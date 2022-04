Wann werden Alianza Lima und Sporting Cristal wieder für die Copa Libertadores 2022 spielen?

Die Copa Libertadores bleibt das Terrorturnier der peruanischen Vereine. Bisher konnte in diesem Jahr niemand mindestens ein Unentschieden erzielen. César Vallejo und Universitario haben es nicht in die Gruppenphase geschafft, sodass nur Alianza Lima und Sporting Cristal das Gesicht dieser schwierigen Gegenwart verändern können.

In den ersten Tagen war die Situation für beide sehr ähnlich. Keiner schaffte es, etwas hinzuzufügen, und ihre Chancen, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, sind in Gefahr. Die Konkurrenz verzeiht keine Fehler und lässt Sie teuer bezahlen. Wie auch immer, der Fan fordert und es besteht eine Verpflichtung, in beiden Institutionen zu gewinnen.

Es sei darauf hingewiesen, dass es diese Woche (zwischen dem 19. und 21. April) kein internationales Datum gab, um den harten Kalender der Teams auszuruhen. Aber am Dienstag 26 kehrt alles zurück, sowohl in diesem Teil der Welt als auch in Europa (Champions League). In der Copa Libertadores wird Datum 3 gespielt.

Alianza Lima und Sporting Cristal haben dieser kleinen Pause in Südamerika sehr geholfen. Sie nutzten es, um sich im Spiel und in der Definition zu verbessern. „Blanquiazules“ und „Celestes“ gewannen am vergangenen Wochenende ihre jeweiligen Spiele gegen direkte Konkurrenten für das Liga 1 Apertura-Turnier.

WANN SPIELT ALIANZA LIMA WIEDER FÜR COPA LIBERTADORES?

Vor dem Spiel der Copa Libertadores wird das Team von Carlos Bustos am Samstag, den 23. April, ab 15:30 Uhr die Cantolao Academy besuchen. Die Veranstaltung findet im Miguel-Grau-Stadion in Callao statt. Die „Vertrauten“ stammen aus der Universitario 4-1 im peruanischen Fußballklassiker.

Nachdem sie sich den Delfinen gestellt hat, wird Alianza Lima am Mittwoch, dem 27. April, im Adelardo Plácido Castelo Stadion für das Spiel gegen Fortaleza in Brasilien bereit sein. In unserem Land geht alles um 17:00 Uhr (19:00 Uhr aus Uruguay und Argentinien).

WANN SPIELT SPORTING CRISTAL WIEDER FÜR COPA LIBERTADORES?

Ebenso diejenigen von Roberto Mosquera, die zuerst für die Liga 1 spielen müssen, wo sie am Freitag, dem 22. April, im Inca Garcilaso de la Vega-Stadion auf einen der Führenden, Cienciano in Cusco, treffen werden. Alles beginnt um 19:00 Uhr.

Danach wird er am Dienstag, dem 26. April, im Mario Alberto Kempes-Stadion ab 19:30 Uhr in Peru (21:30 Uhr in Uruguay und Argentinien) nach Argentinien reisen, um mit den Talleres de Córdoba zu kollidieren. Es kommen große Spiele.