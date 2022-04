Familienmitglieder, Fußballspieler, Vereine und Ligen auf der ganzen Welt zeigten ihre Unterstützung für Cristiano Ronaldo für den Tod eines der Zwillinge, die er mit Georgina Rodríguez erwartete

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

An diesem Montag veröffentlichten Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez die traurige Nachricht vom Tod eines der Zwillinge, auf die sie gewartet haben. „Mit tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser kleiner Sohn gestorben ist“, sagte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung, die in den sozialen Medien geteilt wurde. „Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil fühlen kann.“

Der portugiesische Fußballstar und sein in Argentinien geborener spanischer Partner hatten im Oktober letzten Jahres angekündigt, dass sie Zwillinge erwarten würden. „Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben... Baby, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben „, sagten sie.

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

Im Gegenzug baten Cristiano und Georgina in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre, aber nicht bevor sie Ärzten und Krankenschwestern für ihre Pflege und Unterstützung dankten. Der fünffache Gewinner des Goldenen Balls, 37, ist Vater von vier Kindern, von denen drei durch Leihmutterschaft geboren wurden, bevor sie ihren derzeitigen Partner treffen.

Ronaldo kam letztes Jahr wieder zu Manchester United, nachdem er mit Real Madrid und Juventus mehrere Trophäen gewonnen hatte. Natürlich wurden Hunderte von Unterstützungsbotschaften für die Familie in den sozialen Medien gesehen. Freunde, Fußballer und Teamkollegen, Fußballvereine und große Ligen der Welt sprachen dem Paar unter anderem ihr Beileid aus.

Real Madrid, zum Beispiel die spanische Besetzung, in der die Portugiesen glänzten, teilte auf ihrer offiziellen Website eine offizielle Erklärung mit der Aufschrift:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

„Real Madrid CF, sein Präsident und sein Verwaltungsrat bedauern zutiefst den Tod eines der Kinder, die auf unseren geliebten Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez warteten.

Real Madrid schließt sich dem Schmerz der ganzen Familie an und möchte ihnen all unsere Liebe und Zuneigung zeigen.“

Die Beileidsbekundungen an Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez für den Tod eines der Zwillinge, die das Paar erwartet hatte:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo

La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia

El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia

La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja

El mensaje del Spartak de Moscú

Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter

El mensaje del club Cadiz de España

El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia

En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja

El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia

El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

LESEN SIE WEITER: