Gesundheitsberatung an Schulen: Fachkräfte aus drei Provinzen erklären, wie sie sie umsetzen und welche Ergebnisse sie erzielt haben

„Was ist Sperma?“.

— „Was ist Menstruation?“.

— „Wie werde ich nicht schwanger?“

Diejenigen, die diese Zweifel mit Scham und fast flüsternd aufwerfen, sind Schüler. Diejenigen, die ihnen zuhören, nachdem sie das Vertrauen gewonnen haben, diese Fragen zu stellen, sind Fachleute, die die umfassende Gesundheitsberatung an diesen Schulen ausmachen.

Im Laufe der Zeit, wenn die Beziehung zum Berater gestärkt wird, „werden Jugendliche ermutigt, über die psychischen Probleme, unter denen sie leiden, oder über Situationen von Gewalt oder häuslichem Missbrauch zu berichten“, sagt Lara Álvarez, Psychologin, die an drei Schulen in der Gemeinde Charata in der Provinz Chaco arbeitet.

Die umfassende Gesundheitsberatung in Secondary Schools (ASIE) wurde 2015 vom Nationalen Gesundheitsministerium als Reaktion auf die mangelnde Konsultation von Jungen und Mädchen zu ihrer Gesundheit entwickelt. Schulen waren der richtige Ort, um nach ihnen zu suchen und ihnen den Zugang zu ihren Rechten zu garantieren.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

In Abstimmung mit dem Bildungsministerium der Nation wurde dann vorgeschlagen, es in verschiedenen Provinzen und Schulen umzusetzen. Seit drei Jahren ist der Vorschlag Teil des Nationalen Plans zur Verhinderung unbeabsichtigter Schwangerschaft im Jugendalter, besser bekannt unter dem Akronym ENIA, der in 36 Abteilungen in 12 Provinzen tätig ist. In diesem Rahmen wurde an einigen Schulen in Chaco und Jujuy eine Beratung durchgeführt, obwohl sie neben der Verhinderung unbeabsichtigter Schwangerschaften noch viele andere Themen ansprechen.

In der Zwischenzeit hat Neuquén, das nicht Teil des Plans ist, da es nicht zu den Gerichtsbarkeiten mit der höchsten Rate an Jugendschwangerschaften gehört, bei denen der ENIA-Plan vorliegt, die umfassenden Gesundheitsräte für Jugendliche entwickelt. Es begann vor etwa 20 Jahren, nicht wie sie heute bekannt sind, sondern als ein Ort in einem Krankenhaus, wie viele andere Jugendkliniken des Landes. Dann wurde es in den Raum verlegt, in dem man nach Jugendlichen suchen konnte: Schulen. Heute gibt es 54 High Schools mit Beratung.

Kurz gesagt, abgesehen von dem Namen und Rahmen, in dem sie umgesetzt werden, sind Beratungs- oder Beratungsdienste Räume innerhalb der Sekundarschulen, in denen Schüler sich über körperliche oder emotionale Beschwerden beraten oder Fragen zu ihrer allgemeinen Gesundheit stellen können. Mit Fachleuten, die bereit sind, sie anzuleiten und sie gegebenenfalls an einen Spezialisten zu verweisen, der ihnen zuhört und sie mit Informationen versorgt.

In diesen Räumen „wird die Gesundheit breit angesprochen, nicht nur aufgrund körperlicher Beschwerden oder Qualen, sondern auch, um die volle Nutzung und den Genuss ihrer Sekundarschulbildung zu gewährleisten“, erklärt Dora Niedzwiecki. Sie ist Lehrerin, Psychologin, Master und Ärztin in Sozialwissenschaften und hat zusammen mit Camila Ríos Fernández das Buch Der Inhalt des ESI in Aktion (Publishing Place) veröffentlicht.

Die Berater sind Angehörige der Gesundheitsberufe oder der Sozialarbeit, die für interdisziplinäres Zuhören und Unterstützung ausgebildet sind.

