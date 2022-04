Gaitanistas Selbstverteidigungskräfte kündigen Waffenplan in Barrancabermeja an

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Am 18. April prangerte der Sozialführer Óscar Sampayo auf seinem Twitter-Account eine neue Bedrohung durch die Paramilitärs gegen mehrere Bürger von Barrancabermeja, Santander, an. Der Politikwissenschaftler zeigte die Broschüre, die bereits in den Straßen der Gegend kursiert, und kündigte einen Plan zur Verbreitung des Terrors an.

Laut der Drohbroschüre kündigen die Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia einen Pistolenplan gegen Drogenhändler, „venezolanische Diebe“ und Personen an, die angeblich Mitarbeiter anderer krimineller Banden sind.

Der Text enthält eine lange Liste von Personen, denen die paramilitärische und terroristische Gruppe zu sterben droht, und beschuldigt sie, sich der Gewaltakte in Barrancabermeja schuldig zu machen.

Amenazas Barrancabermeja

Sie bedrohen aber nicht nur andere Kriminelle, sondern die AGC erklärte der Polizei, den Bediensteten der Sijin und der CTI den Krieg. Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen begann die Polizei von Magdalena Medio laut RCN Radio mit der Suche nach Personen, die die Erklärung verbreiteten.

In der Broschüre geben die Paramilitärs 48 Stunden für diejenigen, denen gedroht wurde, Barrancabermeja zu verlassen, da sie als militärisches Ziel angesehen wurden.

In einer Erklärung lehnten das CRY-GEAM und der Magdalena Medio Ausschuss für sozio-ökologische Partizipation und Konsultation die Gewaltakte in Barrancabermeja ab und verurteilten sie.

Die Unterzeichnerorganisationen sagen, es gebe Besorgnis über die Zunahme der Morde in den verschiedenen Gemeinden von Magdalena Medio.

Sie verurteilten auch die Vorwürfe gegen Mitglieder der Polizei und SIJIN. Es ist wichtig, dass die Institution auf diese Anschuldigungen reagiert.“

„Wir fordern die Behörden und Institutionen des kolumbianischen Staates auf, ihrem Engagement und ihrer Verantwortung für den Schutz des Lebens und der Menschenrechte nachzukommen. Wir wollen keinen Krieg mehr in Magdalena Medio und Barrancabermeja, keine Morde, Entführungen, Vertreibungen und Exilanten mehr „, so die sozialen Organisationen.

