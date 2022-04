Mutter von Felipe Saruma nach der Hochzeit mit Andrea Valdiri: „Kinder sind nicht unser Eigentum“

Nach der pompösen Hochzeit von Andrea Valdiri und Felipe Saruma am vergangenen Wochenende kommen weiterhin Reaktionen zur Verteidigung des Paares, das seine Beziehung viele Monate lang unauffällig hielt, obwohl es viele Momente in sozialen Netzwerken teilte.

Und es ist so, dass die Gerüchte über die Bestätigung ihrer Verlobung zunahmen, als die Santander mit Isabella und Adhara, den Töchtern von Barranquilla, zu teilen schienen. Sie warteten jedoch bis zum letzten Moment, um ihr Engagement zu bestätigen, und nach der Heirat fügten die Stimmen der Unterstützung weiter hinzu.

Dies war der Fall von Yesenia Andrea, Mutter des Erstellers von Inhalten, die ihren Sohn angesichts mehrerer Kontroversen, die in sozialen Netzwerken aufgetreten sind, wiederholt unterstützt hat. Jetzt teilte die Santandereana in ihren sozialen Netzwerken eine Nachricht mit, mit der sie Saruma in Bezug auf Valdiris Kinder etwas zurückgibt.

In einer Instagram-Geschichte dachte Yesenia Andrea über den Weg nach, den der Geschäftsmann eingeschlagen hatte, und bezog sich dabei auf die Ehe mit dem Tänzer.

„Kinder sind nicht unser Eigentum und sollten auch nicht die Erwartungen anderer erfüllen. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen“, sagte Felipe's Mutter und fügte hinzu, dass ihre Rolle als Eltern darin besteht, „sie zu respektieren, zu begleiten und auf diesen Weg vorzubereiten“.

Wie erwartet wurde dieser Beitrag von mehreren Unterhaltungskonten repliziert, und einer von ihnen war „Prominente aufspüren“. Dort gab es mehr unterstützende Reaktionen auf Yesenia Andrea und Saruma; viele Benutzer sagten sogar, sie sei ein „Beispiel für eine Schwiegermutter“.

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

Kommentare wie: „Gott, ich wünschte, alle Mütter auf der Welt würden das denken“; „Sehr weise Worte... LERNE SCHWIEGERMÜTTER UND LASS DEINE BABYS FREI“; „Sarumas Mutter ist göttlich... Ich würde sagen, dass sie genauso alt aussieht wie Valdiri „; „Sie haben als Eltern hervorragende Arbeit geleistet, weil der Sohn ein echter Gentleman ist“; „Er hätte es besser nicht sagen können“ und „Von den Werten seiner Eltern erkennt man, ob er ein guter Sohn, guter Ehemann und guter Vater sein wird“, sie in der Publikation hervorgehoben.

Ja: Die Hochzeit war echt

Es ist erwähnenswert, dass viele Anhänger, genau wie die Erwartung einer Ehe unter Influencern bestand, ihren kleinen Optimismus zum Ausdruck brachten und andere Theorien zu den Hinweisen des Paares aufstellten.

Vor diesem Hintergrund hatte die Tänzerin in den Tagen vor ihrer großen Party erklärt: „Die Leute denken, dass Schönheit nur in Filmen vorkommt und nein, das tut sie nicht. Dies ist eine königliche Hochzeit, sie ist weder Realität noch Marketing „, sagte er im Dialog mit dem Vea Magazine.

Außerdem lud La Valdiri auf ihrem Instagram-Account ein Bild hoch, in dem sie als Hochzeit verkleidet war, mit zwei ihrer Freunde, die auf ihrem Junggesellenabschied feierten.

„Ich liebe diejenigen, die meinen Erfindungen folgen und meine Torheiten pimpen; diejenigen, die sagen „Lass uns das machen“ und meine Momente in Magie verwandeln (...) Ich möchte ihnen dafür danken und ihnen applaudieren, dass sie Teil des Buches meines Lebens sind. Sie sind ein wichtiges Kapitel und motivieren mich, weiterhin mehr Seiten zu schreiben „, sagte die Geschäftsfrau.

Schließlich waren diese Annahmen wahr und am Wochenende fand das statt, was viele Prominente als „Die Hochzeit des Jahres“ betrachteten.

