Pepe Aguilar floh vor der Presse, ganz zu schweigen von Angela Aguilar und Gussy Lau

Pepe Aguilar trat auf der Palenque National Fair in San Marcos auf und sang mehrere Hits seiner Karriere wie For Women Like You und You Forgot What You Promised. Im Gegensatz zu anderen Shows entging der Sänger diesmal den Medien, die am Ende des Konzerts auf ihn warteten.

Der Van des Künstlers wurde dabei erwischt, wie er schnell und völlig die Anfragen der Medien nach einer Erklärung ignorierte. In dem Video sieht man einen Reporter, der das Auto jagt und „Pepe gute Nacht, Pepe“ ruft. Der Sänger hörte zu keiner Zeit auf.

Dies ist das erste Mal, dass der Miedo-Dolmetscher ohne Erklärung in den Ruhestand geht, obwohl er kürzlich mit seiner Familie nicht im Land war, aufgrund der Kontroverse, die über das Durchsickern einiger Fotos ausgelöst wurde, auf denen Ángela Aguilar sich mit dem 15-jährigen Komponisten Gussy Lau zu küssen scheint Jahre älter als sie.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Es war am Samstag, dem 9. April, als die Familie Aguilar über soziale Netzwerke mitteilte, dass sie reisten und ihr Ziel war, nach Paris zu reisen, da die Veröffentlichung von Gerüchten über die angebliche Romanze zu einem großen Skandal geworden war.

In einem Video auf ihrem Instagram-Account sagte Ángela Aguilar, sie sei traurig und enttäuscht.

In Bezug auf die Kontroverse bestätigte der sinaloanische Sänger Gussy Lau, dass die Bilder echt waren und dass er eine Beziehung zu ihm hatte der junge Sänger.

Er sagte, es sei etwas, das sie privat halten wollten, aber es wurde von einem ihrer Bekannten ans Licht gebracht. In einer Instagram-Sendung gestand er: „Ein Freund von mir hat einen Screenshot gemacht. Ja, die Wahrheit tut mir weh, weil ich dort Verwandte hatte, ich weiß nicht, ob er ein Cousin ist, er ist Canijo.“

Es ist möglich, dass die Beziehung zwischen den beiden aufgrund einer kürzlichen Erklärung des Sängers José Manuel Figuero bereits beendet ist zu, der erklärte, dass „er das Paar liebte und dass er ein anderes Paar wurde“, sagte er dies wegen seiner Nähe zu Gussy.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Die mexikanische Sängerin ihrerseits hat beschlossen, dieser Situation eine saubere Note zu geben, indem sie mehrere Fotos mit ihrer Mutter Aneliz Álvarez hochgeladen hat. Auf die gleiche Weise teilte Pepe Aguilar zusammen mit Angela mehrere Fotos seiner Reise nach Paris.

In den neuesten Beiträgen auf dem Instagram-Account des Sängers sehen Sie einige Fotos vom Konzert der San Marcos National Fair in Aguascalientes sowie ein Video hinter den Kulissen vor und während der Show am Samstag.

Die Beschreibung lautet wie folgt: „Unendlich danke fürs Ausfüllen des @palenqueaguascalientes!! , dass es sich gut angefühlt hat, wieder im @fnsm_oficial zu sein, wir sehen uns am 6. Mai mit #JaripeoSinFronteras im Monumental.“ Daher hat und wird Aguilar keine Erklärung über die jüngste Kontroverse um seine Familie abgeben.

