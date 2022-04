Russland und die Verachtung seiner Wehrpflichtigen in der Ukraine: Wie viele sind in der Moskwa ertrunken und warum informieren Familien nicht

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

„Wir brauchen Antworten. Er war erst 19 Jahre alt, er war Wehrpflichtiger. Sie sagten mir nichts anderes, keine Informationen oder wann die Beerdigung stattfinden würde. Ich bin mir sicher, dass er nicht der einzige ist.“ Die verzweifelte Angst kommt aus dem Mund von Yulia Tsyvova, der Mutter von Andrei, einem der Seeleute, die nach dem Untergang von ertrunken sind Moskva, der russische Kreuzer vor der Schwarzmeerküste von Odessa, der am 13. April von zwei ukrainischen Raketen, vermutlich vom Typ Neptun, getroffen wurde.

Moskau gab schnell falsche Informationen darüber, was passiert ist . Eine der vielen falschen Nachrichten, die es während der blutigen Invasion des Nachbarlandes verbreitet. Er wies darauf hin, dass es sich um ein Feuer im Munitionsraum handelte, dass die Evakuierung aufgrund von Wellen und Stürmen, die es schwierig machten, das Feuer zu retten und zu löschen, komplex gewesen sei. Dann bestritt er, dass es gesunken war.

Ein paar Tage später korrigierte er die Informationen: Das Flaggschiff der Flotte von Wladimir Putin lag unbrauchbar auf dem Meeresboden. Damit eilten Dutzende - oder Hunderte zum Meeresboden? - von Seeleuten, die nicht entkommen konnten oder durch die Explosion getötet wurden. Es gibt noch keine offizielle Zahl über die Anzahl der Todesfälle, Verletzungen und die Umstände, unter denen eine möglicherweise chaotische Evakuierung stattgefunden hat .

Laut The Guardian erhielt Yulia am Montag den Anruf von den Behörden der Marine. Fünf Tage nachdem die unglaublichen Nachrichten auf der ganzen Welt bekannt wurden. Während dieser Zeit rief die Frau - verzweifelt wie jede Mutter - unzählige Male an, wie viele Menschen sich vom Verteidigungsministerium an sie gewandt hatten, um herauszufinden, was mit ihrem Sohn passiert war, der von „La Madre Patria“ zu einer angeblichen „militärischen Sondermission“ vorgeladen worden war führte zu einer Invasion und einem Krieg.

Wie Andrei, Zehntausende junger Menschen zwischen 18 und 19 Jahren, gezwungen waren, diese Hölle zu betreten, ohne die Ursachen der Mission zu teilen . Bisher erkannte Russland den Tod von 21 Tausend Soldaten in der Ukraine. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen darüber, wie viele beim Untergang der Moskwa gestorben sind. Mindestens 510 Familien warten auf Antworten, um herauszufinden, wie das Schicksal ihrer Kinder nach dem blutigen Einschlag von Neptun war.

Diese Zahl - eine Demütigung für Russland - bleibt das absolute Geheimnis. Bisher wurde nur der Tod von Andrei und einem weiteren Wehrpflichtigen von den Behörden bei diesem ukrainischen Gegenangriff bestätigt. Der Kreml scheint nicht am Duell seiner Soldaten interessiert zu sein.

„Dieses Regime war nie sehr transparent in Bezug auf Verluste. Vieles davon hat Präzedenzfälle und ist nicht sehr neu oder sehr überraschend „, sagte Alexander Gabuev vom Carnegie Center in Moskau dieser englischen Zeitung. Es bezog sich auf militärische Operationen in der Ukraine und Syrien oder „Ermittlungen“ zu den Anschlägen in Beslan und im Dubrovka-Theater.

Dmitry Shkrebets hat einen verlorenen Sohn in Aktion. Er war Koch in Moskva. Ihm wurde gesagt, dass sein Sohn „in Aktion verloren“ sei. „Wie kann es sein? „, fragt er sich. „Sie sagten, die gesamte Besatzung sei evakuiert worden. Es ist eine Lüge! Eine grausame und zynische Lüge! “.

„Wir suchen nach all den verbrannten Kindern“, sagte Irina - die Frau von Shkrebets - dem russischen Medienunternehmen Insider, einer der wenigen überlebenden Unabhängigen. Er sah ein Bild von mindestens 200 Verwundeten, um zu sehen, ob er seinen Sohn finden konnte. „Ich kann dir nicht sagen, wie schwierig es war, aber ich konnte meins nicht finden. Es waren nur 200 Leute und es waren mehr als 500 an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Wo waren die anderen? Wir haben Krasnodar durchsucht und überall haben wir alle Orte angerufen, aber wir konnten es nicht finden.“

Unheimliche Zeugnisse

Die Aussage eines Wehrpflichtigen, der den Angriff auf Moskwa miterlebt hatte, wurde von Nowaja Gaseta, Russlands führendem investigativen Medienunternehmen, enthüllt, das nun von außerhalb des Landes operiert, nachdem es von Putin geknebelt wurde.

Der anonyme Überlebende erzählte seiner Mutter unter Tränen, dass mindestens 40 Besatzungsmitglieder bei dem Angriff starben, wobei „viele vermisst“ und mit verlorenen Gliedmaßen verstümmelt wurden. „Das erste Mal, dass ich von ihm hörte, war am 15. April, zwei Tage nach dem Vorfall“, sagte die Mutter.

„Mein Sohn sagte, dass das Kreuzfahrtschiff von Land aus von ukrainischer Seite getroffen wurde, weil das Feuer an Bord nicht ohne Grund begonnen hätte“, fügte er hinzu. „Es gibt Menschen, die getötet, verletzt und vermisst wurden“, sagte er. „Mein Sohn hat mich angerufen, sobald sie allen Telefone gegeben haben [nachdem sie gerettet wurden]. Ihre eigenen Dokumente und Telefone waren auf dem [versunkenen] Kreuzfahrtschiff.“

„Er rief mich an und weinte wegen dem, was er gesehen hatte. Es war schrecklich. Offensichtlich hat nicht jeder überlebt.“

Die Frau sagte: „Die meisten Verletzten haben aufgrund von Explosionen von Raketen und detonierter Munition Gliedmaßen abgerissen. Er sagte: „Mamochka, ich hätte nie gedacht, dass ich in vermeintlich friedlichen Zeiten in ein solches Chaos geraten würde. Ich werde dir nicht einmal die Details dessen erzählen, was ich gesehen habe, es war so schrecklich.“

„Ich möchte seinen Namen nicht teilen, weil ich Angst habe, meinem Sohn Schaden zuzufügen“, fügte die Frau verzweifelt hinzu. „Sie haben vor dem Einstieg in die Kreuzfahrt Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet Bitte verstehe mich, ich habe Angst. Ich bin versteinert und weiß nicht, wie ich auf die Rückkehr meines Sohnes warten werde.“

