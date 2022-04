Miguel Herrera lobte den Tigres-Kader:“ Der größte, den ich je leiten musste“

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Drei Tage vor dem Ende der regulären Runde der Liga MX Clausura 2022 sicherte sich das Tigres-Team die Führung in der Gesamtwertung und näherte sich der automatischen Qualifikation für die Meisterschaftsliga. Die Arbeit von Miguel Herrera in der technischen Leitung des Vereins war wie erwartet und zuvor erkannte Piojo Herrera das gesamte Team.

Auf einer Pressekonferenz versicherte Herrera, dass Tigres der Club seiner Träume wurde, und lobte die Qualität der Mannschaft, die er derzeit hat, da er versicherte, dass es „der größte“ ist, den er je während seiner Karriere als Fußballtrainer geschafft hat.

Er erklärte, dass er seit Beginn seiner Karriere als Trainer der Steuermann großer Clubs sein wollte und mit seiner Ankunft in der Mannschaft von Nuevo León dieses Ziel erreichen würde. Deshalb teilte er den Stolz, den er durch das, was er bisher erreicht hat, mit den Regiomontanern, wie er ausführlich erläuterte:

„Um von einem so riesigen Kader zu träumen, muss ich die größten Teams führen. Ich musste die wichtigsten Teams anführen, Amerika, Monterrey, heute Tigres. Ich bin sehr stolz darauf, mit einem sehr großen Kader hier zu sein, dem größten Kader, den ich ohne Zweifel führen musste.“

Auf der anderen Seite rekapitulierte Herrera die Ziele, die er sich gesetzt hatte, bevor er ein renommierter mexikanischer Trainer wurde, weil er in seinen frühen Tagen das Ziel verfolgte, dass der Club, den er erreichte, ihn mit seinen Angaben beachtete und dass sie sich im Spielbereich widerspiegelten.

„Als ich als Trainer anfing, träumte ich davon, dass das Team mir zuhörte und festhielt, was ich auf dem Platz mache. Ich wollte ein Team sehen, das alles tut, was ich auf einem Platz im offensiven Teil sehen wollte, in der Defensive, auf den Kursen, dem Ballspiel, dem gesetzten Ball, all den Dingen, die Sie im Kopf haben, und versuchen, sie Tag für Tag mit wöchentlicher Arbeit einzufangen „, sagte er.





*Informationen in der Entwicklung