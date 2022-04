Die Zeit, als Maribel Guardia Andrés Garcia daran hinderte, ins Gefängnis zu gehen: „Ich wollte den Regisseur töten“

Maribel Guardia und Andrés Garcia haben eine langjährige Freundschaft, diese Verbindung wurde jedoch kürzlich hergestellt in Frage gestellt, weil der Schauspieler versicherte, dass es eine Zeit lang schwierig sei, mit der Schauspielerin von Corona de lágrimas 2 zusammenzuarbeiten.

Vor ein paar Wochen sagte Garcia zu Sale the Sun, dass nicht alles Honig auf Flocken mit seinem Partner sei.

„Sie hatte eine andere Vorstellung davon, wie dieses Filmgeschäft aussieht, und wir hatten ein paar Diskussionen, weil ich bereits mehr wusste als sie, sie hatte bereits 20 oder 30 Filme gedreht, bereits 4 oder 5 Regie geführt und sieben oder acht produziert, also wusste sie offensichtlich mehr (...) sie war sehr schön, wunderschön und trotzdem wunderschön, aber man kann die Hübschen und die Hübschen auch nicht in einem Film machen lassen, was sie wollen, oder? „sagte er.

Aus diesem Grund nutzte Maribel Guardia bei dieser Gelegenheit nicht nur die Gelegenheit, um über Andrés 'Aussagen zu sprechen, sondern erzählte auch, wie liebenswert ihre Beziehung zum Schauspieler des Privilege of Loving bis zu dem Punkt war, an dem sie die Künstlerin einst daran hinderte, sich zu verpflichten Mord.

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro) Miguel Dimayuga | Miguel Dimayuga

In einem Interview für TVyNovelas erzählte die Schauspielerin von Seifenopern wie Eine glückliche Familie, ein Mädchen meines Herzens oder ein italienisches Mädchen, das zur Heirat kommt, dass sie sich nicht für eine problematische Person hält, und betonte, dass ihre Interaktion mit Garcia immer sehr herzlich war.

„Ich hatte nie einen Unterschied zu ihm oder sonst jemandem, ich stehe nicht in Konflikt, im Gegenteil, wann immer wir zusammengearbeitet haben, war er ein Gentleman“, begann er.

In diesem Zusammenhang sagte Maribel Guardia, dass sie einmal, als sie beide in der Inszenierung von drei ungleichen Paaren waren, eingegriffen habe, damit ihre Freundin kein Verbrechen begangen habe.

„Tatsächlich, sobald wir in einem Theaterstück waren, zog er eine Waffe, er wollte den Regisseur töten! , aber ich war im Weg. Ja, ich bin verrückt und sagte: „Andrés!“ , und er antwortete, dass nur ich mir erlaubte, ihm Dinge zu sagen, dass ich der Einzige war und die Wahrheit immer göttlich mit mir war „, sagte er.

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Maribel sagte auch, sie habe eine große Wertschätzung für Andrés Garcia und räumte ein, dass er ein sehr attraktiver Mann zu sein schien.

„Ich liebe ihn sehr und respektiere ihn, Andrés war der gutaussehendste Mann in Mexiko und mit diesem Lächeln, das sagt, was er will, spielt es keine Rolle“, sagte er.

In Bezug auf die Aussagen, in denen sie als konfliktreich eingestuft wurde, ging die berühmte Frau darauf ein, dass dies nicht möglich sei, da jemand, der seine künstlerische Karriere beginnt, keine solchen Einstellungen haben kann.

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

„Das ist richtig (ich verstehe mich gut mit allen) und noch mehr zu der Zeit, als ich gerade angefangen habe, denn im Laufe der Jahre machst du dir einen Namen, du kennst Leute und du hast die Möglichkeit, deine Meinung zu äußern, aber wenn du eine Karriere beginnst, kannst du nicht einmal den Mund öffnen“, sagte er.

Maribel Guardia schloss nicht aus, dass Garcías Aussagen sie fassungslos ließen, aber sie priorisierte, wie lange sie gedauert haben, um sich kennenzulernen.

„Die Wahrheit ist, dass ich überrascht war, dass er das gesagt hat, aber es ist mir egal, weil ich ihn sehr liebe und ich weiß, dass er, obwohl er seinen Charakter hat, ein guter, großartiger Mann ist und ich schöne Erinnerungen an ihn habe“, sagte er.

LESEN SIE WEITER