Mehr als 100 Akademiker drückten ihre Unterstützung für Gustavo Petro aus

Die Kampagne des Kandidaten Gustavo Petro bewegt sich weiter, in der letzten Woche wurden verschiedene Charaktere hinzugefügt und er hat mehrere Ankündigungen dazu gemacht. Ebenso ging aus einer großen Gruppe von Akademikern eine besondere Erklärung hervor, in der dem Senator dargelegt wird, was das perfekte Profil eines Präsidenten wäre. In dieser Erklärung werden Aspekte im Zusammenhang mit den Problemen des Landes und den Herausforderungen zusammengefasst, denen man sich stellen muss, um es zu verbessern.

Künstler, Journalisten, Experten für Wissenschaft und Kultur schlossen sich ihren Ideen an, um einen spezifischen Plan zu entwerfen, der später von Gustavo Petro übernommen werden sollte. Mehr als 100 Akademiker äußerten ihre Gefühle gegenüber dem Senator, der positiv auf den Aufruf reagierte und versicherte, dass sie Teil des Prozesses des neuen Landes sein würden, da sie das System und das Leben selbst verändern würden.

Auf diese besondere Botschaft antwortete Senator Petro: „Dank der Unterstützung, die heute Dutzende von Künstlern, Intellektuellen, Kultur- und Kunstschaffenden für ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht haben. Sie werden ein grundlegender Bestandteil des Change for Life sein.“ . Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Brief auch an Francia Márquez gerichtet war, die Vizepräsidentschaftsformel des Führers des Historischen Pakts.

Zu den Hauptproblemen, die von dieser Gruppe von Wissenschaftlern festgestellt wurden, gehörte, dass es erhebliche Rückschläge und Nichtigkeiten bei der optimalen Umsetzung des 2016 unterzeichneten Friedensabkommens gibt und dass Hunger und Armut in verschiedenen Teilen des Landes zunehmen.

Im Gegenzug wiesen sie darauf hin, dass das soziale Gefüge schwere Brüche erlitten habe, und zwar aus ethnischen, rassischen und wirtschaftlichen Gründen, die das Land betroffen haben, und die politischen Umstände hinzufügten. Sie betonten auch, dass sich das Phänomen der Korruption aufgrund der Machtkonzentration verschärft habe und es als ungesunde Praxis des öffentlichen Sektors und als nicht geringfügig eingestuft habe. Sie kritisierten die Trägheit des Staates unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes.

In der Zwischenzeit erklärten sie die Merkmale, die der neue Präsident der Republik letztendlich haben sollte, und konzentrierten sich auf Gustavo Petro. In diesem Fall versicherten sie, dass der neue Präsident eine breite politische Karriere haben muss und dass es ebenso unbestechlich war, dass er war der Verfassung beigefügt worden und schätzte sie wegen ihrer großen Bedeutung innerhalb der nationalen Legislaturperiode.

In ähnlicher Weise war Zeit, auf die Bedeutung der Umwelt hinzuweisen, da der neue Präsident laut Wissenschaftlern mit einer Politik der nachhaltigen Entwicklung kombiniert werden muss und darüber hinaus sein ständiges Engagement für wissenschaftliche Forschung, Literatur und Kunst unter Beweis stellen muss. Als wichtige Tatsache wird der zukünftige Präsident auch aufgefordert, sich zur Pressefreiheit zu verpflichten und dass seine uneingeschränkte Verpflichtung dem Frieden entspricht.

Schließlich erklärten die Unterzeichner, dass sie, nachdem sie einen breiten Konsens erzielt und die Ideen ausgearbeitet hatten, die sie in Betracht ziehen könnten, definieren konnten, dass dieser Kandidat Gustavo Petro sein würde, da er aufgrund seiner Erfahrung und anderer Fähigkeiten das Land führen könne von mehreren Nutzern sozialer Netzwerke widerlegt.

Die Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass die Komponenten, die Kolumbien unter anderem aus natürlichen und sozialen Aspekten hat, die Förderung verschiedener Aspekte ermöglichen, die dazu führen, dass das Land möglicherweise zu einer wichtigen Nation wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die Kampagne von Petro und Márquez von verschiedenen politischen und sozialen Sektoren als populistisch eingestuft wurde, da sie betonen, dass viele ihrer Vorschläge in Utopien versunken sind.

All diese politischen Schritte finden im Rahmen der Präsidentschaftswahlen am 29. Mai statt und definieren, was der neue Präsident der Republik für den Zeitraum 202-2026 sein wird.

