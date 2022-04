Apple gegen die Installation von Anwendungen von außerhalb des App Store

ARCHIVO - A diferencia de Google, Apple no permite a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones que no procedan de la App Store. Esto podría cambiar pronto gracias a las normativas previstas en la UE y EEUU. Foto: Fabian Sommer/dpa

Tim Cook, CEO von Apple, warnte dringend vor dem erzwungenen Öffnen des Softwaresystems des iPhones für Anwendungen aus anderen Quellen. Benutzer von Apples Smartphone können ihre Anwendungen bisher nur über den offiziellen Store der Marke, den App Store, installieren. Dies wird sich jedoch für eine neue Verordnung der Europäischen Union (EU) ändern. Diese Entscheidung wird eine Gelegenheit für böswillige Zwecke bieten, die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen von Apple zu umgehen, warnte Cook während des jüngsten Global Privacy Summit der International Association of Privacy Professionals (IAPP) in der US-Hauptstadt Washington. Der CEO von Apple lehnte daher die Gesetzgebung der Europäischen Union zu digitalen Märkten ab, bekannt als Digital Markets Act (DMA), über die Verhandlungsführer aus den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament Ende März eine Einigung erzielten. Cook betonte, dass Apple sich für die Datenschutzverordnung ausspricht, und begrüßte in dieser Hinsicht die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. „Wir sind jedoch zutiefst besorgt über Vorschriften, die Datenschutz und Sicherheit im Dienste anderer Ziele untergraben“, sagte er. „Hier, in Washington und anderswo, ergreifen die politischen Entscheidungsträger Maßnahmen im Namen des Wettbewerbs, die Apple dazu zwingen würden, Apps den Zugriff auf iPhones zu ermöglichen, die den App Store umgehen, durch einen Prozess namens „Sideloading“, betonte Cook. Der Der CEO von Apple wies auf die Bedrohung hin, die es für Benutzer anderer Plattformen darstellt, auf denen Apps außerhalb des Google App Store installiert werden können. Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie, so Cook, tauchten Berichte auf, dass Menschen scheinbar legitime Covid-19-Tracking-Anwendungen heruntergeladen hatten und infolgedessen ihre Geräte mit Ransomware infiziert waren. „Diese Opfer waren keine iPhone-Nutzer, da sich das System direkt an diejenigen richtete, die Anwendungen von Websites installieren konnten, die den App Store-Schutz umgehen“, sagte er. Unterstützer der DMA sagen, dass die Öffnung des App-Marktes auch dazu beiträgt, die Macht großer Internetkonzerne zu begrenzen und einen faireren Wettbewerb zu gewährleisten. Die Vereinbarung muss noch vom Ständerat der EU und dem Europäischen Parlament bestätigt werden, was als Formalität angesehen wird. dpa