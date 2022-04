COVID-19: Peru verzeichnete in den letzten 24 Stunden 180 Neuinfektionen und 11 Todesfälle

Die COVID-19-Pandemie ist in unserem Land immer noch präsent, insbesondere jetzt, wo wir eine dritte Ansteckungswelle aufgrund des Vorhandenseins der Omicron-Variante. Laut dem Situationsraum des Gesundheitsministeriums (Minsa) wurden in den letzten 24 Stunden 205 Neuinfektionen registriert und 10 Landsleute verloren ihr Leben aufgrund des Coronavirus. Während dieser Zeit wurden 6.051 Personen landesweit getestet.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt aufgrund des Virus, das diese Pandemie ausgelöst hat, auf 1.040. Davon werden 356 auf der Intensivstation (ICU) stationär behandelt, die mit mechanischer Beatmung behandelt wird. Laut dem Gesundheitsministerium befinden sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3 Millionen Menschen in häuslicher Isolation.

Seit März 2020 wurden mehr als 25 Millionen Peruaner auf Coronavirus getestet, von denen 3.557.139 bestätigte Fälle waren. 212.676 ist die Gesamtzahl der Landsleute, die seit der ersten Registrierung des Virus auf nationalem Gebiet an COVID-19 gestorben sind.

Um Infektionen zu stoppen, hält die Regierung die Empfehlung aufrecht, den physischen Abstand von mindestens einem Meter zwischen Personen einzuhalten. Er fordert die Bevölkerung nachdrücklich auf, sich ständig die Hände zu waschen und Masken zu tragen, die vorzugsweise KN95 sind.

DIE ZUKUNFT DER MASKEN

Nach zwei Jahren der COVID-19-Pandemie sind Masken weiterhin ein Instrument, um eine Ansteckung zwischen Bürgern zu verhindern. Die Diskussion über ihre Gültigkeit hat jedoch in den letzten Wochen an Aufmerksamkeit gewonnen. „Wenn wir 80% der dritten Dosis erreichen, können wir eine Entfernung der Masken planen. Die Bevölkerung muss 80% ihrer dritten Dosis überschreiten, um die Maske zu entfernen „, lautete die jüngste Erklärung des Gesundheitsministers Jorge López.

Die Gefahr, der ein Teil der Bevölkerung noch ausgesetzt wäre, wäre einer der Gründe, die obligatorische Verwendung von Masken nicht aufzuheben. „Es ist nur so, dass wir immer noch eine Gruppe haben, die infiziert sein könnte und damit wieder zu hohen Raten von Krankenhauspatienten führt, ist der Grund, warum wir immer noch nicht darüber nachdenken können“, fügte er hinzu.

Das National Institute of Health (INS) wies darauf hin, dass es wichtig ist, mehrere Überlegungen zu berücksichtigen, um die Verwendung von Masken einzustellen. Der Leiter der Einrichtung, Víctor Suárez, betonte, dass die Impfrate gegen COVID-19 erhöht werden müsse, um die obligatorische Verwendung der Maske im Freien zu unterbinden.

„Chile hat kürzlich die Verwendung von Masken in offenen Räumen eingestellt, aber sie haben eine Abdeckung der dritten Dosis von 85% und eine Abdeckung der zweiten Dosis von 91%. Wir sind bei 49% und kommen voran, aber mit großen Lücken in den Regionen ist die Abdeckung landesweit nicht homogen. Wir müssen dies erhöhen, um bestimmte Maßnahmen wie die Verwendung von Masken in offenen Räumen beruhigt lockern zu können „war der Vergleich des Spezialisten.

Es ist zu beachten, dass in den letzten Wochen der Zustrom in Impfzentren zurückgegangen ist und immer weniger Kinder zwischen 5 und 11 Jahren an Impfungen teilnehmen, um eine ihrer Dosen zu erhalten. Es sollte daran erinnert werden, dass in diesen Fällen die Unterstützung der Eltern von entscheidender Bedeutung ist, da sie dafür verantwortlich sind, sie zu übertragen und ihnen die erforderliche Genehmigung für die Impfung in einem der Zentren in verschiedenen Teilen der Stadt zu erteilen.

