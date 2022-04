César Hildebrandt zur politischen Krise: „Das Problem ist, dass Castillo Vladimir Cerrón etwas schuldet“

Die Krise, in der sich die Regierung von Pedro Castillo befindet, ist der Protagonist mehrerer Nachrichtenberichte sowie Programme wie das des Journalisten Caesar Hildebrant. In seinem Streaming-Programm verwies er auf den komplizierten Moment, den die derzeitige Regierung durchmacht, und die Möglichkeit, das Kabinett, das derzeit vom Premierminister geleitet wird, wieder zusammenzusetzen. Aníbal Torres. Darüber hinaus verwies er auf den Einfluss, den Vladimir Cerrón auf das Staatsoberhaupt ausübt.

Während seines Podcasts stellte Hildebrant die Ankündigung des Erzbischofs von Huancayo, Kardinal Pedro Barreto, über eine mögliche Kabinettsrenovierung in Frage. „Sehr bald wird der Präsident die Änderungen bekannt geben, die durch ein neues Kabinett und einen Premierminister stattfinden, der nicht mehr von der Peru-Libre-Partei oder Gruppen um Präsident Castillo abhängt, das ist sehr klar“, sagte Barreto, worauf der Journalist reagierte, indem er die Anwesenheit einer Schlüsselfigur hervorhob.

„Monsignore Pedro Barreto ignoriert, dass das Problem nicht darin besteht, dass Castillo ihm Gold verspricht. Das Problem ist, dass Herr Pedro Castillo es Vladimir Cerrón schuldet (...) Mal sehen, ob Herr Cerrón ihm die Erlaubnis gibt, ein neues und ebenso anderes Kabinett zu haben „, sagte Hildebrandt über den Einfluss, den der ehemalige Gouverneur von Junín hätte geben können, dass er eine wichtige Figur innerhalb der Partei ist, die Pedro Castillo zur Regierung geführt hat.

„Ich glaube an kein Wort an die Ankündigung des neuen Kabinetts. Das Problem ist, dass es schwerelos ist. Das ist es, was Vladimir Cerrón will, um den Staat mit seinen Leuten zu infiltrieren, die mit ihrem Standpunkt im Allgemeinen sehr unterwürfig sind „, fügte Cesar Hildebrant hinzu.

„Monsignore Pedro Barreto sagt, dass das Land bald sterben wird, eine Erklärung, die erneut bestätigt, dass der Klerus für die Verschwörung gegen den Präsidenten ist“, schrieb Vladimir Cerrón in seinen sozialen Netzwerken als Antwort auf den Kardinal, dass er Peru Libre in seiner Kritik an dem erwähnt hatte, was haben waren die ersten Regierungsmonate von Pedro Castillo.

„Kirchlicher Staatsstreich? Wenn der Priester es noch nicht herausgefunden hat, gibt es eine Partei, die die Wahlen gewonnen hat, und der Rest wäre Usurpation. Die Einmischung des Klerus bei der Wahl eines Premierministers oder eines Kabinetts ist völlig inakzeptabel. Das Barreto-Kabinett würde nur das untergeordnete Zusammenleben der Menschen mit ihren Ausbeutern garantieren und dies für natürlich und notwendig halten „, fügte der ehemalige untersuchte Gouverneur hinzu.

Die Exekutive hat die Möglichkeit eines Kabinettswechsels erwähnt, der jedoch später von einem Mitglied des Kabinetts abgelehnt wurde. In der Nacht des Montag, dem 18. April, kündigte der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres, die Möglichkeit einer Änderung an. „Okay, das Kabinett kann wieder zusammengesetzt werden“, sagte er aus Cusco, einem Gebiet, in dem nach der Preiserhöhung Arbeitslosigkeit registriert wurde.

Vor etwas mehr als einer Woche, am 11. April, hatte Aníbal Torres die Möglichkeit seiner Abreise ausgeschlossen und die Arbeitsgruppe, die er leitet, sogar als solide bezeichnet. „Ich informiere Sie, dass ich meinen Rücktritt nicht eingereicht habe, das Kabinett ist sehr solide. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Team, das für das Wohl des Landes gearbeitet hat „, sagte er der Presse, da es Proteste und Anträge auf Rücktritt von Mitgliedern der Exekutive durch die Bevölkerung gab.

Auf der anderen Seite wies die Kongressabgeordnete Patricia Chirinos darauf hin, dass ein Wechsel im Kabinett nicht das Richtige sei. „Ich habe meine Position bereits festgelegt, ich glaube nicht, dass ein Kabinettswechsel eine positive Veränderung für das Land bedeuten wird. Dies wäre das fünfte Mal. Wir haben gesehen, dass sich jede Wahl des Präsidenten verschlechtert „, sagte er im Gespräch mit RPP Noticias. Die Kongressabgeordnete, die den ersten Versuch einer Vakanz gegen Pedro Castillo gefördert hat, hat versichert, dass ihre Abreise die geeignete Maßnahme für Vizepräsidentin Dina Boluarte wäre, um das höchste politische Amt zu übernehmen.

Premierminister Aníbal Torres kündigt die mögliche Neuzusammensetzung des Kabinetts an