Die Auswirkungen dieser Räume auf das Leben von Jungen und Mädchen sind überwältigend. Im Jahr 2018, als die Beratung in Charata eingeführt wurde, „gab es in jeder der High Schools, an denen ich arbeitete, 4 oder 5 schwangere Schüler. Heute gibt es nur eine der drei Schulen „, sagt Álvarez. Sie ist Beraterin an der High School Nr. 23 und der Special Nr. 19, die in der Stadt tätig sind, und an der High School Nr. 171, die sich in der ländlichen Gegend von Tres Estacas befindet, 60 Kilometer von Charata entfernt.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Im Fall von Jujuy „stiegen die Schwangerschaften von Teenagern seit der Einführung der Beratung im Jahr 2019 von 19 auf 8% in der Provinz“, sagt Mariela Ríos, Gesundheitsberaterin an der ländlichen High School Nr. 2 in La Almona, einer kleinen Stadt in der Nähe der Provinzhauptstadt.

Auch die Auswirkungen der Pandemie auf Jungen und Mädchen fanden in diesen Räumen einen Kanal. „In diesem Jahr, am ersten Tag, an dem ich zur Schule ging, wollte einer von sechs Schülern, die mit mir sprachen, etwas über ihre Menstruation und grundlegende Informationen über die Funktionsweise des weiblichen Körpers erfahren, und fünf erweckten Angst- und Leidgefühle, Probleme mit ihren Vätern, Müttern und Schwestern im Zusammenhang mit dem Leben im Zusammenhang mit der Pandemie in Haft „, sagt Paula Giraudo, Beraterin am Provinzzentrum für Sekundarbildung 55 in der Stadt Neuquén in Plottier. Sie ist Sozialarbeiterin und leitet vorübergehend die Jugenddirektion des Gesundheitsministeriums von Neuquén.

Wie funktioniert eine Schule in Jujuy?

Alle 15 Tage teilt Rios zwei Stunden ein, um zur Schule zu gelangen, die von 12 Schülern besucht wird. Sie nehmen zwei Busse und gehen eineinhalb Kilometer auf einem Weg, der normalerweise abgeschnitten wird, wenn der Strom, der ihn überquert, überläuft. „Man muss Kleidung und Schuhe planen und tragen, um sich umzuziehen, wenn man weiß, dass es regnen wird. Wir erinnern die Kinder immer daran, weil sie auch zu Fuß kommen „, sagt Ríos.

Als sie um 13 Uhr ankommt, beenden Jungen und Mädchen das Mittagessen. „Ich nehme immer ein Stück Obst, um diese Zeit mit ihnen zu teilen, und führe so informelle Gespräche, die Vertrauensbindungen schaffen, damit ich sehen kann, wie es ihnen geht“, sagt der Berater.

Ríos informiert sie auch über die Tage, an denen der Allgemeinmediziner und der Ernährungsberater die Schule besuchen werden, und spricht mit dem Gesundheitspersonal - einer Krankenschwester, die dauerhaft für den Gesundheitsraum zuständig ist - an die sie sich zur Empfängnisverhütung oder anderen Medikamenten oder für Notfälle wenden können.

„Wenn Kinder Bedenken haben, Informationen wünschen oder Verhütungsmittel benötigen, bitten sie normalerweise um Erlaubnis, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen, wenn andere sie nicht sehen, und sie holen mich ab. Manchmal schlagen sie mir als Gruppe vor, ein Spiel zu spielen, mit dem ich mit Verhütungsmethoden oder sexuell übertragbaren Infektionen arbeiten kann „, sagt Ríos.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Viele Studenten waren noch nie im Krankenhaus und wenn sie dies benötigen, bitten sie Sie oft, sie zu begleiten. Sie versucht, sie dazu zu bringen, einen anderen Erwachsenen zu finden, der ihre Referenz ist, damit sie Autonomie erlangen, aber wenn es niemanden gibt, begleitet sie sie.

Das wachsame Auge ermöglicht auch die Erkennung von Krankheiten. Rios sagt: „Wenn der Arzt sie fragt, tun sie nie etwas weh. Aber normalerweise sagen sie es mir, weil sie mir vertrauen. Also alarmiere ich den Arzt, wenn sie uns besucht: „Vor ein paar Tagen ist sie gefallen und ihr Knie tut weh“, „Nachts schläft er nicht gut“.

Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen, fragen sie auch, was sie studieren sollen und wie sie es tun können. Rios sucht Informationen und gibt Beratung.

