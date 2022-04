Die Nachbildung der Sixtinischen Kapelle in CDMX verzögerte ihre Eröffnung aufgrund hoher Temperaturen

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Eine der größten Attraktionen in Mexiko-Stadt in den Jahren vor der COVID-19-Pandemie war die Nachbildung der römischen Sixtinischen Kapelle am Denkmal der Revolution, weshalb sie 2022 erneut organisiert wurde.

Obwohl die Eröffnung eine Tatsache für Dienstag, den 19. April 2022 war, berichteten die Behörden in einer Erklärung, dass sie auf den nächsten Donnerstag, den 21. April, verschoben wird, jedoch nicht endgültig.

Die Regierung der Hauptstadt versicherte, dass die Entscheidung auf hohen Temperaturen beruhte, mit Warnungen von bis zu 30 Grad in Mexiko-Stadt in den letzten Tagen, die verhinderten, dass „diejenigen, die dieses Welterbe professionell nachbauen“, arbeiten konnten.

Die Empfehlungen kamen vom Sekretariat für umfassendes Risikomanagement und Katastrophenschutz (SGIRPC) der mexikanischen Hauptstadt. Sie berücksichtigten auch andere Wetterbedingungen wie starken Regen, Windböen und hohe Temperaturen.

Leider haben all dies dazu geführt, dass die Installation und Platzierung der Struktur, die die Reproduktion der Sixtinischen Kapelle schützt, mehrmals gestoppt wurde, um die Integrität der Arbeiter der Einrichtung zu gewährleisten und ihre strukturelle Sicherheit zu gewährleisten.

Die Regierung von Mexiko-Stadt stellte jedoch fest, dass sie mit dieser Art von Maßnahmen „ihr Engagement für die physische Sicherheit von Arbeitnehmern, Besuchern und Einwohnern der Landeshauptstadt bekräftigt“.

Ab diesem Datum ist die königliche Nachbildung der Sixtinischen Kapelle von Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Der letzte Zugang erfolgt jedoch um 18:40 Uhr. Es ist montags geschlossen. Der Eintritt ist kostenlos.

Dies ist nicht der erste, der eine Produktion hat, die der mexikanischen Hauptstadt oder der Republik ähnelt. Diesmal ist es jedoch die einzige lebensgroße Reproduktion des Werkes des Wandmalers Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans in Italien, einem Weltkulturerbe.

Nach der Beschreibung der Verantwortlichen ist dies das erste Mal, dass eine Genehmigung für die Reproduktion derselben erteilt wurde. Dies geschah durch seine Eminenz Kardinal Giuseppe Bertello, der Nuntius in Mexiko war und heute Präsident des Gouvernements des Staates Vatikanstadt ist, sowie Seine Exzellenz Erzbischof Fernando Vérgez, Generalsekretär.

Die fotografische Arbeit zur Herstellung der Arbeit bestand aus einer Umfrage von 2.700.000 Bildern über 170 Nächte oder mehr als 2.000 Stunden. Digitale Archivierung wurde noch nie zuvor durchgeführt.

Die Ausstellung wurde von den Vatikanischen Museen selbst, vom Direktor Antonio Paulicci sowie vom Verwaltungsleiter Bischof Paolo Nicolini genau überwacht. Dem Foto folgten der Herausgeber Scripta Maneant, Carlo Vannini und Ghigo Roli sowie Dr. Roberto Romano, Generalsekretär, Dr. Rosanna di Pinto und Filippo Petrignani, verantwortlich für das Bild- und Rechtebüro.

Hinter dieser Arbeit versicherten die Verantwortlichen, dass ein Team von bis zu 100 Mitarbeitern eingesetzt wurde, die ihre Dienste etwa ein Jahr lang erbrachten. Von Grafikdesignern über Architekten, Administratoren, Regisseure, Produzenten, Bildhauer, historische Berater, Maler, Tischler, Tischler, Schmiede, Transporter usw.

