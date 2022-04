China und Russland verleihen dem Autoritarismus noch schlimmeren Ruhm

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Das letzte Jahrzehnt schien gut für autoritäre und für demokratische Regime schwierig zu sein . Cyber-Tools, Drohnen, Gesichtserkennungstechnologie und soziale Medien schienen Autoritäre noch effizienter und Demokratien unregierbarer zu machen.

Der Westen verlor sein Selbstvertrauen, und sowohl die russische als auch die chinesische Führung rieben es ein, so dass es den Anschein erweckte, dass diese chaotischen demokratischen Systeme eine verbrauchte Kraft waren.

Und dann passierte etwas völlig Unerwartetes: Russland und China traten zu weit .

Wladimir Putin fiel in die Ukraine ein und lud zu seiner Überraschung einen indirekten Krieg mit der NATO und dem Westen ein. China bestand darauf, dass es klug genug sei, eine eigene lokale Lösung für eine Pandemie zu finden, wodurch Millionen von Chinesen ungeschützt oder ungeschützt blieben und tatsächlich den Krieg mit einem der ansteckendsten Viren von Mutter Natur einlud: der Omicron-Mutation von SARS-CoV-2. Dies hat China dazu veranlasst, ganz Shanghai und Teile von 44 anderen Städten, etwa 370 Millionen Menschen, zu schließen.

Kurz gesagt, sowohl Moskau als auch Peking kämpfen plötzlich gegen Kräfte und Systeme, die weitaus mächtiger und unerbittlicher sind, als sie jemals erwartet hatten. Und die Kämpfe enthüllen - der ganzen Welt und ihren eigenen Völkern - die Schwächen ihrer eigenen Systeme . So sehr, dass sich die Welt jetzt um Instabilität in beiden Ländern sorgen muss.

Hab Angst.

Russland ist ein wichtiger Lieferant von Weizen, Dünger, Öl und Erdgas für die Welt. Und China ist der Ursprung oder das entscheidende Glied in Tausenden von globalen Lieferketten für die Fertigung. Wenn Russland ausgelassen wird und China für längere Zeit gesperrt ist, ist jeder Winkel des Planeten betroffen. Und das ist nicht länger aussichtslos.

Fangen wir mit Putin an. Er schlief ein und dachte, dass seine Armee, weil sie einen Haufen militärischer Gegner in Syrien, Georgien, der Krim und Tschetschenien niedergeschlagen hatte, schnell ein Land mit 44 Millionen Menschen - die Ukraine - verschlingen könnte, das sich in den letzten zehn Jahren auf den Beitritt zum Westen bewegt hatte und stillschweigend von der NATO bewaffnet und ausgebildet werden.

Bisher war es ein militärisches und wirtschaftliches Debakel für Russland . Aber genauso wichtig ist, dass es gezeigt hat, inwieweit Putins „System“ sowohl auf dem Aufliegen beruht - jeder sagt den Vorgesetzten, was sie hören wollen, bis hin zu Putin - als auch auf Drilldown, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Russlands und Bereicherung einiger Russen eher in als Befreiung der Humanressourcen des Landes und Stärkung der Mehrheit.

Putins Russland basiert im Wesentlichen auf Öl, Lügen und Korruption, und das ist kein widerstandsfähiges System.

Es war seit dem Vorabend des Krieges zu sehen, als Putin ein landesweites Fernsehtreffen seiner obersten nationalen Sicherheitsberater leitete, und niemand geringerer als Sergei Naryshkin, Leiter des russischen Auswärtigen Nachrichtendienstes, schien verwirrt darüber zu sein, was Putin meinte.

Putin sagte, dass die ostukrainischen Provinzen Donezk und Luhansk unabhängige Staaten werden dürfen, und bat diese Berater dann, dies zu bestätigen. Naryshkin schien jedoch zu glauben, dass Putin gesagt werden wollte, dass die beiden Provinzen an Russland angeschlossen werden sollten. Während Naryshkin über die falsche Antwort stammelte, platzte Putin ihn ohne einen Hauch von Ironie zweimal, um „direkt zu sprechen“, als ob dies in Putins Russland bereits möglich wäre. Erst nachdem Naryshkin Putin die Lüge gegeben hatte, die er ihm offensichtlich sagen sollte, knurrte er ihn an: „Du kannst dich jetzt setzen.“

Wie viele russische Soldaten, die diese Demütigung sahen, waren bereit, Putin die Wahrheit über die Ukraine zu sagen, als der Krieg schief lief? Als die russische Armee in Georgien, Syrien, der Krim und Tschetschenien mit Feinden konfrontiert war, konnte Russland einfach wahllos bombardieren, um Ärger zu vermeiden. Aber jetzt, da sich Putins Armee in einem Krieg mit der hochmotivierten ukrainischen Armee und ihrer heimischen Rüstungsindustrie befindet, unterstützt von einigen der besten Präzisions- und Trainingswaffen der NATO, hat sich die Fäulnis wirklich gezeigt. Russische Panzer- und Logistikkräfte haben sich in der Westukraine zu mehreren brennenden Schrottplätzen entwickelt.

Und es ist unmöglich zu übertreiben, wie inkompetent die russische Marine sein musste, damit das Kommandokriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Moskwa-Raketenkreuzer, Berichten zufolge durch zwei in der Ukraine hergestellte Schiffsabwehrraketen namens Neptun so beschädigt wird, dass die Moskva ist letzte Woche vor der Ukraine ins Meer gesunken, der größte Verlust eines Marineschiffs in der Schlacht seit 40 Jahren.

