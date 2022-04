Die ukrainischen Truppen in Mariupol befürchten, dass es aufgrund der Belagerung Russlands ihre letzten Stunden oder Tage sein werden

Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Der Befehlshaber Sergei Volyna von der 36. Marinebrigade der ukrainischen Armee forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Streitkräfte, die mehr als 500 Verwundeten und Hunderte ukrainischer Zivilisten aus Mariupol auszuliefern, da die Situation auf dem Gebiet des Asowstals schwierig ist.

„Das ist unser Ruf an die Welt, es könnte unser letzter Aufruf sein. Möglicherweise haben wir nur noch ein paar Tage oder Stunden. Die feindliche Gruppe ist dutzende Male größer als wir, sie dominieren in der Luft, in der Artillerie, in Gruppen, die an Land, Ausrüstung und Panzern operieren „, berichtete Volyna in einem Video, das auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht wurde, wie die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN berichtete.

In diesem Zusammenhang forderte Volyna die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, „das Auslieferungsverfahren“ anzuwenden und ukrainische Militärs und Zivilisten in das Gebiet eines Drittstaats zu verlegen.

Er erklärte auch, dass es neben dem Militär mehr als 500 verwundete Soldaten und Hunderte von Zivilisten gibt, darunter Frauen und Kinder. „Wir bitten um Sicherheit im Gebiet eines Drittlandes“, sagte der Kommandant.

Russland stellte ein Ultimatum an diese Truppen, um sich bis Mittwoch um 14.00 Uhr in Moskau zu ergeben, und kündigte die Eröffnung eines humanitären Korridors für diejenigen an, die ihre Waffen niederlegten.

Die lokalen Behörden sagen, dass Tausende von Soldaten und Zivilisten in Azovstal gefangen sind. Ein Berater des Bürgermeisteramtes von Mariupol sagte, dass sich 2.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, in einer „schrecklichen Situation“ ohne Wasser, Essen oder frische Luft befinden.

Obwohl die Russen behaupten, Mariupol zu kontrollieren, widerlegte der Regionalgouverneur von Donezk, Pavlo Kirilenko, dies und sagte CNN am Dienstag, dass „es einige Bezirke gibt, in denen Straßenkämpfe begrenzt sind“.

MEHR HILFE

Der Pentagon-Sprecher John Kirby kritisierte am Dienstag die Situation im Donbass und versicherte, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine weiterhin für den Kampf gegen russische Truppen bewaffnen werden, während sie ein neues Militärhilfspaket im Wert von 800 Millionen Dollar vorbereiten werden.

„Die Munition, die wir ihnen geben, ist für den Kampf angepasst und ausgelegt, von dem wir wissen, dass sie ihn jetzt im Donbass haben und den sie in den kommenden Tagen und Wochen haben werden“, sagte Kirby auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass es sich um Artilleriegeschütze sowie um Radarsysteme handelt, unbemannte Systeme und Kleinwaffen und Munition.

„Seit der Invasion haben wir dazu beigetragen, nicht nur aus unseren Beständen, sondern auch aus denen anderer Länder mehr als 50 Millionen Schuss Munition für Kleinwaffen verschiedener Kaliber zu liefern. Und das ist die Art von Material, das die Ukrainer seit Beginn dieser Invasion buchstäblich jeden Tag verwenden „, sagte er.

Laut CNN würden die Vereinigten Staaten ein weiteres Sicherheitshilfepaket im Wert von 800 Millionen US-Dollar für die Ukraine vorbereiten, wie drei hochrangige US-Beamte sagten.

(Mit Informationen von Europa Press und AFP)

