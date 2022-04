Die IAPA prangerte an, dass die Drohungen gegen Journalisten in Venezuela konstant sind

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Die Inter-American Press Association (IAPA) teilte am Dienstag mit, dass es in den letzten sechs Monaten in Venezuela zu ständigen Razzien, Drohungen und Verfolgungen von Journalisten gekommen sei, die Korruptionsfälle durch hochrangige Beamte des Chavista-Regimes untersuchten.

Die IAPA erklärte in ihrem Zwischenbericht, der auf der heute begonnenen Sitzung zur Jahresmitte genehmigt werden sollte, dass Fälle von körperlicher Gewalt, Drohungen und Angriffen gegen Journalisten, die über die Regional- und Kommunalwahlen im vergangenen November berichtet haben, auch von der Polizei und den Militärbehörden hinzugefügt wurden. paramilitärische Gruppen und von der Regierung organisiert“.

„Die Beschlagnahme der Einrichtungen von El Nacional erfolgte mit der Unverschämtheit eines Justizsystems, das nicht von der Exekutive autonom ist. Die Richter befolgen die direkten Anweisungen von Diosdado Cabello und durchlaufen alle rechtlichen Verfahren „, sagte die Organisation.

Er stellte auch fest, dass die Strafklage gegen die venezolanischen Medien nie zu einem Urteil gekommen sei und bei der Vermittlungsverhandlung gestoppt wurde, aber „die Vorsichtsmaßnahmen werden nach fünf Jahren fortgesetzt“.

„Der Zivilprozess, der zu einer Entschädigung von 13 Millionen Dollar für eine Entschädigung führte, wurde ohne strafrechtliche Verurteilung oder Begründung des unglaublichen Endbetrags durchgeführt“, fügte er hinzu.

Die IAPA erklärte, dass die Maßnahmen der Armee, die die Einrichtungen mit „langen Waffen ergriffen und alle Arbeiter vertrieben“, ohne rechtliche oder rechtmäßige Verfahren durchgeführt wurden“.

„Die Bewertung (Bewertung) dieser Einrichtungen auf 10 Millionen Dollar, um das Gebäude als Privateigentum an Cabello zu übergeben, war unregelmäßig“, betonte er.

Er erinnerte daran, dass am 7. Februar die Vergabe des Hauptsitzes von El Nacional an Cabello abgeschlossen wurde, die von der Zeitung als „unregelmäßige und heimliche gerichtliche Auktion“ bezeichnet wurde, da „die Auktionsplakate, auf denen Datum, Uhrzeit und Mindestbetrag für diese öffentlich gemeldet werden müssen Interessierte machen ihr Angebot „und ohne Anwesenheit von Zeugen.

Ein weiterer von der IAPA verzeichneter Angriff war die Blockierung von Medienportalen wie El Nacional, La Patilla und Efecto Cocuyo „ohne gerichtliche Unterstützung, in diskretionärer und absolut willkürlicher Weise“.

Dies geschah, fuhr er fort und wies Telefongesellschaften an, die Blockade durchzuführen, zu der transnationale Unternehmen wie Telefónica gehören, „die ihre eigenen Prinzipien der Nichtverletzung der Menschenrechte außer Kraft setzen“.

Am Samstag versicherte der IAPA-Exekutivdirektor Ricardo Trotti der EFE, dass sich das Panorama der Pressefreiheit in Lateinamerika mit einer „Verschärfung der Unterdrückung“ des unabhängigen Journalismus und der „Gewalt“ gegen Journalisten nur verschlechtert habe.

In den letzten sechs Monaten hat sich die Situation der Pressefreiheit in der Region „nur verschlechtert“, mit einer Reihe dominierender Merkmale in den letzten Jahren wie „Gewalt gegen die Medien und Tötung und Inhaftierung von Journalisten“, prangerte Trotti an.

(Mit Informationen von EFE)

