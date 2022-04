Präsident Iván Duque reist nach San Andrés, um die Überprüfung des Wiederaufbaus vorzustellen und auf das Scheitern der Klage Nicaraguas zu warten

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

An diesem Mittwoch werden Präsident Iván Duque und die Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez sowie der Innenminister Daniel Palacios nach San Andrés reisen, um das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (ICJ) im Fall der Klage Nicaraguas gegen Kolumbien zu erhalten für mutmaßliche Verletzungen der Hoheitsrechte und der Seeräume in der Karibik.

Das Haager Urteil wird um 3:00 Uhr kolumbianischer Zeit bekannt gegeben, und vor dem Empfang plant der Präsident, den Bewohnern der Insel eine Reihe von Arbeiten zu liefern.

Nach 16 Monaten Hurrikan lota und nur vier Monate nach dem Ende der derzeitigen Regierung. Ein Bericht über den Wiederaufbau der Archipel San Andrés, Providencia und Santa Catalina wird dem Präsidenten der Republik vorgelegt.

Seit Montag, dem 18. April, hat das Außenministerium auf seiner Website der Öffentlichkeit eine Website zur Verfügung gestellt, auf der die wichtigsten Dokumente der kolumbianischen Verteidigung vor dem Internationalen Gerichtshof eingesehen werden können.

Die Dokumente enthalten unter anderem die Argumente und Vorwürfe des Landes während mündlicher Anhörungen zur Verteidigung der Interessen der Nation, zum Schutz der Rechte der Raizal-Gemeinschaft und zur Übersetzung der Interventionen der Anwälte des kolumbianischen Rechtsteams.

In diesem Urteil wird der Internationale Gerichtshof die nicaraguanischen Behauptungen prüfen, dass Kolumbien angeblich gegen das Völkerrecht verstoßen habe , weil es das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 19. November 2012 mit den Operationen der Nationalen Marine in der Karibik nicht umgesetzt hat. sowie die Erteilung des Dekrets, das errichtete die Integral Continuous Zone im Archipel.

Darüber hinaus würde die Vizepräsidentin und Kanzlerin Marta Lucía Ramírez nach einem Treffen in Panama eintreffen, wo sie an mehreren Treffen teilnehmen wird.

Nach den zahlreichen Kommentaren, die das Staatsoberhaupt Iván Duque zu den Vorschlägen des Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro abgegeben hat, hat der Anti- Das Corruption Institute gab bekannt, dass eine Klage gegen den Präsidenten wegen angeblicher unangemessener politischer Beteiligung im Rahmen der Wahlen eingereicht wurde, die seinen Nachfolger definieren werden.

Nach Angaben des Unternehmens, das den Machtmissbrauch und die mangelnde Transparenz der Amtsträger in Kolumbien sicherstellt, hätte Duque an mindestens acht Gelegenheiten für unangemessene Praktiken teilgenommen, indem er eine direkte Meinung dazu abgegeben hätte, was der Kandidat des Historischen Pakts ist vorschlagen.

Die Volksklage gegen den Präsidenten, die vor dem Verwaltungsgericht von Cundinamarca eingereicht wurde, enthält in ihren Anhängen das Garantiegesetz, das die Bediensteten staatlicher Stellen daran erinnert, dass ihnen die Teilnahme an der Politik untersagt ist, in diesem Fall den Leiter der Präsidentschaft der Republik.

„Das Gesetz über Wahlgarantien verbietet dem Präsidenten ausdrücklich, sich in seinen Dissertationen oder öffentlichen Präsentationen innerhalb von vier Monaten vor dem Wahltermin der ersten Runde und bis zur zweiten Runde auf andere Kandidaten oder politische Bewegungen zu beziehen“, sagt er.

LESEN SIE WEITER: