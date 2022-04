„Dies ist mein dritter Krieg“: ältere Menschen, die großen Vergessenen der russischen Invasion in die Ukraine

Aleksandra Vassilchenko (L) from Kramatorsk recounts her story as she sits with her grandson, Roman (R), outisde a shelter for internally displaced people, in Dnipro on April 16, 2022. - The elderly are "often forgotten, very vulnerable" during conflicts, says Federico Dessi, the director for Ukraine of the NGO Handicap International, which is providing equipment and financial support to the Dnipro shelter. (Photo by Ed JONES / AFP)

„Am 21. März verließ ich mein Haus, um zu rauchen. Eine Granate ist gefallen. Ich habe meinen Arm verloren.“ Vladimir Lignov, 71, verkörpert das tragische Schicksal der ukrainischen Ältesten, unsichtbare Opfer des Krieges, der ihr Land verwüstet.

Der Mann, ein ehemaliger Lokführer, geht langsam durch den Korridor eines Aufnahmezentrums in Dnipro, einer Stadt in der Zentralukraine, die zu einem der wichtigsten humanitären Zentren des Landes wurde.

Der linke Ärmel ihres grauen Pullovers ist in Achselhöhe gefaltet. Es fällt ihm schwer zu erklären, was mit ihm passiert ist. Er weiß weder, welchem Krieg er zum Opfer gefallen ist, noch wer das Projektil in Avdiivka abgefeuert hat, einem Industriezentrum in der Region Donezk, das Moskau zu einer seiner Prioritäten gemacht hat.

„Ich verstehe nicht, was los ist. In einer Woche muss ich meinen Verband im Krankenhaus in Myrnohrad [mitten in der Konfliktzone, wo er amputiert wurde] wechseln. Aber sie sagen mir, dass ich in drei Tagen gehen muss „, wiederholt er immer wieder.

„Vielleicht ist es besser, auf den Friedhof zu gehen. Ich will nicht mehr leben „, seufzt sie, als ein alter Mann, der humpelt und eine blau-rot gestreifte Mütze trägt, an ihrer Seite vorbeizieht.

Körperliches und geistiges Leiden scheint bei älteren Menschen allgegenwärtig zu sein, mit denen sich AFP im Tierheim Dnipró traf, einem Entbindungsheim, das im März wiedereröffnet wurde, um vorübergehend Binnenvertriebene aufzunehmen.

„Vergessen“

Ein Van ist gerade von der Ostfront angekommen. Freiwillige versuchen, ältere Menschen aus dem Fahrzeug zu holen, um sie in Rollstühle zu setzen, aber einige von ihnen stöhnen vor Schmerzen.

Andere scheinen verloren zu sein. Ein Mann rennt los, um sich ein paar Zigaretten zu schnappen, sobald er auf den Boden tritt. Gleich danach nimmt er eilig seine Sachen auf, als müsste er schnell gehen, als er nach Wochen der Hölle gerade an einem sicheren Ort angekommen ist.

„Am schwierigsten sind diejenigen, die viel Zeit in Kellern verbracht haben“, erklärt Olga Volkova, Direktorin des Zentrums, in dem 84 Rentner angekommen sind. „Viele wurden völlig in Ruhe gelassen. Vor dem Krieg haben wir ihnen geholfen, aber jetzt wurden sie ihrem Schicksal überlassen „, fügt er hinzu.

Ältere Menschen sind in Konflikten oft „vergessen, sehr verletzlich“, bestätigt Federico Dessi, Direktor der NGO Handicap International für die Ukraine, die das Zentrum von Dnipro mit Ausrüstung und finanzieller Unterstützung versorgt.

Im Allgemeinen „isoliert vom Rest ihrer Familien“ und „nicht in der Lage, ein Telefon zu benutzen oder zu kommunizieren“, seien sie aufgrund der Unsicherheiten des Krieges besonders „hilflos“, betont er.

Aleksandra Vassiltchenko, eine 80-jährige Russin aus der Ukraine, hat mehr Glück als der Durchschnitt. Ihr Enkel suchte sie, sobald sie in Dnipro zu Hause ankam.

Ein offensichtlicher Trost für die Frau, nachdem sie Wochen „allein in [ihrer] Dreizimmerwohnung“ in Kramatorsk [Osten] verbracht hatte, wo kürzlich bei einem russischen Angriff auf den Bahnhof mindestens 57 Menschen ums Leben kamen.

Der Oktogenarier hatte aus Angst, was passieren könnte, etwas zu essen gelagert. Aber „Ich habe mich immer im Badezimmer versteckt (...) Er hat ständig geweint. Ich war in meinem Haus eingesperrt „, sagte er und wünschte „den Tod“ von „Wladimir Wladimirowitsch“ Putin „und seinen Kindern“.

„Drei Kriege“

Laut Handicap International, das Zahlen der ukrainischen Behörden zitiert, haben sich seit Beginn der russischen Invasion rund 13.000 ältere oder behinderte Menschen in der Region Dnipro niedergelassen und mehr als eine halbe Million sind dort durchgekommen.

Das „Haus der Barmherzigkeit“, eine ehemalige Apotheke, die in eine Zuflucht für Bedürftige umgewandelt wurde, hat seitdem Evakuierte aus Mariupol aufgenommen, der Stadt, die seit mehr als einem Monat von den Russen im Süden, aber auch den Bewohnern des Ostens belagert wurde.

„Wenn zehn neue Einrichtungen wie unsere gegründet werden, füllen sie sich sofort“, sagt Konstantin Gorchkov, der das Zentrum mit seiner Frau Natalia leitet.

Dreißig neue Einwohner schlossen sich den hundert an, die bereits dort lebten. Eine von ihnen ist die 83-jährige Julia Panfiorova, die aus Lisichansk in der Region Lugansk im Osten angekommen ist.

Diese ehemalige Wirtschaftslehrerin sagt, dass drei Raketen in ihre Nähe gefallen sind und ihre Fenster zerbrochen haben.

„Es ist mein dritter Krieg“, erinnert er sich und bezieht sich auf den Zweiten Weltkrieg (1939-1945) und den Konflikt, der 2014 in Donbass begann und zu dem Luhansk und Donezk gehören.

