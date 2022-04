Debanhi Escobars Freund wird angesichts von Drohungen und Verleumdungen legal vorgehen: „Ich habe an dieser Party nicht teilgenommen“

Der Fall des Verschwindens von Debanhi Escobar hat den Bundesstaat Nuevo León und das ganze Land durch die Art und Weise, wie die Ereignisse passiert sind und die Unstimmigkeiten, die in den Aussagen der Freunde des 18-Jährigen dargestellt wurden, schockiert. Mehr als 10 Tage, seit sie das letzte Mal gesehen wurde, hat eine ihrer Freundinnen darum gebeten, die Drohungen gegen sie sowie die Botschaften des Hasses und der Verleumdung, denen sie vorgeworfen wurde, zu stoppen.

In einem Facebook-Beitrag berichtete Yatziri Briones, dass sie, obwohl sie eine freundschaftliche Beziehung zu der jungen Frau hatten, nicht mehr viel zusammenfielen und dass selbst sie nicht einmal an der Party teilgenommen habe, auf der Debanhi angeblich von ihrer Gruppe von Freunden verlassen wurde. Er fügte auch Screenshots der Drohungen bei, die er von Personen erhalten hat, die den Fall akribisch verfolgt haben.

„Debanhi ist meine Freundin, aber ich war nicht mehr mit ihr einverstanden und habe noch weniger an dieser Party teilgenommen. Mein Name wurde mit einem der Freunde verwechselt, die an dieser Party teilgenommen haben, und aus diesem Grund wurde ich in den letzten Tagen ständig angegriffen. Wie alle anderen möchte ich, dass es so schnell wie möglich erscheint „, postete Yatiziri Briones auf seinem Facebook-Account.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Angesichts der ständigen Angriffe teilte Yatziri Briones mit, dass sie um ihre Integrität fürchte und dass sie in dieser Hinsicht rechtliche Schritte wegen Verleumdung und Belästigung einleiten werde, da sie es für unfair hält, dass sie angegriffen wird, ohne die Wahrheit zu kennen.

Ebenso lud er jeden, der den Fall von Debanhis Verschwinden verfolgt, ein, sich lange zu informieren, bevor er falsche Informationen urteilte und weitergab, da er das nicht kennt Schaden, den sie anrichten können.

Seit dem Tag ihres Verschwindens wird der Instagram-Account von Debanhi Escobar von ihren Verwandten verwaltet, um den Fortschritt der Untersuchung zu verbreiten und neue zu fordern suche Tage und bitte um Verbreitung. In Bezug auf die Aussage von Yatziri Briones bestätigte die Familie, dass sie nicht auf der Party war, auf der Debanhi zuletzt gesehen wurde, und baten darum, sie nicht mehr zu belästigen.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

Am Freitag, dem 8. April, ging Debanhi Escobar zusammen mit drei von ihr aus, um Spaß auf einer Party im Viertel Nueva Castilla in der Gemeinde Escobedo, Nuevo León, zu haben Freunde: Ivonne, Alejandra und Jessari. Den Aussagen zufolge verließ Susana den Ort in den frühen Morgenstunden des 9. April allein, da ihre Freunde zuvor gegangen waren. Danach wurde ihr Aufenthaltsort für unbekannt erklärt, sodass die Suche nach dem 18-jährigen Mädchen sofort begann.

Sechs Tage nach ihrem Verschwinden, am 16. April, wurde bekannt, dass nach dem Verdacht von Familie und Freunden die Aussagen der Freunde, die Susana begleiteten, in Frage gestellt worden waren, als die jungen Frauen ihre Erklärung zu Beginn des Anfragen.

Andrea Escobar, die Cousine des Mädchens, beendete die Erzählung von Ivonne, Alejandra und Jessari, die in erster Linie behaupteten, sie beabsichtigten, einen „Witz“ über Debanhi zu spielen, und sie am Fünften verlassen, wo sie an der Party teilgenommen hatten. Kurz darauf änderte sich die Geschichte jedoch, als die jungen Frauen behaupteten, Debanhi habe sich aggressiv verhalten, sodass sie vor dem Treffen abreisten. Sie schickten einen Fahrer, aber aus Gründen - noch nicht geklärt - ließ er sie schließlich allein auf der Straße.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Nuevo León (FGE) setzt die entsprechenden Ermittlungen fort, um den Verbleib von Debanhi Escobar festzustellen. Der Fall hat jedoch große Empörung unter den Bürger des Landes, also haben Nutzer in sozialen Netzwerken die Konten der Freunde der jungen Frau durchsucht, um sie anzugreifen und ihnen die Schuld zu geben sie für ihr Verschwinden.

Es ist erwähnenswert, dass die erneute Viktimisierung von Debanhis Freunden das eigentliche Problem ihres Verschwindens verzerrt hat, unter der Prämisse, dass täglich und unter verschiedenen Kontexten Frauen in Mexiko verschwinden weiterhin. Während die Schwesternschaft zwischen Freunden wichtig ist, um sicher zu sein, sollte eine Frau in der Lage sein, alleine auf der Straße zu gehen, ohne Angst zu haben, zu verschwinden oder einfach nicht in ihre Häuser zurückkehren zu können.

Debanhi Escobar wird immer noch vermisst, aber die Hoffnung, die ihre Familie und Freunde haben, sie zu finden, bleibt intakt, umso mehr, als Videos von der Straße nach Nuevo Laredo gezeigt haben, dass die junge Frau ein Güterverkehrsunternehmen namens Alcosa um Hilfe gebeten hat, einem Ort, an dem sie eingetreten ist ihren eigenen Fuß, aber sie wurde nie erwischt, als sie herauskam. Die Behörden werden die Ermittlungen auf diesen Standort konzentrieren, da dies der letzte Ort war, an dem sie gesehen wurde.