Die Tatsache, dass das russische Flaggschiff, das für die Koordinierung der gesamten Luftverteidigung der Flottille verantwortlich war und 64 S-300F Rif-Luftverteidigungsraketen trug, von feindlichen Schiffsabwehrraketen getroffen wurde, musste das Ergebnis einer Kaskade von Ausfällen in den Erkennungs- und Reaktionssystemen auf einen Angriff sein .

Außerdem sind Neptunraketen nicht unbedingt „Schiffskiller“. Es ist wahrscheinlicher, dass sie als „Missionskiller“ konzipiert wurden - um das Radar und die Elektronik anspruchsvoller Zerstörer wie Moskva zu deaktivieren -, anstatt sie gezielt zu versenken.

Ich bedauere also den Kommandanten, der Putin mitteilen musste, dass Russlands schlimmstes und monströsestes Kriegsschiff am Schwarzen Meer, das angeblich sein Favorit ist, zum ersten Mal von einer ukrainischen Rakete versenkt worden war, die im Krieg abgefeuert wurde.

China ist ein viel ernsteres Land als Russland: Es basiert nicht auf Öl, Lügen und Korruption (obwohl es viel von letzterem gibt), sondern auf der harten Arbeit und dem Produktionstalent seines Volkes, angeführt von einer Kommunistischen Partei Chinas von oben bis unten, mit eiserner Faust, aber begierig darauf, daraus zu lernen im Ausland. Zumindest in der Vergangenheit lernbegierig, aber in jüngerer Zeit.

Chinas wirtschaftlicher Erfolg und der damit verbundene Stolz scheinen seine Staats- und Regierungschefs zu der Annahme betäubt zu haben, dass sie im Grunde genommen allein gegen eine Pandemie vorgehen können. Durch die Herstellung eigener Impfstoffe, anstatt bessere Impfstoffe aus dem Westen zu importieren, und durch die Wiederverwendung seines hocheffizienten Überwachungs- und autoritären Kontrollsystems, um Reisen zu stoppen, Massentests durchzuführen und jede Person oder Nachbarschaft, in der COVID-19 auftrat, unter Quarantäne zu stellen, entschied sich China für a Politik von „Covid Zero“. Wenn es gelingt, die Pandemie mit weniger Todesfällen und einer offeneren Wirtschaft zu überwinden, wäre dies ein weiteres Zeichen für die Welt - ein großes Zeichen -, dass der chinesische Kommunismus der amerikanischen Demokratie überlegen war .

Aber Peking verspottete den Westen, war unverschämt nachlässig, wenn es darum ging, seine eigenen Ältesten zu impfen . Das war nicht so wichtig, als China die Ausbreitung früherer Varianten des Coronavirus mit strengen Bevölkerungskontrollen verlangsamen konnte. Aber jetzt spielt es eine Rolle, da die chinesischen Sinopharm- und Sinovac-Impfstoffe gegen Omicron nicht so wirksam zu sein scheinen wie die im Westen hergestellten mRNA-Impfstoffe , obwohl sie Krankenhausaufenthalte und Todesfälle immer noch wirksam reduzieren. Heute sind in China mehr als 130 Millionen Menschen „über 60 Jahre nicht geimpft oder haben weniger als drei Dosen erhalten“, wodurch sie „einem höheren Risiko ausgesetzt sind, schwere Covid-Symptome zu entwickeln oder zu sterben, wenn sie sich mit dem Virus infizieren“, berichtete die Financial Times kürzlich unter Berufung auf eine Studie von die Universität von Hongkong.

Dies hat Peking veranlasst, sich für die vollständige Schließung von Shanghai zu entscheiden, das so schlecht verwaltet wurde, dass die Bewohner Berichten zufolge um Lebensmittel kämpfen mussten.

Dr. David L. Katz, ein Experte für öffentliche Gesundheit und Präventivmedizin aus den USA, der zunächst einen der ersten hellsichtigsten Gastaufsätze in diesem Artikel über das Management von Covid verfasste, erklärte mir, dass das Problem mit der Art von drakonischer Schließungspolitik, die China hat wird behauptet, dass Sie sicherstellen, dass Ihre Bevölkerung wenig einheimische Immunität entwickelt, weil sie das Virus erworben und überlebt hat. Katz sagte also, wenn das Virus global mutiert, wie es bei Omicron der Fall war, und Sie „einen weniger wirksamen Impfstoff, praktisch keine natürliche Immunität in der Bevölkerung und Millionen älterer Menschen nicht geimpft sind, befinden Sie sich in einer schlechten Situation und es gibt keinen einfachen Ausweg.“

Man kann nicht täuschen oder Propaganda machen, um Mutter Natur abzuwehren; es ist unerbittlich .

Die Moral dieser Geschichte? Autoritäre Systeme mit hohem Zwang sind Systeme mit geringer Information, daher führen sie oft blind mehr als Sie denken. Und selbst wenn die Wahrheit eindringt oder die Realität in Form eines mächtigeren Feindes oder Mutter Natur ihnen so hart ins Gesicht trifft, dass sie nicht ignoriert werden kann, fällt es ihren Führern schwer, den Kurs zu ändern, weil ihre Ansprüche, lebenslange Präsidenten zu sein, auf ihren Ansprüchen der Unfehlbarkeit beruhen. Und deshalb kämpfen Russland und China jetzt.

Ich mache mir große Sorgen um unser eigenes demokratisches System. Aber solange wir inkompetente Führungskräfte vertreiben und Informationsökosysteme aufrechterhalten können, die systemische Lügen aufdecken und die Zensur in Frage stellen, können wir uns in einer Zeit des schnellen Wandels anpassen, und das ist der wichtigste Wettbewerbsvorteil, den ein Land heute haben kann.

