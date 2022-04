Eine Reality-Show, die Menschen auf die Zeit zum Sterben vorbereitet? Peacock wird es schaffen

Viele Reality-Shows verändern das Leben der Menschen, aber The Gentle Art of Swedish Death Cleaning ist etwas ganz Besonderes und basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerbuch der schwedischen Autorin Margareta Magnusson aus dem Jahr 2017. Derzeit hat Peacock von NBC Universal jedoch die nicht geschriebene Serie derselben in Auftrag gegeben.

Laut Peacock: „In der Serie wird ein „schwedischer Reiniger“ die Hauptrolle spielen, der Menschen hilft, ihre Häuser, ihr Leben und ihre Beziehungen zu organisieren und zu entmystifizieren. So können sie sich auf den Tod vorbereiten und gleichzeitig das Leben genießen.“

Die New York Times beschrieb das Buch als „ein Handbuch, wie Sie Ihre Sachen reduzieren können, bevor Sie sterben, damit sie Ihre Familie nicht belasten“.

„In dieser Serie werden die Zuschauer auf eine ehrliche und emotionale Reise gehen, während sie zusehen, wie gewöhnliche Menschen ihre schlimmsten Ängste überwinden und herausfinden, wer sie wirklich im Inneren sind“, sagte Rod Aissa, Executive Vice President für nicht geschriebene Inhalte bei NBC Universal Television & Streaming. „Wir hoffen, dass unsere mitfühlende und dynamische Serie in jedem Haus Gespräche anregen und das Stigma um die Sterblichkeit und die harte Realität des Loslassens der Dinge brechen wird“, sagte er.

„The Gentle Art of Swedish Death Cleaning erinnert uns daran, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und wir konnten kein besseres Team für diese Reise finden als Peacock“, fügte Pöhler hinzu, der auch jede Episode erzählen wird.

Der schwedische Todesputzer - der noch nicht gewählt wurde - „wird jedes Haus auf den Kopf stellen, wenn es jahrzehntelanges Sammeln entdeckt und rückgängig macht. Mit ihrer ausgesprochen schwedischen Sensibilität befreien sie jeden Menschen von der Unordnung seines Lebens und ermöglichen es ihm, seine wertvollsten Erinnerungen an seine Verwandten, Freunde oder Nachbarn weiterzugeben. Unterwegs werden die Zuschauer mit jedem Einzelnen auf eine Reise gehen, während sie sich daran erinnern, wer sie einmal waren, herausfinden, wer sie sein sollten, und navigieren, wie sie in Erinnerung bleiben möchten „; schloss der Produzent.

Die Serie wird von Universal Television Alternative Studio koproduziert. Pöhler und Kate Arend werden neben Collins, Michael Williams, Rob Eric und Renata Lombardo ausführende Produzenten sein. Magnusson wird neben Jane Magnusson, Stephen M. Morrison, Faye Stapleton und Susanna Lea auch ausführender Produzent sein.

