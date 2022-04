Arley Rodríguez und seine Offenbarung über Universitario: „Es gab 2 oder 3 Spieler, die es nicht versucht haben, aus Angst, falsch zu liegen“

Alianza Lima gewann einen historischen Sieg, nachdem er die Universitario de Deportes mit 4:1 im genannt Fußballklassiker Peruaner. Es war ein überwältigendes Ergebnis, das das Vertrauen der „Blauen und Weißen“ angesichts dessen, was auf sie zukommt, erhöhte. Arley Rodriguez gab jedoch bekannt, dass er mit einer der „Cremes“ gesprochen habe und gestand, dass der öffentliche Druck die Punktzahl beeinflusste.

„ Als das Spiel endete, sprach ich mit einem von ihnen und er sagte mir, dass er wütend sei, weil ihnen alles, was sie im Sinn hatten, übergeben wurde. Es gab 2 oder 3 Spieler von ihnen, die Angst hatten, es zu versuchen, aus Angst, falsch zu liegen, was die Öffentlichkeit sagen würde. Von dort aus haben sie schlecht angefangen. Die Öffentlichkeit kann dich gegen oder für dich spielen. Als wir 2 schnelle Tore schossen, war das Stadion nicht gleich ermutigend. Es gab eine totale Verzweiflung der Öffentlichkeit und das wurde aufs Land weitergegeben. Ihre Gesichter fühlten sich ängstlich. Wir haben es gespürt und damit gespielt. Wir haben es genossen und hatten Spaß „, sagte der Fußballer 'whiquiazul' in einem Interview für DirecTV Sports Peru.

Er verwies auch auf den Spielvorschlag der „Baiser“, für den sie sie in den ersten Minuten studierten und wussten, dass sie Gefahren verursachen könnten. „ Wir haben ein seltenes „U“ gefunden. Wir haben mehr von ihnen erwartet, auf ihrem Platz und mit ihrem Publikum. Aber wir stellten schnell fest, dass sie keine Kontrolle über die Partei wollten. In den ersten 10 oder 11 Minuten sahen wir, dass die Heimmannschaft nicht ging, sie schauten nicht nach oben, sie haben nicht gepusht, sie haben den Split nicht gewonnen, sie haben den zweiten Ball nicht gewonnen und abgesehen davon waren sie etwas lang. Cayetano war immer entlarvt, die Verteidigung zog sich zurück und wir wussten, wie man es schnell liest. Nachdem wir die Kontrolle über das Spiel übernommen hatten und Jairo's erstes Tor kam, wussten wir, dass wir ihn mit etwas verletzen konnten. Wir haben auch gesehen, dass wir viele Möglichkeiten hatten, dorthin zu gelangen, was schlimmer hätte sein können. Wir konnten weitere 2 oder 3 Tore erzielen „, sagte er.

Und trotz der Tatsache, dass die Aktionen zu Beginn geteilt waren, hat Jairo Conchas Tor das Spiel zugunsten von Alianza Lima freigeschaltet. Obwohl das, was die lokale Besetzung traf, das zweite Tor nur 5 Minuten nach dem ersten war. Sofort übernahmen diejenigen, die von Carlos Bustos angeführt wurden, die Kontrolle über den Ball und handhabten ihn nach Belieben.

Universitario versuchte jedoch, die Situation umzukehren, indem er nach einem brillanten Einzelspiel von Iván Santillán Pablo Míguez eigene Tür erzielte. Rodríguez dachte, dass es zu dieser Zeit eine Reaktion der Ate geben würde, aber das war nicht der Fall. „ Als er 2-1 mit dem Eigentor unseres Teamkollegen bekam, dachten wir, sie würden eine weitere Reaktion ausführen, aber wir sahen ein gleichwertiges „U“, gespalten, von dem wir wussten, dass wir es jederzeit liquidieren können „, sagte er.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

TOR VON ARLEY

Obwohl er auf der alternativen Bank startete, trat der kolumbianische Flügelspieler nach 68 Minuten von Cristian Benavente ein. Nur 60 Sekunden später kam sein Ziel nach einer präzisen Unterstützung von Edgar Benitez. „Wir sind glücklich und glücklich. Es war ein runder Klassiker. Schwer zu kanalisieren was passiert ist. Es ist etwas, das ich niemals aus meinem Kopf oder meiner Erinnerung löschen werde. Mein erster Klassiker spielte und dann kam das Tor, das ich so sehr brauchte und ich fragte Gott. Dann war es die Feier, dass es den aktuellen Champion gab. Die Lieder von Segunda wurden gehört und so weiter, aber wir wollten ihnen sagen, dass wir der aktuelle Champion sind, dass niemand sie mitnehmen wird und zu Hause spazieren gehen „, erklärte der 'Cafetero' den Grund für ihre Feier.

Der kolumbianische Flügelspieler von Alianza Lima veröffentlichte einige Details dieses Spiels, das zu seinen Gunsten endete. | Video: DirecTV Sports Perú

