„Nicht alles ist die Schuld der Gegner“: John Ackerman bat Morena um Selbstkritik

Die Niederlage der vierten Transformation (Q4) in der Abgeordnetenkammer aufgrund der Ablehnung der Elektrischen Reform fiel tief in die Nationale Erneuerungsbewegung (Morena), eine Situation, die die Streitigkeiten hervorhob, die bereits seit einigen Monaten unter ihren Mitgliedern stattgefunden hatten.

John Ackerman war ein starker Kritiker der Aktionen dieser politischen Bewegung, obwohl er militant war. Der wichtigste ist Mario Delgado Carrillo, nationaler Vorsitzender der Kirschpartei, den er mehrfach öffentlich angeprangert hat, weil er diese Organisation zu seinem Vorteil genutzt hat und ohne auf die Basis und die Gründer zu hören.

Bevor die Abstimmung im Unterhaus beendet wurde, beschuldigte der Schriftsteller den Morenista-Führer für die mögliche Niederlage, die erfüllt wurde. Jetzt, 24 Stunden später, bat er um Selbstkritik innerhalb der Bewegung, um zu erkennen, dass die Schuldigen nicht nur die Gegner, sondern auch sie selbst sind.

„Es ist nicht alles die Schuld externer Gegner, PRIANRDMC-Verräter, an die Oligarchie verkaufter Medien oder gefälschter Demokraten, die die Wahlbehörden anführen. Wir Morenoisten sind auch schuld „, schrieb Ackerman in seiner Kolumne in der Zeitung La Jornada.

Einer der ersten Rückschläge war der Widerruf des Mandats, der zwar am Ende mehr als 15 Millionen Stimmen erhielt, aber nicht die gleiche Anzahl von Personen anrief wie 2018, als Andrés Manuel López Obrador (AMLO), der UNAM-Akademiker, „sich in einer viel ungünstigeren Situation befand als heute.“

Zu dieser Zeit überwand es viele Hindernisse wie Wahlräte, „Chayoteros“ -Journalisten und eine kleine Partei, die nur 10% der öffentlichen Wahlmittel erhielt. Jetzt, in einem völlig anderen Szenario, mit einer Zustimmungsrate von mindestens 65 Prozent und der entschlossensten politischen Partei des Landes, konnte nicht einmal 20% der Wählerliste sammeln.

„Die Umfragen hätten zugunsten des Präsidenten überlaufen müssen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Anstatt die Abstimmung zu erhöhen, wurde sie um die Hälfte reduziert. Im Jahr 2018 zahlten 30 Millionen Bürger für López Obrador, 2022 jedoch nur 15 Millionen „, sagte Ackerman.

Seine Hoffnung auf Verbesserung während der Abstimmung über die Elektrizitätsreform war groß, da er daran erinnerte, dass López Obrador in der ersten Hälfte der sechsjährigen Amtszeit 18 Verfassungsreformen genehmigen konnte, eine Serie, die am vergangenen Sonntag, dem 17. April, von „einer kleinen Gruppe von PRIAN-RDMC-Abgeordneten, die transnational tätig sind, gebrochen wurde. Unternehmen“.

Er wies jedoch auch darauf hin, dass die Mitglieder des Regierungsblocks (Morena und ihre Verbündeten) anerkennen müssen, dass sie sich nicht in dieser Situation befänden würden, wenn es nicht die schlechte Leistung bei den Wahlen im Juni letzten Jahres gegeben hätte mehr als 50 Sitze gingen in der Abgeordnetenkammer verloren.

Die Schuld für diese Situation sei nicht López Obrador, sondern seine politischen Akteure, die er dafür verantwortlich machte, die Popularität des Präsidenten nicht in Stimmen umwandeln zu können. Diese „Aufgabe“ von Tabasqueño wurde provoziert, sagte er, von Mario Delgado und seinem „übertriebenen Selbstvertrauen in ihren Söldnerarmeen“, die eher politische „Heuschrecken“ als die Grundlagen der Bewegung privilegiert hätten.

Zu Morenas Vermögen sagte Ackerman, dass es in den letzten Monaten unter den „authentischsten Morenoisten“ ein weit verbreitetes Umfeld gegeben habe, um die Bewegung zu retten. Dieser Erfolg wurde auf dem Morenista National Convention voll und ganz beobachtet, den er als „die letzte Chance zur Wiederbelebung der Partei“ bezeichnete.

„Die Zukunft der vierten Transformation wird von der Fähigkeit zur Selbstkritik und zur autonomen Mobilisierung der morenoistischen Militanz abhängen, um den Kurs zu korrigieren, bevor es zu spät ist“, sagte der Analyst.

