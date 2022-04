65 Millionen Euro weniger, der Fall von James Rodriguez auf dem Markt

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

Mit Nostalgie erinnern sich Kolumbianer an die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als James Rodriguez die Spitze des Himmels berührte, die goldene Beute holte und Kolumbien seine beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft besiegelte.

Nach seiner herausragenden Leistung in Cariocas wurde der Cucuteño zu einem der begehrtesten Spieler des Augenblicks, so dass Real Madrid ihn ins Visier nahm, für den er Monaco, das er eine Saison zuvor erreicht hatte, eine Zahl von fast 80 Millionen Euro zahlte.

Sein erstes Jahr im Weißen Haus war ein Traum, er zeigte sein ganzes Talent, erzielte insgesamt 17 Tore und verteilte 18 Assists mit dem Merengue-Club, wo er ein Eckpfeiler von Carlo Ancelotti war.

Acht Jahre später ist James Rodriguez bei weitem nicht sein bester Moment, der ihn dazu brachte, als einer der besten Fußballer der Welt zu gelten. Ebenso wurde sein Marktpreis erheblich abgewertet.

Derzeit beläuft sich der Rekord von Envigado laut Transfermarkt auf 15 Millionen Euro und liegt damit deutlich unter dem, was Real Madrid damals für die „10“ der kolumbianischen Nationalmannschaft bezahlt hatte.

Die Wahrheit ist, dass sowohl Verletzungen als auch einige außersportliche Situationen James betrafen, der mit der Ankunft von Rafa Benítez bei Real Madrid an Bedeutung verlor und den Franzosen Zinedine Zidane nie mochte, der trotz seines Lobes für den Kolumbianer auf Pressekonferenzen seine Entscheidungen vor Gericht alles bewiesen hat gegenteilig.

Für die Saison 2017/2018 wurde Portugals Exporto an den Bayern München in Deutschland ausgeliehen, wo der Italiener Carlo Ancelotti gerade gelandet war, der danach fragte und erneut Qualität zeigte, aber sein Bild änderte sich, als der Trainer das Amt verließ und der Kroate Niko Kovač ankam, mit dem er seine Relevanz in der bayerischen Mannschaft verlor.

Nach zwei Spielzeiten in der Bundesliga kehrte James nach Madrid zurück, obwohl Bayern beabsichtigte, die Kaufoption wirksam zu machen, die vom Kolumbianer abgelehnt wurde, der sein Unbehagen über das Klima des europäischen Landes zum Ausdruck brachte.

Nach seinem gescheiterten Versuch, sich einen Platz bei Real Madrid zu verdienen, wurde James dank Carlo Ancelottis ausdrücklicher Bitte erneut von Everton von der Premier League unter Vertrag genommen, und in seiner einzigen Saison mit den Toffes erzielte er sechs Tore und gab sechs Assists.

Verletzungen erlaubten ihm jedoch keinen besseren Saisonschuss in der englischen Liga, und trotz seines Wunsches, mit dem Liverpool-Team weiterzumachen, hatte Rafa Benitez ihn nicht unter seinen Plänen, weshalb er nach neuen Horizonten suchen musste.

Schließlich landete der Kaffee-Spieler in der Katar-Liga, um mit Al-Rayyan zu spielen, mit dem er insgesamt 15 Spiele gespielt, fünf Tore erzielt und sechs Vorlagen gegeben hat. James hat jedoch mehr als einmal sein Interesse an einer Rückkehr auf den alten Kontinent bekundet.

