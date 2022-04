Die schlechten Ergebnisse von „Superman' Lopez bei der Alpenrundfahrt stellen seine Führung beim Giro d'Italia in Frage

Am Dienstag versetzte der Spanier Pello Bilbao (Bahrain Victorious) mit einem Etappensieg einen doppelten Schlag in der Alpen-Tour und führte, indem er am dritten Spieltag zwischen Primiero/S Martino di Castrozza und Lana den Sprint in einer kleinen Gruppe gewann, 154,1 km. Miguel Ángel López (Astana), erlitt am zweiten Tag in Box 76 platziert werden.

Nachdem Miguel Ángel Lopez nicht mehr im Führenden der Alps Tour war, zweifelte er erneut an seiner Führung in den Reihen von Astana für das nächste Rennen, das der Giro d'Italia sein wird. Nachdem er das Movistar-Team in der letztjährigen Vuelta a España verlassen hatte, kehrte der kolumbianische Fahrer zurück und führte den Schweizer Kader an

Der Bruch dieses Dienstags hatte ein Profil, in dem Superman López hätte hervorheben können, da es sich um eine Bergetappe handelte. Lopez seinerseits war Teil des Kurzurlaubs des Tages, bei dem er zehn weitere Radfahrer fand und eine lange Strecke zurücklegte.

Nach dieser Flucht dachte man, dass es ein großartiger Tag für den Anführer von Astana werden würde, aber die physischen Überreste hielten nicht und die seiner Fluchtgefährten auch nicht. Dies kam mit wichtigen Namen wie denen von Sivakov, Michelangelo Lopez, Sivakov und Caicedo, die sich auf den Weg zur Ziellinie machten. Die Häfen und die Reaktion des Zuges verhinderten, dass das Abenteuer Lana erfolgreich erreichte. Im Rahmen der Flucht griff der Franzose, bis vor kurzem Russe, Pavel Sivakov (Ineos) an, der den Passo de Medolla an der Spitze krönte. Seine Initiative reduzierte den Vorstoß zusammen mit Storer, Pernsteiner und Arensman auf 4 Mann.

Lopez erreichte 14 Minuten und 8 Sekunden, verwarf alle seine Optionen in der Gesamtwertung und äußerte Bedenken hinsichtlich des Giro d'Italia, der am 6. Mai beginnt und wo er auf der Liste der Kandidaten für den Titel bleibt.

Nach Abschluss der zweiten Etappe kommentierte López: „Es war schwer, wir haben großartige Arbeit geleistet, aber die Dinge sind nicht passiert. Wir haben alles für alles versucht und am Ende ist uns die Energie ausgegangen, aber ich denke, das wird für uns funktionieren.“

Er fügte hinzu: „Ich war von Anfang an voll und hatte am Ende keine Energie. Als die Gruppe der Besten mich erwischte, hatte ich schon alles gegeben und ich glaube nicht, dass mehr getan werden könnte... Am Ende versuchst du es und kommst nicht raus, aber du verlierst nichts und du lernst viel.“

1. Pello Bilbao (ESP/Bahrainsiegreich) - 8:08:15

2. Romain Bardet (FRA/DSM) aus 0:06 Segundos.

3. Attila Valter (HUN/Groupama-FD) um 0:12 Sekunden.

4. Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) um 0:16 Sekunden.

5. Pavel Sivakov (Rus/Ineos Grenadiers) ein 0:16 Segundos.

6. Richie Porte (Aus/INEOS Grenadiers) hat 0:16 Sekunden Zeit.

7. Esteban Chaves (Col/EF-easypost) ein 0:16 Segundos.

8. Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) ein 0:16 Segundos.

9. Einer Augusto Rubio (COL/Movistar) a 0:16 segundos.

10. Santiago Buitrago (col/Bahrain-Sieger) a 0:16 Segundos.

44. Miguel Angel Lopez (col/Astana-Qazaqstan) um 14:08 Minuten

