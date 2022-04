Aníbal Torres und seine letzten Tage als Premierminister: die möglichen Ersetzungen des Präsidenten des Ministerrates

Die konfrontative Haltung, die der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres, in mehreren seiner öffentlichen Interventionen gezeigt hat, seit er am 8. Februar dieses Jahres zu Ablehnung in einem Bereich des Kongresses der Republik geführt, der die Zensur als Möglichkeit für den Leiter des PCM sieht, die Premiere zu verlassen. Sind dies Torres' letzte Tage als Leiter des PCM und wer könnte sein Nachfolger sein?

„ER IST IN SEINEN LETZTEN TAGEN“

Am 11. April stellte Kongresspräsidentin María del Carmen Alva fest, dass Aníbal Torres „bereits in seinen letzten Tagen ist“. Alva war der Ansicht, dass die Kritik des Premierministers am Parlament an dem Fehler, Perlhuhn und Fasan als Produkte des grundlegenden Familienkorbs aufzunehmen, entlastet würde Die Anklage für IGV sollte die Aufmerksamkeit auf die Kontroversen des Premierministers „ablenken“ Aussagen über Adolf Hitler.

„Der Premierminister ist konfrontativ, wenn er einen Konsens suchen muss, wie er es in seinen letzten Tagen ist, wie er Aussagen über Hitler abgegeben hat, den er bewundert, beschämend diese Aussagen, er wollte die Aufmerksamkeit ablenken“, sagte er.





In einer nicht ganz anderen Linie, denkt der Kongressabgeordnete Flor Pablo Medina von der Morado-Partei, der einen Antrag auf Interpellation gegen den Präsidenten des Rates von eingereicht hat die Minister erläutern die Gründe für die am 5. April in Lima und Callao verhängte Ausgangssperre und die Untersuchung der bei den Protesten gegen die Einstellung von Luftfahrtunternehmen Getöteten.

Die Sitze, die den Befehl unterzeichneten, waren: Morado Party (3), Avanza Pais (6), Popular Action (4), Somos Peru (2), Allianz für Fortschritt (2), Popular Force (2), Volkserneuerung (1), Together for Peru (1) und Ungroup (1, Carlos Anderson Ramírez).

Flor Pablo gab an, dass, wenn die Initiative zugelassen werde und die Antworten des Premierministers nicht zufrieden seien, eine Zensur für Aníbal Torres gefördert werde, um sein Amt zu verlassen.

„Ich hoffe, dass die Interpellation gegeben wird und wenn sie die Antworten des Premierministers nicht erfüllen, um zu einer Zensur übergehen zu können. Es ist nicht nur die Einschränkung der Freiheiten, es gibt auch sechs Todesfälle von Landsleuten „, sagte er in einem Dialog mit RPP TV.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Genehmigung einer Tadel die Stimme von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Anzahl von Kongressabgeordneten erfordert. das sind 66 von 130. Die Abfahrt von Aníbal Torres auf dieser Route ist sehr wahrscheinlich.

ERSATZ

Obwohl es verfrüht sein mag, über mögliche Ersetzungen zu sprechen, und dass die Entscheidungen von Präsident Pedro Castillo bei der Auswahl hoher Beamter manchmal unvorhersehbar sind, kann angegeben werden, welche anderen Personen vor Aníbal Torres als mögliche Präsidenten des Ministerrates bezeichnet wurden tritt sein Amt an.

Jemand, der immer als Möglichkeit erschienen ist, ist Daniel Salaverry, der im März zum Präsidentenberater des Beratenden Ausschusses des Präsidialbüros ernannt wurde. Salaverry begann seine Karriere bei APRA und wechselte dann zu Fuerza Popular, einer Partei, mit der er Kongressabgeordneter und Präsident der Legislative wurde. Bei den letzten Wahlen kandidierte er in einer Formel mit Martín Vizcarra für den Präsidenten. Darüber hinaus unterstützte er Pedro Castillo in der zweiten Wahlrunde.

Bevor Aníbal Torres zum Leiter des PCM ernannt wurde, war Jorge Nieto Montesino, ehemaliger Verteidigungsminister in der Regierung von Pedro Pablo Kuczynski, ein weiterer Sprecher, der seit 2019 die politische Bewegung der Guten Regierung leitet. Im Gespräch mit Epicentro TV gab Nieto bekannt, dass er einen Anruf von der Regierung erhalten habe. „Ich wurde zu einem Gespräch eingeladen, natürlich habe ich das Gespräch akzeptiert. Ich muss herausfinden, worüber sie dort sprechen wollen „, sagte er.

Der mögliche neue Premierminister könnte auch das derzeitige Kabinett verlassen, wie es bei Aníbal Torres selbst der Fall war, der zuvor das Justizportfolio innehatte. Die Minister, die am loyalsten erscheinen und in den Medien am stärksten präsent sind, sind der Innenraum Alfonso Chávarry Estrada und der Kulturminister Alejandro Salas.

