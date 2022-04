Karen Dejo ist Ampayada mit zwei Männern zusammen, aber sie behauptet, sie sei Single: „Sie bedeuten nichts“

Die Kameras von Magaly TV La Firme haben das ehemalige Reality-Girl Karen Dejo letzten Mittwoch, den 13. April, in einem Nachtclub erwischt, in dem sie wird gesehen, wie er einen Geschäftsmann namens Caesar Rey de Castro küsst. Am Freitag, dem 15. und Samstag, dem 16., wurde es jedoch mit Christian Bühler aufgenommen, mit dem sie vor Wochen verbunden war.

Trotz der Tatsache, dass das Model weit vom Fernsehen entfernt ist, ist sie wieder mitten im Auge der Presse, als sie in der berühmten Ampay von Magaly Medina. In den Bildern, die am 18. April veröffentlicht wurden, ist zu sehen, dass die Schauspielerin mit ihren Freunden in einem Nachtclub in Barranco war und dann zusammen mit der 38-Jährigen zu einer privaten Party zog.

Beide sehen bei mehreren Gelegenheiten sehr liebevoll aus, wenn sie sich umarmen und küssen. Dann, gegen 6:11 Uhr morgens, bringt er sie zu seinem Haus ab. Später nahmen sie das ehemalige Mitglied von Esto es Guerra in Chaclacayo am 16. April in einem Treffen mit Christian Bühler auf.

Im Material sieht man, dass Karen Dejo aus demselben Auto steigt, in dem später der sogenannte „Madurito“ einsteigt. Laut dem Reporter des Programms verbrachten der Gastgeber und Bühler zwei Tage zusammen und kehrten am Samstagnachmittag nach Lima zurück.

Schließlich, am selben Tag am Abend, traf sich das ehemalige Mitglied von 'Combate' in einem kleinen Treffen mit César Rey de Castro und ging dann spazieren. Er leiht ihr seinen Mantel, während er ihr Gesicht streichelt und sie am späten Morgen zum Abschied küsst.

KAREN DEJO BEHAUPTET, SIE SEI SINGLE

Die sogenannten „Urracos“ machten sich auf die Suche nach dem Influencer, um sie zu diesen Bildern und den angeblichen „doppelten Schwärzungsbewegungen“ zu befragen, die sie machen würde. Karen Dejo versicherte, dass sie Single ist und dass sie aufgrund von Magaly TV La Firme ihre Beziehung zu Christian Bühler nicht beenden konnte.

„Ich habe versucht, etwas mit einer Person zu haben, und die Dinge sind wegen Ihnen nicht erfolgreich geworden“, sagte Karen und der Reporter fragte nach ihrem Treffen in Chaclacayo. „Das hat nichts damit zu tun (dass sie zusammen gefangen wurden), wir sind unter Freunden und vor allem Freundschaft.“

Ihre Antworten wurden von der Journalistin in Frage gestellt, die sie befragte, und sie zögerte nicht, ihr mitzuteilen, dass sie ein Video von ihrem Kuss mit dem Geschäftsmann César Rey de Castro hatte. Obwohl Karen Dejo etwas nervös und überrascht war, machte sie deutlich, dass sie keine Affäre mit jemandem hatte. „Ich bin mit niemandem zusammen. (Der Kuss) bedeutet nichts. Ich bin allein und habe zu absolut niemandem eine Beziehung.“

