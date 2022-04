Aldo Miyashiro: Wer ist Fiorella Retiz, die Frau, die mit dem Fernsehmoderator ampayiert wurde?

Der Name Fiorella Retiz hat in den letzten Stunden dieses Dienstags an Bedeutung gewonnen, nachdem er mit Aldo Miyashiro der Protagonist der Ampay war. Obwohl sie aufgrund ihrer Karriere als Reporterin im Fernsehen gesehen wurde, ist es das erste Mal, dass sie in einen peruanischen Unterhaltungsskandal verwickelt ist.

Wie in ihren sozialen Netzwerken zu sehen ist, sieht sie sich als facettenreiche Frau und Fußballliebhaberin. Derzeit arbeitet sie als Moderatorin des Technologieprogramms „Click“, das unter anderem auf Movistar TV, Claro TV und Best Cable ausgestrahlt wird. Es ist erwähnenswert, dass zu seinen letzten Gästen der beliebte „Chino“ Miyashiro gehörte.

Es ist auch verantwortlich für einige Segmente des Sport-Webportals „Ovación Digital“, das über den nationalen Fußball und alle seine Spiele berichtet. Darüber hinaus zeigt sie sich als Figur und ist Botschafterin von „BetGana“, einer Sportwettenplattform.

Am 4. April teilte Fiorella Retiz ihren mehr als 94.000 Followern auf Instagram mit, dass sie ihren Bachelor of Journalism erworben hatte, nachdem sie letztes Jahr ihren College-Abschluss abgeschlossen hatte.

Während ihrer Karriere als Kommunikatorin arbeitete sie an der Durchführung von Sportprogrammen und war Reporterin bei „Al Sexto Día“. Unter seinen neuesten Veröffentlichungen zögerte er nicht, einige Fotos mit der Mannschaft „La Banda del Chino“ zu teilen, mit der er die peruanische Fußballmannschaft kommentierte.

Fiorella Retiz ist sehr aktiv in sozialen Netzwerken und verbreitet ihre täglichen Aktivitäten als Reporterin für das Sportteam Once Machos FC und die Football 7 Super League. Auf der anderen Seite zögert sie nicht, die Liebe hervorzuheben, die sie zu ihrem 6-jährigen Sohn hat, und einige Fotos ihrer verschiedenen Reisen in das Innere Perus zu veröffentlichen.

ER DEAKTIVIERTE KOMMENTARE IN SEINEN SOZIALEN NETZWERKEN

Nachdem sich die Vorschau auf Aldo Miyashiros Ampay am Nachmittag des 18. April verbreitet hatte, überraschte Fiorella Retiz, dass sie Kommentare aus all ihren sozialen Netzwerken deaktivierte. Auf seinem offiziellen Twitter-Account ist ersichtlich, dass kein Tweet gelesen werden kann.

„Diese Tweets sind geschützt. Nur zugelassene Follower können die Twts von Fiorella Retiz sehen „, sagte das soziale Netzwerk allen, die keine Anhänger des Reporters sind.

Er tat dasselbe auf seinem offiziellen Instagram-Account, da niemand seine Beiträge kommentieren kann. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gerade getroffen wurde, als Magaly Medina die Förderung von Ampay ankündigte, sodass sie von Anfang an Verdacht erregte. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der Kommunikator keine Ablehnungsnachrichten von Benutzern erhalten wollte.

