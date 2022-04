Patricia Chirinos hält einen Kabinettswechsel nicht für positiv für das Land

Die verschiedenen Krisen, mit denen Peru heute konfrontiert ist, haben dazu geführt, dass verschiedene Möglichkeiten untersucht wurden, einen Ausweg zu finden. Es gibt verschiedene Szenarien, darunter die Neuzusammensetzung des Kabinetts, das derzeit von Aníbal Torres geleitet wird. Die Opposition begrüßt jedoch nicht den Ausscheiden des Premierministers. Das Mitglied der Avanza País Bank, Patricia Chirinos, war ihrerseits der Ansicht, dass diese Maßnahme nicht das Beste für die Nation sein würde.

„Ich habe meine Position bereits festgelegt, ich glaube nicht, dass ein Kabinettswechsel eine positive Veränderung für das Land bedeuten wird. Dies wäre das fünfte Mal. Wir haben gesehen, dass sich jede Wahl des Präsidenten verschlechtert „, sagte er im Gespräch mit RPP Noticias. Er wies auch darauf hin, dass die derzeitige Gruppe unter der Leitung von Aníbal Torres aus Personen besteht, die nicht alle Sektoren des Landes vertreten, und versicherte, dass sie keine geeigneten Personen sind.

Patricio Chirinos, die Kongressabgeordnete, die den ersten Versuch einer Vakanz gegen Pedro Castillo gefördert hat, hat versichert, dass ihre Abreise die richtige Maßnahme für Vizepräsidentin Dina Boluarte wäre, um ein politisches Spitzenamt zu übernehmen. Das Mitglied von Avanza Pais sagte, Boluarte sei „besser vorbereitet“ und habe „mehr Urteilsvermögen“, um die Zügel des Landes zu leiten und ein Kabinett einzuberufen, das die Bevölkerung widerspiegelt.

„Es wird nicht wie eine Feenpatin bedeuten, dass sich die Dinge von einem Tag auf den anderen ändern werden, aber zumindest, und es ist nicht so, dass ich auf der Seite von Frau Dina Boluarte stehe, wäre es ein Verfassungsmechanismus für sie, diese Regierung und dieses Mandat fortzusetzen“, fügte der Parlamentarier hinzu.

OFFIZIELLE STIMME

Trotz verschiedener Fragen zum Krisenmanagement und den Aussagen von Aníbal Torres versicherte der Kongressabgeordnete Alex Paredes, dass der Premierminister nicht zur Seite treten sollte. „Ich glaube nicht, dass ich in diesem Zustand bin (um das Amt zu verlassen), ich sehe nicht, dass es unzureichende Dinge gibt, die es verdienen, geändert zu werden. Der Kommentar (über Hitler) schien mir nicht relevant zu sein, er ist bereits empört, aber wenn Sie mich fragen, ob diese Tatsache ausreicht, um sie zu ändern, denke ich nicht „, sagte er Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

In Bezug auf mögliche Änderungen im Kabinett nach den Aussagen von Kardinal Pedro Barreto sagte der Parlamentarier, er habe keine Informationen, um dieses Szenario zu bestätigen. „Letzte Woche haben wir Informationen über den Kabinettswechsel gehört, Pedro Barreto und Max Hernández waren anwesend, es gibt einige Dinge, die in Richtung eines Kabinettswechsels getan werden müssen, aber seit wir Arequipa verlassen haben, haben die Mitglieder der Bank nicht mit dem Präsidenten gesprochen, also können wir nicht geben genaue Informationen „, fügte er hinzu.

In der Nacht des 18. April verwies der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres, zum ersten Mal auf Änderungen in seiner Arbeitsgruppe, ließ sie jedoch als Möglichkeit auf dem Tisch liegen. „Es ist okay, das Kabinett kann wieder zusammengesetzt werden“, sagte er aus Cusco, einem Gebiet, in dem nach der Preiserhöhung Arbeitslosigkeit verzeichnet wurde.

Vor etwas mehr als einer Woche, am 11. April, hatte Aníbal Torres die Möglichkeit seiner Abreise ausgeschlossen und die Arbeitsgruppe, die er leitet, sogar als solide bezeichnet. „Ich informiere Sie, dass ich meinen Rücktritt nicht eingereicht habe, das Kabinett ist sehr solide. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Team, das für das Wohl des Landes gearbeitet hat „, sagte er der Presse, da es Proteste und Anträge auf Rücktritt von Mitgliedern der Exekutive durch die Bevölkerung gab.

