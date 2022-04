„El Antiguo“ von der CJNG erhielt eine 34-jährige Haftstrafe für die Lagerung von Waffen

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Julio César „N“, El Antiguo oder Antoni, ein Mitglied des Jalisco New Generation Cartels (CJNG), erhielten eine 34-jährige Haftstrafe für die Lagerung von Waffen, sodass er weiterhin im Cereso #4 „Nordost“ mit Sitz in Tepic, Nayarit, festgehalten wird.

In einer Erklärung berichtete die Generalstaatsanwaltschaft der Republik (FGR) über das zum zweiten Mal verhängte Urteil, da ein Einheitsgericht die Verurteilung aufgehoben und daher eine Wiedereinsetzung des Verfahrens angeordnet hatte.

„Das Büro des Generalstaatsanwalts der Republik (FGR) hat über das Büro des Fachstaatsanwalts für organisierte Kriminalität (FEMDO) in Abstimmung mit der Abteilung des Fachstaatsanwalts für regionale Kontrolle (FECOR) eine Haftstrafe von 34 Jahren gegen eine Person für die Verbrechen des Sammelns von Schusswaffen „, berichtete die Abhängigkeit.

Nach Angaben der FGR wurde Julio César „N“ 2014 verhaftet, als er an Bord eines Fahrzeugs ohne Nummernschilder auf der Autobahn Tepatitlan-Yahualica von Gonzáez Gallo fuhr, wo ihm 18 Handfeuerwaffen, sechs Langwaffen, sechs Granaten und 3.379 nützliche Patronen gesichert wurden.

Margarito Pérez

Er war auch mit 4.392 Gramm Methamphetaminhydrochlorid, 2.572 Gramm Kokainhydrochlorid und Bargeld versichert, was als Beweis für den gegen das Mitglied der CJNG durchgeführten Prozess diente.

Im Mai 2020 wurde der vierte Bezirksrichter der Bundesstaatsanwaltschaft von Jalisco wegen des Verbrechens der Lagerung von Schusswaffen, des Besitzes von Patronen für den ausschließlichen Gebrauch der Armee und der Streitkräfte sowie des Tragens einer Schusswaffe ohne Lizenz zu 34 Jahren Gefängnis verurteilt.

Er erhielt auch eine weitere Strafe für Gesundheitsdelikte in Form von Besitz zum Zwecke des Handels, da der Richter zu dem Schluss kam, dass er beabsichtige, die versicherten Betäubungsmittel zu vermarkten.

Diese Urteile wurden im November 2020 vom Einheitsgericht aufgehoben, was dazu führte, dass ein neuer Richter das neue Verfahren gegen Julius Caesar übernahm, was zu demselben Urteil gegen den Angeklagten führte.

(Foto: Reuters) REUTERS

„Anschließend, nachdem er dieser Wiedereinstellung nachgekommen war, verurteilte der Richter in diesem Fall erneut eine Verurteilung gegen Julio „C“ wegen seiner vollen strafrechtlichen Verantwortung für die Begehung des oben genannten Verbrechens und verhängte eine Strafe von 34 Jahren und acht Monaten Gefängnis sowie zweitausend 550 Tage Geldstrafe . Er wurde am Bundeszentrum für soziale Rehabilitation Nr. 4 „Northwest“ mit Sitz in Tepic, Nayarit, interniert „, berichtete FGR

Die FGR berichtete auch über die Wiedereinsetzung der Strafe gegen ein als Marco „N“ identifiziertes Subjekt, das eine 53-jährige Haftstrafe für die Verbrechen der Entführung und des Tragens einer Schusswaffe für den ausschließlichen Gebrauch der Streitkräfte erhielt.

Marco „N“ wird zugeschrieben, im September 2013 in Tepotzotlán, Bundesstaat Mexiko, an dem illegalen Freiheitsentzug einer Person teilgenommen zu haben, wo das Opfer gerettet wurde.

Wie die Staatsanwaltschaft berichtete, wurde das Subjekt im Mai 2020 verurteilt, aber ein Einheitsgericht widerrief das Mandat gegen das Thema sowie die Wiedereinsetzung des Prozesses.

„Sobald die FGR dieser Anordnung nachgekommen war, verurteilte der Richter in diesem Fall erneut eine Verurteilung gegen Marco „N“ für seine volle strafrechtliche Verantwortung bei der Begehung der oben genannten Straftaten und verhängte 53 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 4.050 Tagen. „, berichtete die FGR.

