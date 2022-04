Letzte Woche waren die Peruaner bestürzt und empört über die Entführung und Vergewaltigung eines 3-jährigen Mädchens , von Juan Antonio Enríquez García, dem 'Chiclayo-Monster'. Umso mehr, als er erfuhr, dass die Justiz ihm nur 9 Monate Untersuchungshaft übergab.

Angesichts dessen wurden viele Märsche ins Leben gerufen, die Gerechtigkeit für das Mädchen fordern, das bisher keine psychologische Hilfe erhalten hat. Wie Sie sich erinnern, haben Fernsehfiguren auch ihre Stimme erhoben, um gegen diese schreckliche Situation zu protestieren. Juliana Oxenford, Ethel Pozo, Jeddah Eslava, Janet Barboza, Karen Schwarz, Monica Cabrejos, Aida Martinez und andere haben ihre Wut in den sozialen Medien und auf dem Bildschirm zum Ausdruck gebracht.

RESIDENT SOLIDARISIERT MIT DEM PERUANISCHEN SENTIR

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass die Nachricht auch das Herz von Sänger René Pérez erregte, da er nicht zögerte, ein Video über die verschiedenen Märsche zu veröffentlichen, die in diesem Fall in unserem Land stattgefunden haben. Die Anwohnerin teilte das Material auf einem digitalen Kanal, wo sie mitten im Protest eine Mutter interviewen und um Gerechtigkeit für verletzte Minderjährige bitten.

Der Bewohner teilt ein Video der Märsche, in denen Gerechtigkeit für das in Chiclayo vergewaltigte Kind gefordert wird. (Video: Instagram)

AMERIKA VERSPRACH HEUTE PSYCHOLOGISCHE HILFE FÜR DAS KIND

Ethel Pozo und Janet Barboza haben das Problem an diesem Montag, dem 18. April, in America Today angesprochen und zögerten nicht, es zu sein bestürzt über den kleinen 3-jährigen. Während Mariella Zanetti forderte, dass der Gerechtigkeit gedient wird.

Die Fahrer verbanden sich aus Chiclayo mit dem Vater des Minderjährigen, der angab, dass sie viel Hilfe von Peruanern erhalten habe, aber trotz der Tatsache, dass die Behörden nach Hause gekommen sind und ihre psychologische Hilfe versprochen haben, bisher weder der Minderjährige noch die Eltern von einem Mentalen betreut wurden Gesundheitspersonal, eine Tatsache, die die Eltern beunruhigt.

Vor diesem Hintergrund versprach Gisela Valcárcels Tochter dem Mann, dass die Produktion ihm die Hand schütteln werde. Er versicherte ihr auch, dass die Psychotherapeutin des Programms, Lizbeth Cueva, sich um sie kümmern werde.

„Wir werden befehlen (Psychologe). Amerika wird heute da sein. Lizbeth Cueva ist auf Reisen und geht zu ihr. In der Tat gibt es oft Versprechungen, ich werde Ihnen helfen, auf uns zählen und niemand kommt an „, versicherte ihr die Moderatorin.

Cueva ihrerseits wies darauf hin, dass sie sich sehr für den Fall einsetzt und versuchen werde, dem kleinen Mädchen zu helfen.

Es sei daran erinnert, dass die Spezialisten darauf hingewiesen haben, dass das kleine Mädchen und ihre Familie viele Jahre und dauerhaft psychologische Hilfe benötigen werden. America Today bezog sich nur auf einen Besuch, es ist nicht bekannt, ob die Hilfe mehrjährig sein wird.

America Today kontaktiert er den Vater eines Kindes, das Opfer von Missbrauch wurde, und verspricht dem Kind psychologische Hilfe. Lizbeth Cueva wird nach Chiclayo reisen. (Video: Amerika Fernsehen)

DAS CHICLAYO-MONSTER ENTFÜHRTE, FOLTERTE UND VERGEWALTIGTE EIN KIND UNTER 3 JAHREN

Das 3-jährige Mädchen wurde 15 Stunden lang an Hand und Fuß mit Klebeband gefesselt, bis sie von Polizeibeamten gefunden wurde. Die unschuldige Frau blieb in einem traumatischen Schockzustand, nachdem ein 48-jähriger Mann sie in ein Haus entführt, gefoltert und sexuell missbraucht hatte.

Juan Antonio Enríquez García, das „Chiclayo-Monster“, nutzte die Ablenkung seiner Eltern, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erregen und es in das Auto zu bringen, das er fuhr, und es dann zu dem Haus in der Urbanisation El Santuario in Chiclayo zu bringen, wo er alle Arten von Missbrauch gegen die minderjährig, bis sie bewusstlos geschlagen wurde.

LESEN SIE WEITER: