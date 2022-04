Inpec forderte die Zellen korrupter und parapolitischer Menschen an, die sich mit Juan Fernando Petro trafen

Die Kontroverse um „soziale Vergebung“ um den Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro bringt weiterhin zu Gesprächen und hat sogar zu Problemen im Gefängnis von La Picota geführt. Die Zeitung El Tiempo erfuhr, dass das Inpec Immediate Reaction Command (CRI) an diesem Montag, dem 18. April, eine Zellen-für-Zellen-Durchsuchung der Verurteilten und Verfolgten wegen Parapolitik und Korruption durchführte.

Um 7:00 Uhr morgens trafen CRI-Beamte im ERE South Pavilion des Gefängnisses ein, um nach verbotenen Gegenständen zu suchen. Die Zellen des ehemaligen Senators Iván Moreno, des parapolitischen Alvaro 'el Gordo' García und des ehemaligen Bürgermeisters von Villavicencio Francisco Chaparro wurden beschlagnahmt; Die drei hatten ein Treffen mit Juan Fernando Petro, dem Bruder des Anwärters des Historischen Pakts.

Laut den Medien überprüften sie auch die Hafträume des ehemaligen Kongressabgeordneten Manuel Antonio Carebilla und des ehemaligen Leiters der Nationalen Drogendirektion Carlos Albornoz.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Minderjährige des Petro Urrego am 8. April zu einem geplanten Besuch der interkirchenübergreifenden Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (CIJP), zu der er seit langem gehört, im Gefängnis war. Der Präsidentschaftskandidat erklärte damals, dass die Anwesenheit seines Bruders in La Picota nicht mit seinem Wahlkampf zusammenhängt.

Diese Position wird durch eine Erklärung des CIJP gestützt. In diesem Zusammenhang versicherte die Kommission, dass Petro und der Verteidiger Danilo Rueda den ERE-2-Hof betreten, darin bestehe, an einem Prozess der Annäherung und des Dialogs mit verschiedenen Akteuren des Landes beim Aufbau von Garantien für die Nichtwiederholung teilzunehmen.

Die Position der INPEC-Gewerkschaft

Die Gewerkschaft der Gefängnisarbeiter (UTP) lehnte die Situation in den Medien, die Juan Fernando Petros Besuch in La Picota hatte, mit einer Pressemitteilung ab. „Wir lehnen die Tatsache kategorisch ab, dass politische Kampagnen auf ihrer Agenda stehen und unsere Institutionen in eine Reality-Show verwandeln“, sagte die Gewerkschaft.

Die UTP stellte fest, dass aufgrund der Kontroverse die Integrität von Besuchern, die Gefängnisse betreten, gefährdet sei. „Jeden Tag kommen Persönlichkeiten in Gefängnisse, die mögliche Lösungen für die schwere Gefängniskrise finden, unter der das System jahrzehntelang leidet“, heißt es in dem Dokument. Im Gegenzug forderten sie den Justizminister Wilson Ruiz und den Generaldirektor der INPEC, Oberst Tito Yesid Castellanos, auf, Gefängnisse nicht zur „politischen Seifenoper des Augenblicks“ werden zu lassen.

Das Dokument sendet auch eine Botschaft an andere Präsidentschaftskandidaten wie Federico Gutiérrez und Sergio Fajardo: „Sie schlagen die Liquidation des Unternehmens vor, das ein Arbeitsmassaker an 16.000 Verwaltungsbeamten und dem nationalen Sorgerecht- und Überwachungskorps anstrebt.“ Die UTP wies wiederum darauf hin, dass Rodolfo Hernández, der Anwärter, der in der Casa de Nariño ankommt, „uns nicht von Banditen, Kriminellen, entfernt, unabhängig davon, dass wir ein anachronistisches, mehrdeutiges, verfassungswidriges System aufrechterhalten haben, das das Ergebnis von Fehlregierungen und der Aufgabe des Staates ist.“

In der Erklärung wird erneut die Unterstützung der Gewerkschaft für Gustavo Petro bei den bevorstehenden Wahlen zum Ausdruck gebracht, da sein Regierungsplan „vorgeschlagen hat, das System zu humanisieren und zu stärken“ zusammen mit „echter Resozialisierung“. Die Gewerkschaft erinnerte daran, dass Besucher in Gefängnissen durch das Habeas-Datengesetz geschützt sind. Darüber hinaus „können diese Personen nicht ohne Gerichtsbeschluss weiterverfolgt werden“.

