„Sie sehen völlig besiegt aus“: So verspottete Noroña die Führer von Va por México

Die Reaktionen nach den Abstimmungen für die Elektrizitätsreform in der Abgeordnetenkammer treten an diesem Montag, dem 18. April, weiterhin auf, ebenso wie der Bundesabgeordnete der Labour Party (PT), Gerardo Fernández Noroña, der mit der Situation ironisierte.

Und trotz der Tatsache, dass die Opposition behauptete, sie habe die Debatte am vergangenen Sonntag, dem 17. April, gewonnen, verspottete die Petista den Ausdruck, den alle Führer der Va-Koalition hatten von Mexiko (PAN, PRI und PRD) während der Pressekonferenz, die sie an diesem Montag abgehalten haben.

„Sie sehen voll aus und sind völlig besiegt“, lauteten die Worte, die vom Gesetzgeber von Marko Cortés - Vorsitzender der Nationalen Aktionspartei (PAN) -, Alejandro Moreno - Vorsitzender der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) - und Jesús Zambrano - Vorsitzender der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) - verspottet wurden.

Sein Standpunkt hörte jedoch nicht auf, da er mit seiner Satire fortfuhr und den Panisten als Narko Cortés, die PRI als Algrito Moreno und den Perredisten als Jesús Hortera bezeichnete.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Das vom Bundesabgeordneten verspottete Foto fand während der Pressekonferenz der parlamentarischen Koalition Va por México statt, auf der sie bekannt gaben, dass sie die Sitzung, in der die Reform des Bergbaugesetz, das AMLO diesen Montag geschickt hat.

Bei dieser Veranstaltung gab die Abgeordnete der PAN, Cecilia Patrón, an, dass die drei parlamentarischen Fraktionen beschlossen hätten, nicht an der Diskussion teilzunehmen, da die Nationale Erneuerungsbewegung (Morena) und ihre Verbündeten keine eingehende Diskussion erlaubten.

Er wies auch darauf hin, dass es sich aus seiner Sicht um eine Initiative handelte, die sich nur auf die Rhetorik der Bundesregierung auszahlte, da Lithium bereits im Besitz des mexikanischen Staates sei.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

In der Zwischenzeit drückte Jorge Romero Herrera, Koordinator der PAN-Bank in San Lázaro, seine Unzufriedenheit mit der Leistung der Kirschpartei aus, da er beschuldigte, es sei eine Rache, weil die elektrische Reform am vergangenen Sonntag nicht genehmigt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt kündigte er jedoch an, dass die Koalition in den nächsten Tagen einen Antrag einreichen werde, um ihnen mehr Zeit für die Bewertung des Vorschlags zu geben. Dies geschah jedoch nicht.

„Die Regierungspartei übertrifft ihre gestrige Niederlage bei der #ReformaEléctrica -Abstimmung nicht und gibt daher eine Chance mit #LeyMinera. #VaXMéxico wird einen Aufschiebungsantrag gegen die Initiative einreichen, um Zeit zu haben, sie zu bewerten „, schrieb Romero auf seinem offiziellen Twitter-Account.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

Wie bereits erwähnt, konnten die Maßnahmen der Opposition nicht durchgeführt werden, da der Vorschlag von AMLO im Plenum des Unterhauses schnell angenommen wurde, als er eine einfache Mehrheit erreichte.

Mit einer Stimme von 298 Stimmen, 197 Enthaltungen und null dagegen wird der mexikanische Staat über die einzigartigen Befugnisse zur Erforschung, Ausbeutung, Industrialisierung und zur integralen Verwendung von Lithium verfügen.

Nachdem das Gesetzgebungsverfahren fortgesetzt wird, wird die Abgeordnetenkammer die reservierten Artikel erörtern und dann an den Senat der Republik geschickt, um diese Initiative mit einem Dekretentwurf zu ratifizieren.