Während der Pandemie arbeitete er virtuell, artikulierte mit dem Gesundheitspersonal und hörte (vor allem) zu. Er erinnert sich: „Manchmal riefen sie mich an, um mich zu begrüßen, um mich zu fragen, was ich mache, sie suchten nach mir, um über ihre Emotionen, ihre familiären Beziehungen zu sprechen, sie vertrauten mir, dass sie sich nicht mit der Schule verbinden konnten. Sie fragten mich auch, wie ich einen Videoanruf erstellen oder wie sie miteinander kommunizieren könnten. Da sie kein Internet haben, haben sie mich manchmal gebeten, sie anzurufen, um Datenverschwendung zu vermeiden.“

Beratung in Chaco

Vanina Ciucci ist Sozialarbeiterin, Lara Álvarez ist Psychologin und Fiorella Mocca ist Ernährungsberaterin. Die drei wiederum sind Gesundheitsberater und bilden seit 2018 ein interdisziplinäres Team in Charata, von dem aus sie acht städtische und ländliche Sekundarschulen begleiten.

„Wir haben zunächst die Kurse durchlaufen und die Studenten koordiniert, um zum Gesundheitszentrum zu gehen, wo es Zahn-, Pädiatrie-, Diabeteskontroll- und Pflegedienste gibt. Dann setzten wir uns mit dem Krankenhaus in Verbindung, damit Mädchen, die ein IUP oder ein subdermales Implantat erhalten wollten, Zugang zu ihnen haben. Und während der COVID-19-Impfung haben wir uns organisiert, uns in Schulen impfen zu lassen „, sagt Ciucci.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Der Berater betont auch, wie wichtig es ist, Jungen und Mädchen zur richtigen Zeit nahe zu sein: „Viele Teenager können das Implantat bekommen, und es ist wichtig, bei ihrer Entscheidung zu handeln, nahe zu sein, um den Zugang zu gewährleisten. Wenn wir diesen Moment verstreichen lassen, entscheiden sie sich, nicht auf sich selbst aufzupassen. Im Allgemeinen fällt die Pflege auf Mädchen, daher bestehen wir auf doppeltem Schutz: Verhütungsmethode plus Kondom zur Vorbeugung sexuell übertragbarer Krankheiten.“

Zu den Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung von Beratungsunternehmen zählen Fachleute das Fehlen eines privaten Raums in einigen Einrichtungen. Manchmal ist nur Platz, um einen kleinen Tisch in einen Flur zu stellen. „Wenn ich in ländlichen Schulen keinen Platz habe, gehe ich in einen Hinterhof“, sagt Álvarez.

In diesen Bereichen wollen Jungen und Mädchen „an umfassender Sexualerziehung (ESI), Umwelt und psychischer Gesundheit arbeiten, da die Lehrer noch nicht ermutigt werden, über diese Themen zu sprechen“, sagt Mocca.

Im Gegenzug sind sich die Fachleute einig, dass der Kontext der Pandemie die Möglichkeit eröffnet hat, sich virtuell zu verbinden, und dass die Ankunft von Beratungsunternehmen erweitert wurde. „Viele Jungen und Mädchen, die die Schule abgeschlossen haben und in ländlichen Aktivitäten arbeiten, kontaktieren uns weiterhin virtuell oder rufen uns telefonisch an, wenn sie medizinische Schichten benötigen, ein subdermales Implantat erhalten oder weil sie vergessen haben, die Antibabypille einzunehmen“, sagt Mocca.

Virtualität ermöglicht es Schülern, die es nicht wagen, Situationen häuslicher Gewalt oder Angst persönlich zu erzählen, dies über WhatsApp-Nachrichten zu tun.

Die Räte von Neuquén

Giraudo betont, dass in Neuquén die umfassende Gesundheitsberatung für Jugendliche nach bestimmten Vorschriften funktioniert (die von den Ratgebern von Chaco und Jujuy geteilt werden): „Die Konsultation ist freiwillig und die Vertraulichkeit ist garantiert. Wir sagen Kindern immer, dass wir nichts melden können, wenn ihre Eltern, Lehrer oder Lehrer uns fragen, was wir mit ihnen sprechen.“

