Das Gesundheitsministerium fordert die Zahlung der Prämie für das Gesundheitssystem auf der Grundlage der Ergebnisse

Am 19. April sozialisierte das Gesundheitsministerium den Vorschlag für eine neue Methodik zur Definition der Capitation Payment Unit (UPC), der Prämie, die das Gesundheitssystem EPS anerkennt, um jedes Mitglied zu versichern.

Die stellvertretende Ministerin für Sozialschutz, María Andrea Godoy Casadiego, wies in einem mit dem Gesundheitssektor entwickelten Forum darauf hin, dass dies eine Methodik ist, die sowohl mit wissenschaftlichen Gesellschaften als auch mit der Wissenschaft zusammengearbeitet wurde.

„Ziel ist es, auf die Tagesordnung und auf den Diskussionstisch zu setzen, dass wir auf eine andere Art der Anerkennung und Bezahlung von Dienstleistungen vorankommen müssen.“ Für Godoy muss dieser Vorschlag von der nationalen Regierung stammen, weshalb er erklärte, dass dies mit einer weiteren Reihe von Maßnahmen verbunden sei, die bereits umgesetzt wurden.

Es sollte berücksichtigt werden, dass diese Arbeit auf der Grundlage der unterschiedlichen Erfahrungen der Akteure des Systems geleistet wurde, die bereits zu 30 Jahre gesammeltes Wissen hinzufügen und es uns ermöglichen, heute zu wissen, wie der Gesundheitsweg der Kolumbianer aussieht.

„Das ist nichts anderes als gesundheitliche Ergebnisse für einen effektiven Zugang zum Dienst zu haben“, sagte er.

Marcela Brun Vergara, Direktorin der Verordnung über Leistungen, Kosten und Gebühren, stellte ihrerseits die neuen Annäherungen bei der Berechnung der Capitation Payment Unit vor. Zu diesem Zweck erläuterte er die Aspekte, die bei diesem Ziel berücksichtigt werden, wie Gesundheitszustände, Anreize und gesundheitliche Ergebnisse.

In diesem Zusammenhang legte der Beamte im Hinblick auf die Umsetzung im kommenden Juni den Vorschlag vor, eine UPC nach gesundheitlichen Bedingungen zu verwalten. „Wir denken an einen UPC, der zwei Instrumente umfasst, um zwei Ziele zu erreichen, die Hand in Hand gehen: ein Ex-ante- und ein Ex-Post-Tool, das eine bessere Definition der Verteilung des Risikomanagements ermöglicht und gleichzeitig die Früherkennung, den rechtzeitigen Beginn der Behandlung und damit das Nichtfortschreiten der Krankheit fördert“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass der Vorschlag auf Anreize ausgerichtet sei, die die als Land gewünschten gesundheitlichen Ergebnisse berücksichtigen. „Wir haben in den letzten 30 Jahren in einen besseren und besseren UPC investiert, eine Prämie, die die erforderliche Gesundheitsversorgung anerkennt.“

In diesem Sinne besteht der Zweck der vorgeschlagenen Methodik darin, das epidemiologische Verhalten der Bevölkerung sowie wirksame Behandlungen zur Bekämpfung der Krankheit zu identifizieren und somit eine UPC zu haben, die sich auf Ergebnisse konzentriert, dh Ressourcen an der richtigen Stelle einsetzt.

„Zu diesem Zweck haben wir einen Weg vorgeschlagen, der eine Reihe von Phasen umfasst, mit denen wir das endgültige Ziel erreichen können. Erstens, um zu wissen, welche Pathologien uns nicht nur aus statistischer, sondern auch aus gesundheitlicher Sicht beunruhigen „, sagte Brun.

Zweitens, „um die mit diesen Pathologien verbundenen diagnostischen Codes definieren zu können“, schloss der Direktor ab und stellte klar, dass dies ein guter Einsteller des Gesundheitszustands oder der Krankheit wäre.

In der dritten Reihenfolge wird vorgeschlagen, Körbe mit Dienstleistungen zu erstellen, damit die ideale Versorgung gefunden werden kann, „oder was wir als den idealen Standard für die Aufrechterhaltung eines gut behandelten und kontrollierten Patienten betrachten“.

Für das Gesundheitsministerium ist dieser Vorschlag wichtig, um zu wissen, welcher Betrag verteilt werden soll, und dass er auch Anreize schafft, was nach Bruns Worten „die Strategie besiegelt, da wir dadurch die Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, an Versicherer für das Management der kostengünstigsten Patienten anschließen können und dann mit dem Mechanismus der Anreize, um zu überprüfen, ob wir das Ziel erreichen, ob die Ergebnisse bei Patienten erzielt wurden.“

