Sofía Niño de Rivera erzählte, wie schwierig es ist, eine „weiße und privilegierte“ Frau in Mexiko zu sein: „Sie werden dich überall kritisieren“

Sofía Niño de Rivera erzählte, wie schwierig es ist, eine „weiße und privilegierte“ Frau in Mexiko zu sein

Sofía Niño de Rivera ist eine mexikanische Content-Schöpferin und Stand-up-Künstlerin, die die Zuneigung einiger und die Ablehnung anderer gewonnen hat, was auf ihre bereits kontroversen Meinungen zu Politik in Mexiko, Religion und gemeinsamen Handlungen zurückzuführen ist, die während ihrer Stand-up-Shows auf die Bühne kommen .

Es war während der letzten Sendung des Programms La Entrevista con Yordi mit Yordi Rosado, wo das in der mexikanischen Stadt geborene Mädchen in ihre Kindheit in Chihuahua, ihre Beziehung zu ihren Eltern, wie sie geht, vertiefte Comedy zu machen hat sich weiterentwickelt, seine Karriere im Stand Up und wie er gelernt hat, mit dem umzugehen negative Punkte.

„Ja, besonders in einem Land, in dem Frau zu sein, weiß zu sein, privilegiert zu sein, Komikerin und frei zu sein; freie Frauen sind auch in diesem Land nicht sehr verbreitet, frei meine ich Meinungsfreiheit, das heißt, es macht ihnen nichts aus zu sagen, was sie denken; es ist schwer, weil sie kritisieren werden Sie von allen Seiten „, sagte der 40-jährige Komiker.

Um Internetnutzern, die dem Interviewkanal von Yordi Rosado folgen, einen Kontext zu geben; Niño de Rivera gab als Beispiel einen Teil ihres jüngsten Specials auf Amazon Prime, in dem sie Jesus „verspottet“ und für das viele Anhänger sie dafür kritisierten, dass sie eine Komödie aus so etwas wie Religion gemacht hatte.

„Wie schwierig ist es, in einer Welt zu leben, in der es so viele Glaubensunterschiede, Meinungen, Traumata, so viele Wunden, so viele Sekten gibt. Für mich gibt es viel „Sektismus“, sowohl politisch als auch religiös und sozial, es gibt viele Ängste, die ich verstehe, also klammern sie sich an andere Dinge, um zu überleben „, betonte die Standupera, die an der dritten Staffel der Amazon Prime-Comedy-Produktion teilgenommen hat LOL.

„Wie schwer es zu versuchen, nicht einmal, ist es, dass jeder dich hasst, wie schwierig es ist, niemanden zu beleidigen. Es ist sehr schwierig, also habe ich bereits aufgehört, es zu versuchen, also habe ich jemanden beleidigt, du kannst nichts anderes tun „, fügte er dem Gespräch hinzu, das etwas mehr als anderthalb Stunden dauerte.

Später beschäftigte sich die erste Frau, die mit Sofía Niño de Rivera eine Netflix-Comedy-Show der Geschichte präsentierte: Exposed (2016) untersuchte, warum sie glaubt, dass sie Kontroversen verursacht, und sagte: das liegt daran, dass es Dinge darstellt, in denen die Gesellschaft immer noch viele Tabus hat.

„Ich vertrete starke Frauen, ich vertrete privilegierte Menschen, ich vertrete Menschen, die anders denken, Freiheit repräsentierten, mangelnde Moral repräsentieren. Ich vertrete viele Dinge, die vielen Menschen schwer loslassen können „, betonte der Komiker, der 2015 in der dramatischen Kunst debütierte.

„Ich verstehe, dass ich privilegiert bin, dass ich in eine privilegierte Familie hineingeboren wurde... Das Thema Privileg ist das, was Sie tun, wo Sie geboren werden, weil Sie nicht entscheiden, wo Sie geboren werden. Ich verstehe, dass ich aus einer familiären und privilegierten Situation komme, aber ich wollte meinen eigenen Erfolg schaffen „, sagte Niño de Rivera.

Schließlich sprach sich die Historikerin, die Emilia in der Netflix-Produktion, Club de Cuervos, zum Leben erweckte, über die Vorwürfe gegen sie aus, nachdem ein Internetnutzer ein Video aus der Vergangenheit ausgestrahlt hatte, in dem Niño de Rivera dies erklärte, um ihre Karriere anzukurbeln Zu der Zeit 28 war ein Gehalt von 30.000 Pesos unzureichend, was dazu führte, dass sich soziale Netzwerke gegen ihn wandten.

„Wenn sie mich an einem guten Tag erwischen, stört mich das nicht sehr. Das erste, was ich tue, ist immer zu sehen, ob ich es vermasselt* [...] aber wenn es etwa 30.000 Pesos sind, sage ich: „Sie kritisieren mich dafür, dass ich mich als Person und Profi verbessern will“, ich habe nie gesagt 'mein elendes Gehalt, ich nie sagte, es sei ein ekelhafter Gehaltsscheck. „Wenn Sie das vollständige Interview sehen, sagte ich, dass Werbung schlecht bezahlt wurde, weil ich eine Universität und jahrelange Erfahrung habe“, argumentierte er.

„Man kann niemals über Geld sprechen, weil es Leute gibt, die weniger verdienen als Sie, aber es gibt auch Leute, die mehr verdienen als ich. Das Problem der Mexikaner und Latinos ist, dass sie es nicht mögen, dass Menschen sich gegenseitig überwinden. Wenn es nicht von Grund auf neu kommt, glaubt man an etwas, sie mögen es nicht, dass eine Frau erfolgreich ist [...] „, schloss er.