Manchmal sind es Lehrer, „die die Rolle der Beratung durcheinander bringen“, sagt Giraudo. Und er erklärt: „Sie bitten uns, mit einem Jungen zu sprechen, weil er homosexuell ist, weil er einen grünen Schal trägt, weil er sich die Haare färbt. Wir haben ihnen erklärt, dass dieser Junge in der Beratung nichts zu tun hat, dass er, wenn er belästigt wird, Gruppeninterventionen vornehmen muss und dafür gibt es drei pädagogische Berater, die sehr gut arbeiten.“

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Die Beratungsstellen befassen sich mit Themen, die von jungen Menschen im Zusammenhang mit ihrer allgemeinen Gesundheit vorgeschlagen wurden: Lebensprojekt, Sexualität und Zuneigung, Ernährung und Ernährung, körperliche Praxis, Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum, Vorbeugung von Verletzungen durch äußere Ursachen und sexuell übertragbare Infektionen.

„Für die populären Sektoren ist die Schule die letzte öffentliche Einrichtung, auf die sie treten“, betont der Leiter der Direktion für Jugendliche der Provinzregierung. Aus diesem Grund ist die Arbeit dieser Räte so wichtig: Bereitstellung zeitnaher und relevanter Informationen in einfachen Worten, Verweis auf die in dem Gebiet vorhandenen Gesundheitsdienste, wann immer die Menschen sie benötigen, und sie zu unterstützen, damit sie über ihre Praktiken nachdenken können. Es fördert auch autonome Entscheidungsfindung und Selbstversorgung und ermöglicht es Jugendlichen, ein gesundes Leben zu führen und ihre Rechte auszuüben.

In diesem Zusammenhang sind Essstörungen bei Jungen und Mädchen „ein Problem, das ausgebildete Ärzte erfordert, die in der Provinz vermisst werden“, sagt Giraudo.

Beratungsdienste, die in jeder Schule einmal pro Woche vier Stunden lang persönlich tätig sind und virtuelle Kanäle für diejenigen offen halten, die sie bevorzugen, sind einer der drei Bereiche des Neuquén-Projekts zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit von Jugendlichen. Es gibt auch differenzierte umfassende Gesundheitskliniken, die in der gesamten Provinz tätig sind, und seit 2015 werden jugendliche Gesundheitsförderer geschult, damit die Botschaft unter Gleichaltrigen liegt. „Sie sind es, die Workshops durchführen oder Interventionen in Schulen durchführen“, sagt Giraudo.

Der Direktor kennt ihre Rechte und lernt, sie auszuüben und zu beanspruchen. Er fährt fort: „Die Jungen werden sehr selbstbewusst in ihren Interventionen. In einigen Schulen wurde beispielsweise darum gebeten, dass die Kantinen Lebensmittel anbieten, die für Schüler mit Zöliakie geeignet sind, oder um diejenigen zu begleiten, die nicht ermutigt werden, uns für eine Abtreibung zu konsultieren, oder die Lebensmittelprobleme haben.“

Als das begann, „kamen Lehrer und Lehrer zu uns, um Hilfe zu bitten, weil sie nicht wussten, wie sie „mit Kindern arbeiten sollten, die ihre Rechte kannten“. Wir haben auch mit ihnen zusammengearbeitet, was sie tun konnten, wenn sie sahen, wie sich ein Kind geschnitten hat, wenn es kurz vor dem Schuleintritt rauchte oder trank. Wir haben zum Beispiel daran gearbeitet, dass sie sehen, dass diese Kinder um Hilfe gebeten haben „, beschreibt Giraudo.

Viele weiterführende Schulen haben immer noch keine umfassende Gesundheitsberatung für Jugendliche, obwohl dies „eine Möglichkeit ist, den Zugang zu den in unserer nationalen Verfassung geschützten Rechten zu gewährleisten“, sagt Niedzwiecki.

Aus diesem Grund besteht er darauf: „Man muss wissen, dass es in Schulen den Keim gibt, um dies zu erreichen. Vielleicht ist in dem Torhüter, der aus Empathie mit Jugendlichen entsteht, ein Vertrauensverhältnis unverzichtbar, damit sie sagen können, was mit ihnen passiert, was sie fühlen, und sich über etwas beraten, das sie beunruhigt. Und das eröffnet die Möglichkeit, dass Erwachsene begleiten und führen können, ohne anzugeben, was zu tun ist, und ihre Entscheidungen mit nach rechts angepassten Informationen respektieren können.

