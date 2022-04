„Ich verdiene es wie jeder Kolumbianer, weil ich keine reiche Frau war“: Francia Márquez bezog sich auf die Solidaritätseinkommenszahlungen

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Die Vizepräsidentschaftskandidatin des Historischen Pakts, Francia Márquez, gab zu, dass sie Zahlungen aus dem Solidaritätseintrittsprogramm erhalten habe, und bestätigte auch, dass sie es wie jeder Kolumbianer ihrer Bedingungen verdient habe.

Darüber hinaus gab Frankreich an, dass es zehn Jahre gedauert habe, bis sein Studium abgeschlossen war: „Um an der Universität zu studieren, hatte ich Hunger, ich habe mir ein wenig Zeit genommen, weil ich ein Semester bezahlen und ein anderes beenden musste, um zu sparen und zu sammeln. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um fertig zu werden.“

Laut Márquez erhielt sie 2019 den Programmzuschuss, als sie arbeitslos war, und die Gründe für die Lieferung im folgenden Jahr, weil sie ihn nicht beantragt hatte.

Ebenso sagte Frankreich: „Als ich sah, dass ich 400.000 Dollar auf meinem Konto hatte, dachte ich, dass ich für einen Teil meiner geleisteten Arbeit bezahlt worden war, als ich später eine Nachricht von der Agrarbank erhielt, dass sie eine Aneignung von 160.000$ getätigt hatten und ich habe nicht danach gefragt. 2019 hatte ich kein Gehalt, bin nach Hause gegangen und wie viele Kolumbianer war ich arbeitslos „, sagte sie.

Social Prosperidad erklärte in einer Erklärung: „Das Haus von Frau Márquez hat bisher 25 Zahlungen erhalten, die den Entwürfen des Programms entsprechen: 23 monatlich von 160.000 USD bis Dezember 2021; und eine zweimonatliche in diesem Jahr von 380.000 USD. Das entspricht 4.060.000$, die auf das dafür registrierte Konto eingezahlt wurden.“

Francia Márquez hat ein Video in ihre sozialen Netzwerke hochgeladen, in dem sie ihr Engagement für Kolumbien zeigt, im Falle einer Ankunft in der Casa de Nariño kein Eigentum von Bürgern zu enteignen.

Am Dienstag beschlossen Gustavo Petro und seine Vizepräsidentenformel Márquez, dem Land ihre Absichten zu zeigen und dem, was eine ihrer größten Kritikpunkte ihrer politischen Gegner war, der angeblichen Enteignung, die Petro als linker Führer den Kolumbianern antun würde, ein Ende zu setzen.

Vor diesem Hintergrund beschloss das Duo, eine schriftliche und notariell beglaubigte Verpflichtung einzugehen, um den Bürgern, die glauben, dass eine solche Möglichkeit besteht, falls Petro Präsident wird, ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben.

In dem Video können Sie das Dokument an Frankreich lesen, in dem sie, nachdem sie ihren vollständigen Namen gesagt hat, fortfährt: „Ich verpflichte mich unter der Schwere des Eides, unter dem Gesetz und unter tiefer Achtung der Verfassung und des Gesetzes als Vizepräsident aller Kolumbianer den Reichtum und das Eigentum ihrer Besitzer, ich werde mich nicht enteignen, nein ich werde irgendetwas oder irgendjemanden enteignen.“

„Vor Notar 17 haben wir ein Dokument unterzeichnet, in dem wir uns nach Kolumbien verpflichten, NIEMANDEN ZU ENTEIGNEN“, heißt es in der Richtlinie im Twitter-Beitrag.

LESEN SIE WEITER: