Militär- und Polizeireserven kündigen Unterstützung für Federico Gutiérrez an

Die äußerste Rechte schließt weiterhin die Reihen um den Kandidaten Federico Gutierrez. Am 17. April kündigten Armeeoffiziere aus der aktiven Reserve der Streitkräfte, der pensionierte General Jorge Mora Rangel, ihre Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten an.

Rangel war einer der Verhandlungsführer während des Friedensprozesses zwischen dem Staat und der FARC-Guerilla, aber an diesem Sonntag beschloss er, den Teamkandidaten für Kolumbien zu begleiten, und kündigte dies in einer Erklärung an.

Das Dokument wurde auch vom General der aktiven Reserve, Fernando Gonzáez, unterzeichnet, der versicherte, dass das pensionierte Militär aktiv an der Ernennung von Gutierrez teilnehmen werde.

In der Mitteilung versicherte das rechte Militär, dass der Präsidentschaftskandidat die Lösungen für die Probleme Kolumbiens habe, und nutzte die Gelegenheit, Gustavo Petro anzugreifen, ohne es zu erwähnen.

An diesem Dienstag, dem 29. März, gab der kolumbianische Verband der Trucker (ACC) bekannt, dass er zwei Monate nach der ersten Präsidentschaftsrunde an der Kampagne des ehemaligen Bürgermeisters von Medellin und Präsidentschaftskandidaten des Teams für Kolumbien, Federico Gutiérrez, festhält.

In einem Brief berichtete der ACC, dass mehr als 370.000 Lkw-Fahrer, die Teil dieses Verbandes sind, das Länderprojekt des rechten Koalitionskandidaten nutzten, der bei den Umfragen des Oppositionsführers und Präsidentschaftskandidaten des Historischen Pakts als Anwärter fungiert. Gustavo Petro, der die Umfragen der Wahlabsicht im Land leitet.

„Wir haben uns der Kampagne von Federico Gutiérrez für die Präsidentschaft angeschlossen, da hier zwei Arten von Ländern zur Auswahl stehen: das Land mit Wahrheit und Demokratie oder das der Lügen, das uns regieren wird. Der Güterverkehr ist ein Verbündeter für Demokratie und Legalität, um voranzukommen „, sagte der nationale Präsident der Trucker-Gewerkschaft, Alfonso Medrano, der Pujas gegen den Oppositionsführer startete.

Diese Ankündigung wurde am Ende des Treffens zwischen den Mitgliedern des National Board of Directors des ACC und dem Kandidaten des Teams für Kolumbien veröffentlicht, der in der internen Konsultation, die ihn als Kandidaten der rechten Koalition festigte, zwei Millionen Stimmen überschritten hatte zuversichtlich in seine Fähigkeit, „sich nicht nur zu vereinen, sondern sich Herausforderungen wie der Gewährleistung von Sicherheit, Wirtschaft und sozialer Stabilität zu stellen“ im Land.

In der Mitte des Treffens, an dem die 18-Abschnitte des Staatsgebiets teilnahmen, äußerten sie ihre wichtigsten Bedenken hinsichtlich der Situation, mit der die Gewerkschaft konfrontiert ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Straßenverkehrssicherheit im Land und den Mautgebühren, einigen historischen Fragen der Lkw-Fahrer, ein Sektor, der mehr generiert als eine Million vierhunderttausend Arbeitsplätze und entspricht 5 Prozent des BIP.

„Ich werde immer vom gesunden Menschenverstand aus arbeiten, mein Sektor ist Kolumbien, dass es dem Land gut geht. Wir werden die Rechtssektoren stärken, ich stehe auf der Seite der arbeitenden Menschen des Landes. Danke für das Vertrauen „, sagte 'Fico' Gutiérrez seinerseits, nachdem er von der Unterstützung des Vereins erfahren hatte.

