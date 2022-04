Universität: Álvaro Gutiérrez und was über seine Kontinuität im Kommando über die „Cremes“ bekannt ist

Die Universitario de Deportes erlitt im Monumentalstadion eine schwere Niederlage gegen Alianza Lima. Es war der peruanische Fußballklassiker und konnte die „Cremes“ nicht optimal beenden. Aus diesem Grund verbreitete sich ein Gerücht über den möglichen Abgang von Trainer Álvaro Gutiérrez. In diesem Zusammenhang werden wir Ihnen in diesem Hinweis mitteilen, was bisher bekannt ist.

Gustavo Peralta, Journalist bei ESPN Peru, erklärte im Programm „Equipo F“, welche Version er zu diesem Thema sammeln konnte. Zunächst bestritt er die Versionen, in denen sie behaupteten, der DT sei bereits entlassen worden. „In den letzten Stunden wurde auf verschiedenen Seiten gesagt, dass Álvaro Gutiérrez bereits über seine Abreise aus dem U informiert wurde, und das stimmt nicht. Wir konnten Kontakt zu Menschen in ihrer engsten Umgebung aufnehmen und niemand hat ihm etwas gesagt. Er wurde nicht von Jean Ferrari oder irgendjemandem in der Regierung angerufen. Niemand hat ihm etwas über einen wahrscheinlichen Ausgang erzählt „, sagte der Kommunikator.

Er gab jedoch bekannt, dass der Trainer über die Situation um ihn herum Bescheid weiß und an diesem Montag, dem 18. April, ein Treffen mit dem Administrator des Clubs, Jean Ferrari, haben werde. „ Der uruguayische Trainer ist sich aller Gerüchte bewusst und bewusst, die darauf hindeuten, dass er morgen (heute) berufen wird, um zu sprechen, sich zu treffen und den Vertrag zu kündigen, was meiner Meinung nach eine Entscheidung ist, die in der 'U' viel stärker ist. Es ist fast sicher, dass dies passieren kann, es sei denn, Jean Ferrari ändert seine Meinung „, sagte er.

Darüber hinaus wäre dies nicht nur eine Entscheidung des ehemaligen Spielers „Merengue“, sondern auch anderer Personen, die die Leitung der Institution ausmachen und die der Meinung sind, dass es am besten wäre, wenn ihre Wege getrennt wären. „ Heute haben sie in der Clubumgebung das Gefühl, dass der Weg und die Entscheidung über Gutiérrez in diese Richtung gehen werden. Warten Sie einfach darauf, dass sie ihn anrufen, um die Details zu erfahren“, fügte er hinzu.

Der Journalist erzählte im Gemälde „Creme“ von der Version, die er um die Zukunft des uruguayischen DT verwaltet | Video: ESPN Perú

Und seit er Anfang Februar bei der Ate-Einheit angekommen ist, konnte Gutiérrez nicht den Griff finden, mit dem das Team optimal arbeiten konnte. Abgesehen von den Glitzern von Piero Quispe und manchmal von Hernán Novick oder Alberto Quintero hat er keinen Weg gefunden, die „Cremes“ auf dem Weg zum Titel mitzunehmen.

Die Ankunft von Rodrigo Vilca schien dem Team einen Qualitätssprung zu verschaffen, damit es sich anderen Spielern auf dem rechten Fuß wie Quispe oder Novick selbst anschließen konnte, die von Gerson Barreto und Ángel Cayetano unterstützt wurden. In mehreren Spielen verloren sich diese Spieler jedoch gegenseitig und kreuzten sich sogar. Als ob sie keine Angriffsstrategie hätten, sondern ein erfinderisches Produkt des Augenblicks oder der Umstände.

POSITION IN LA LIGA 1

Jetzt, im lokalen Turnier, sind sie nicht zu weit von den Spitzenplätzen entfernt. Tatsächlich belegen sie mit 16 Punkten den sechsten Platz, 5 hinter den Führenden Cienciano und Sport Huancayo. Formen sind jedoch oft wichtig, und dies wäre für das Team nicht die beste Möglichkeit gewesen, die Ergebnisse regelmäßig zu halten. Dies liegt daran, dass seit der Ankunft des 53-jährigen Strategen an der Universitario de Deportes der Saldo wie folgt aussieht: 11 geführte Spiele, in denen er 4 Siege, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen gewonnen hat (darunter 2 von zuvor Phase der Copa Libertadores gegen den Barcelona SC in Guayaquil) .

HISTORISCHES ROAKEO

Was diese drastische Entscheidung der Führer der „Merengues“ hervorrufen würde, wäre auch die Niederlage gegen Alianza Lima und das Monumentalstadion. Für all das impliziert ein Engagement dieser Größenordnung, das eine langjährige Geschichte hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass Álvaro Gutiérrez im Februar dieses Jahres nach dem Abfahrt von Gregorio Pérez wegen gesundheitlicher Probleme. Tatsächlich war „Goyo“ derjenige, der den Kader ausmachte, und sein Nachfolger konnte nicht die beste Leistung für das Team finden. Vorerst werden in den kommenden Stunden oder Tagen weitere Neuigkeiten erwartet.

Alianza Lima 4-1 Universitario: Zusammenfassung des peruanischen Klassikers für Liga 1 2022. (Video: Staatsstreich von Peru).

LESEN SIE WEITER