Vanessa Terkes und George Forsyth: Die flüchtige Liebesgeschichte, die in einer Beschwerde wegen Gewalt endete

Vanessa Terkes und George Forsyth war eines der umstrittensten Paare in der peruanischen Show Geschäft zwischen 2017 und 2019. Beide freuten sich über ihre Liebesgeschichte, die kurz nach dem Verlieben zum Altar kam. Es war jedoch nicht alles Glück und sie kündigten kurz nach ihrer Heirat ihre Trennung an, die Vorwürfe familiärer Gewalt beinhaltete.

Heutzutage sind beide mit ihren jeweiligen Partnern zufrieden. Ihre skandalöse Trennung wurde jedoch in der Erinnerung von Tausenden von Peruanern und in den Medienarchiven markiert.

WIE HABEN SIE SICH VERLIEBT UND WANN HABEN SIE GEHEIRATET?

Die Schauspielerin und ehemalige Fußballerin sahen sich 2017 zum ersten Mal in der renommierten Reality-Show „El Dorado“, die auf Latina Televisión ausgestrahlt wurde. Obwohl sie verschiedenen Teams angehörten, hinderte sie dies nicht daran, sich kennenzulernen und auf dem neuesten Stand zu sein. Gerüchte über eine mögliche Romanze begannen und im November desselben Jahres wurden sie in Cusco sehr romantisch zusammengebracht.

Trotz der Aufnahme bestätigte keiner von ihnen etwas bis Mitte Januar 2018, als der Bürgermeister von La Victoria bekannt gab, dass er in einer Beziehung mit dem nationalen Künstler stehe. Dies wurde durch ihre sozialen Netzwerke mit einem Bild von beiden bekannt, die sich am Tulum Beach, Mexiko, küssten.

Vanessa Terkes y George Forsayth en 2018. (Foto: Instagram)

Trotz der Tatsache, dass Vanessa Terkes mehrere Monate im aztekischen Land verbrachte und ihre mit Televisa vereinbarten Verpflichtungen erfüllen musste, war Fernliebe kein Hindernis für die beiden, die sich verloben und in die Warteschlange der Ehe ziehen wollten.

So heirateten sie am 25. August 2018 als Zivilist in der Gemeinde La Victoria, als der ehemalige Bogenschütze als Bürgermeister dieses Bezirks kandidierte. Es war Vanessa selbst, die genau den Moment teilte, in dem sie das traditionelle „Ja, das tue ich“ sagte. Das damals glückliche Paar wurde von allen Teilnehmern applaudiert.

Diese Hochzeit wurde von vielen in Frage gestellt, da gesagt wurde, dass sie aus politischen Gründen abgehalten worden wäre, um mehr Stimmen von den Bürgern dieser Gemeinde zu erhalten. Sie ignorierten jedoch und behaupteten, dass „sie reine Liebe waren“.

Aus diesem Grund ereignete sich am 15. September das lang erwartete „Ja“ erneut in ihrer religiösen Ehe, die in der Petersbasilika im Zentrum von Lima in Begleitung ihrer Familie, Freunde und Anhänger des Paares gefeiert wurde.

Vanessa Terkes y George Forsyth en la puerta de la Basílica de San Pedro en el 2018. (Foto: Captura)

WIE IST DEINE EHE GEENDET?

Alles begann, als George Forsayth im Januar 2019 sein öffentliches Amt als Bürgermeister des Bezirks La Victoria übernahm. Es gab Spekulationen über eine mögliche Trennung, aber beide bestritten die Gerüchte in ihren sozialen Netzwerken.

Am 8. Mai desselben Jahres veröffentlichte Vanessa Terkes jedoch eine Erklärung, in der sie das Ende ihrer Ehe mit dem Politiker bestätigte. „Ich möchte Ihnen sagen, dass ich in meiner Ehe wie bei meinem Mann immer Liebe, Zeit und Respekt für die Pflege unseres Hauses gegeben habe. Leider lassen mich sehr interne und private Angelegenheiten eines Paares heute die traurige Entscheidung treffen, mich für meinen emotionalen Seelenfrieden zu trennen.“

Darüber hinaus ging die Schauspielerin am Freitag, dem 31. Mai, zum öffentlichen Ministerium, um ihre Beschwerde gegen den damaligen Bürgermeister wegen familiärer Gewalt zu formalisieren. Im Gespräch mit der Presse gab der Anwalt der Künstlerin bekannt, dass sie in den frühen Tagen ihrer Ehe psychischen Missbrauch erlitten hatte.

Der Fall wurde zu Medien, seit Terkes von Milagros Leiva interviewt wurde und Einzelheiten zu der Beschwerde mitteilte, die sie an ihren ehemaligen Partner eingereicht hatte. Ihm zufolge und unter seinen am meisten erinnerten Geständnissen sagte Forsyth ihm, dass „es wertlos war und dass es ein Mist von einer Person war“.

Der ehemalige Spieler seinerseits schwieg nicht und lehnte mit einer Nachricht auf seinem Twitter-Account die Misshandlung von Frauen ab. Vanessa Terkes Ehe mit George Forsyth dauerte nur 8 Monate und ihre Scheidung wurde im August 2021 offiziell bekannt gegeben.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)

LESEN SIE WEITER

Xoana Gonzáez über die Teilnahme ihres Mannes an OnlyFans: „Er hat Vorschläge von Männern und Frauen erhalten“ | INTERVIEW