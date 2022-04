Die ukrainischen Streitkräfte erklärten, dass Russland versuche, die volle Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk zu erlangen

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Die Streitkräfte der Ukraine teilten am Dienstag mit, dass die russischen Streitkräfte versuchen, die „volle Kontrolle“ über die Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes zu erlangen, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky am Montag angekündigt hatte, Moskau habe seine groß angelegte Offensive im Donbass gestartet.

„Der russische Feind versucht, die Offensivoperationen in der Ost-Einsatzzone fortzusetzen, um die volle Kontrolle über das Gebiet der Regionen Donezk und Lugansk zu erlangen und einen Landkorridor mit der vorübergehend besetzten Krim aufrechtzuerhalten“, sagte der Generalstab der ukrainischen Armee.

„Die Hauptanstrengungen des Feindes konzentrieren sich darauf, die Verteidigung der ukrainischen Truppen in den Regionen Lugansk und Donezk zu durchbrechen und die volle Kontrolle über die Stadt Mariupol zu erlangen“, betonte er in einer Nachricht auf seinem offiziellen Facebook-Account.

Er betonte auch, dass „Raketenangriffe und Bombardierungen auf zivile Ziele in der gesamten Ukraine nicht aufhören“ und wies auf eine „Eskalation“ dieser Angriffe im Westen des Landes am Montag hin, als die Stadt Lemberg angegriffen wurde.

Die ukrainischen Streitkräfte wiesen auch darauf hin, dass Moskau „weiterhin Waffen und militärische Ausrüstung aus den zentralen und östlichen Regionen Russlands in die Ukraine schickt“. „Bewegen Sie zusammen mit Kampfeinheiten Unterstützungseinheiten“, sagten sie. In diesem Sinne versicherten sie, dass die russischen Streitkräfte „Logistikzentren einsetzen und Feldbasen schaffen, um beschädigte Geräte zu reparieren und zu renovieren“.

Auf der anderen Seite haben sie detailliert beschrieben, dass „der russische Feind die Stadt Charkiw weiterhin teilweise blockiert“, und fügten hinzu, dass „der russische Feind in der Gegend von Izium Offensivoperationen am Westufer des Flusses Siversky Donez durchführt“.

Die Ukraine hat auch angeprangert, dass Belarus „sein Territorium weiterhin für Bombardierungen auf ukrainisches Territorium und für Objekterkennungsaufgaben auf ukrainischem Gebiet nutzt und verlässt“. „Wir glauben an die Streitkräfte der Ukraine. Lass uns zusammen gewinnen. Ehre sei der Ukraine „, fesselte er.

Zelensky sagte am Montag, dass „die russischen Streitkräfte die Schlacht um Donbass begonnen haben, auf die sie sich so lange vorbereitet haben“. „Eine beträchtliche Anzahl russischer Streitkräfte konzentriert sich auf diese Offensive“, fügte er hinzu.

„Es spielt keine Rolle, wie viele russische Militärs in die Gegend bringen. Wir werden weiter kämpfen und uns verteidigen. Wir werden es weiterhin jeden Tag tun. Wir werden nichts aufgeben oder aufgeben, was ukrainisch ist, aber wir brauchen auch nichts, was uns nicht gehört „, sagte er.

(Mit Informationen von Europa Press)

