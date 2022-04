Die Wahrheit über Laura Londoños schlechte Beziehung zu William Levy, nach ihrem Kampf in „Kaffee mit dem Duft einer Frau“ klärte die Schauspielerin die Gerüchte

Laura Londoño ist heute eine der bekanntesten kolumbianischen Schauspielerinnen, wenn man bedenkt, dass ihr Name Teil renommierter und erfolgreicher Produktionen wie „Das Gesetz des Herzens“ und „Kaffee mit dem Aroma einer Frau“ (Version 2021) war.

Ihre Teilnahme an diesen Telenovelas wurde jedoch durch Kontroversen beeinträchtigt, die darauf hinweisen, dass sie genug Probleme mit ihren Kollegen hat. Tatsächlich verwies die 34-jährige Antioquia in den letzten Stunden und über ihren Instagram-Account auf das Gerücht des Unterhaltungsprogramms „Ich weiß alles“, das darauf hinwies, dass es eine starke Diskussion zwischen ihr und dem Schauspieler William Levy gab.

Nach Angaben der Frau, die Paloma in Fernando Gaitáns Seifenoper zum Leben erweckt hat, sind Reibungen mit ihren Kollegen normal, aber sie schloss aus, dass sie eine schlechte Beziehung hatten, wie sie von einigen ihrer Anhänger wahrgenommen wurden.

Ebenso sagte er, dass es nicht notwendig sei, der engste Freund aller Menschen zu werden, mit denen er zusammenarbeitet, und das bedeutet nicht, dass er sie hasst oder hasst.

Er bestätigte auch, dass er problemlos wieder mit William Levy zusammenarbeiten würde, da die Konflikte der Vergangenheit überwunden wurden.

Diese Kontroverse schließt sich einer Kontroverse an, die vor etwas weniger als einem Monat ausgelöst wurde, als Mabel Moreno und Laura de León über die Probleme sprachen, die sie mit einer Schauspielerin aus „Das Gesetz des Herzens“ hatten, denn obwohl sie nicht mit ihren eigenen Namen sprachen, weisen die Hinweise darauf hin, dass es sich um Laura Londoño handelt.

Was die Anschuldigungen betrifft, die Londoño in der Vergangenheit erhoben hatte, bestritt die Barranquilla-Schauspielerin, dass es Teamkollegen in der Produktion gab, die ihre Texte gestohlen haben, um in der Produktion von RCN Televisión an Bedeutung zu gewinnen, dass dies der Fall war, da klar ist, dass keine Nebenfigur mehr sein kann wichtig als die Protagonisten selbst.