie zum Standort Debanhi Escobar führen würden.

Laut Mexikos Korrespondent David Casas del Sol würden Berichte und Daten in den Händen der neoläischen Behörden liegen, die darauf hinweisen, dass im Inneren verschiedene Objekte gefunden werden könnten, die sich auf den Fall des vermissten Mädchens beziehen.

Die Behörden haben jedoch weder die Gründe für die Durchsuchung geklärt noch die Ergebnisse der Durchsuchung offengelegt, die in einigen weit entfernten Eigentumswohnungen und bisher ohne Daten durchgeführt wurde, die sie mit dem Fall in Verbindung bringen könnten.

Stunden zuvor gestand Debanhis Vater, Mario Escobar, dass die örtliche Staatsanwaltschaft die Durchsuchung und die Warteschlangen von Untersuchung der oben genannten Eigentumswohnungen, obwohl er hinzufügte, dass er kaum Zugang zu den Ergebnissen solcher Untersuchungen haben würde.

Mario Escobar sagte, dass die Staatsanwaltschaft viel Arbeit geleistet habe, um mehr Informationen zu erhalten, die Sicherheit geben, wo die junge Frau aus Nuevo León zu finden ist. „Die Staatsanwaltschaft hat ihre Arbeit erledigt, sie hat sich verzögert, wir hoffen, eine gute Perspektive auf das Geschehen zu haben“, sagte der Vater.

Auf der anderen Seite berichtete El Universal, dass Debanhis Familie zustimmen konnte, die Einrichtungen von Alcosa Transportes Internacional zu inspizieren, mit Erlaubnis der Verantwortlichen des Komplexes, in dem Debanhi um Hilfe gebeten hätte, nachdem er angeblich von einem Taxifahrer verlassen worden war.

Diese Inspektion in Begleitung der Civil Force and Investigative Police dauerte zusätzlich zu den Binomials mehr als 10 Stunden und lieferte keine relevanten Daten, die helfen könnten, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, so der Korrespondent.

Es war in dieser Firma, die sich am Kilometer 15,5 der Autobahn nach Nuevo Laredo befindet, ganz in der Nähe des Ortes, an dem Debanhi offenbar verlassen wurde, war die Der letzte Ort, an dem Debanhi verlassen wurde, konnte es dank Überwachungskameras in der Nähe des Gebiets lokalisieren.

Den neuesten Berichten über den Fall der jungen Frau zufolge soll sie am Samstag, dem 8. April, in Begleitung ihrer Freunde an einer Party teilgenommen haben. Die Menschen, mit denen er begleitet wurde, hatten jedoch Unterschiede und trennten sich. Seit dem frühen Morgen des 9. April gibt es keine Kommunikation mit ihr.

Die junge Frau stieg für den privaten Dienst in ein Taxi, aber aufgrund ihrer Unannehmlichkeiten wäre sie aus dem Fahrzeug gestiegen und am Kilometer 15 der Straße nach Nuevo Laredo auf die Strecke gestiegen. Ein Foto von ihrem Warten auf der Autobahn wurde in den sozialen Medien viral, weil es der letzte Ort war, an dem sie gesehen wurde, bevor sie verschwand.

