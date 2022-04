Armeekapitän wurde durch Scharfschützenangriff in Catatumbo (Norte de Santander) getötet

Ein Angriff auf die Sicherheitskräfte in Catatumbo im Osten Kolumbiens führte laut einem Bericht der Behörden dazu, dass ein Militärsoldat von einem an der ELN befestigten Scharfschützen getötet wurde.

Als Aldrey Bonilla Rocha identifiziert, führte der Kapitän der Nationalarmee Patrouillen-, Such- und Kontrollaufgaben im Bereich der Ereignisse durch. Kapitän Bonilla stammte aus der Gemeinde Flandern im Departement Tolima.

Zusätzlich zu diesem Angriff meldeten die Streitkräfte zwei weitere gewalttätige Aktionen in der Region, eine gegen die Polizei und eine gegen die nationale Armee.

Der Waffenplan wird von Gaitanistas zur Selbstverteidigung in Santander angekündigt

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

Am 18. April prangerte der Sozialführer Óscar Sampayo auf seinem Twitter-Account eine neue Bedrohung durch die Paramilitärs gegen mehrere Bürger von Barrancabermeja, Santander, an. Der Politikwissenschaftler zeigte die Broschüre, die bereits in den Straßen der Gegend kursiert, und kündigte einen Plan zur Verbreitung des Terrors an.

Laut der Drohbroschüre kündigen die Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia einen Pistolenplan gegen Drogenhändler, „venezolanische Diebe“ und Personen an, die angeblich Mitarbeiter anderer krimineller Banden sind.

Erhalten Sie einen herzlichen Gruß von Kommandant Alexander Echevarris, der als Zeichen der Verordnung und des Engagements für das Gebiet Folgendes veröffentlicht und durchgesetzt hat. Diese Ausgabe wird offiziell auf die gesamte Bevölkerung von Barrancabermeja ausgedehnt und hinterlässt die Zeitung, dass wir ab heute „PISTOL PLAN“ für all jene Drogendealer erklären, die direkte Befehle von „ALIAS MARIHUANO“, venezolanischen Dieben „und den verschiedenen Themen der ehemaligen Bande erhalten direkt verantwortlich für die verschiedenen Gewaltakte, die stattgefunden haben

Der Text enthält eine lange Liste von Personen, denen die paramilitärische und terroristische Gruppe zu sterben droht, und beschuldigt sie, sich der Gewaltakte in Barrancabermeja schuldig zu machen.

Sie bedrohen aber nicht nur andere Kriminelle, sondern die AGC erklärte der Polizei, den Bediensteten der Sijin und der CTI den Krieg. Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen begann die Polizei von Magdalena Medio laut RCN Radio mit der Suche nach Personen, die die Erklärung verbreiteten.

In der Broschüre geben die Paramilitärs 48 Stunden für diejenigen, denen gedroht wurde, Barrancabermeja zu verlassen, da sie als militärisches Ziel angesehen wurden.

Ebenso fordern die Polizeiquadranten, die in ihnen kontrollieren, um sich im Bündnis zu finanzieren, wie die folgenden Server: SR Martinez (SUIN), Herr Torres (SUIN), Herr Anderson Parra Prada (CTI), Herr Mauricio (SINN), Oberst der Bezirkspolizei Barrancabermeja, wir fordern, dass Sie Ihre Schafe kontrollieren. Zu all dem geben wir all diesen Verkäufern, venezolanischen Dieben und denen, die größtenteils der „Alias Marihuano“ -Band angehören, einen Zeitraum von 48 Stunden, um das Gebiet zu verlassen. Wir haben sie vollständig identifiziert und die Funktionen, die jeder einzelne ausführt, und sie werden zum MILITÄRISCHEN ZIEL erklärt.

Soziale Führer, besorgt über Bedrohungen

In einer Erklärung lehnten das CRY-GEAM und der Magdalena Medio Ausschuss für sozio-ökologische Partizipation und Konsultation die Gewaltakte in Barrancabermeja ab und verurteilten sie.

Wir bitten um Klärung und um die Suche nach den Verantwortlichen für die Morde an Professor Jorge Pulgarín und dem jungen Miguel Pino. Die territoriale, wirtschaftliche und politische Kontrolle in Magdalena Medio und Barrancabermeja durch den Paramilitarismus seit 2005, wie in mehreren Berichten regionaler und nationaler Menschenrechtsorganisationen hervorgeht, unterliegt weiterhin der Aktion oder Unterlassung des kolumbianischen Staates.

Die Unterzeichnerorganisationen sagen, es gebe Besorgnis über die Zunahme der Morde in den verschiedenen Gemeinden von Magdalena Medio.





