Die USA kritisierten das chinesische Regime dafür, dass es Russlands „brutale“ Invasion in die Ukraine nicht verurteilte

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Die Vereinigten Staaten kritisierten am Montag, dass das chinesische Regime Russlands „brutale“ Invasion in die Ukraine noch nicht verurteilt habe, und stellte in Frage, dass einige hohe chinesische Anklagen „die vom Kreml ausgehende Propaganda“ wiederholen.

Dies wurde in einer Pressekonferenz des Sprechers des Außenministeriums, Ned Price, erklärt, in der er über die Position von Peking, einem Verbündeten Moskaus, sprach.

„Wir haben nicht nur nicht gesehen, dass China die Brutalität verurteilt, die russische Streitkräfte in der Ukraine gegen das ukrainische Volk anwenden, wie es jedes Land tun sollte“, sagte Price.

„Tatsächlich“, sagte er, „haben wir gehört, dass einige hochrangige Beamte in China einige der gefährlichsten Propaganda, die vom Kreml ausgegangen ist, nachpapieren.“

Die Vereinigten Staaten haben China wiederholt vor den Folgen seiner militärischen oder wirtschaftlichen Unterstützung für Russland gewarnt und den asiatischen Riesen aufgefordert, eine aktivere Rolle bei der Eindämmung der zwei Monate alten militärischen Invasion Russlands in die Ukraine zu spielen.

Der US-Sprecher betonte, dass „es eine Zeit ist“, in der „jedes verantwortungsvolle Land“ verpflichtet ist, „klarzustellen, wo es sich zu Themen positioniert, in denen Nuancen nicht passen“, wie „das Massaker an Zivilisten und unentgeltliche Menschenrechtsverletzungen“ durch russische Streitkräfte in der Ukraine.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

Letzte Woche teilte US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymir Zelensky mit, dass er ein zusätzliches Militärhilfspaket in Höhe von 800 Millionen Dollar mit tödlicheren Waffen schicken werde, um mit Russland fertig zu werden Die neue Phase der Invasion konzentrierte sich mehr auf den Donbass in der Ostukraine.

Die Vereinigten Staaten ihrerseits warnten am vergangenen Mittwoch davor, dass sie Ländern, die die durch seine Invasion in die Ukraine gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen untergraben, nicht „gleichgültig“ bleiben werden, und halten es für einen Fehler, dass es diejenigen gibt, die die Situation loswerden wollen. Laut Finanzministerin Janet Yellen rühmt sich das chinesische Regime seit langem damit, die „sakrosankten“ Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität zu respektieren, aber aufgrund seiner Selbstzufriedenheit mit Russland riskiert es, dass die internationale Gemeinschaft ihre Appelle an diese Prinzipien in der Zukunft.

„Unabhängig von den geopolitischen Strategien und Zielen Chinas sehen wir keine mögliche gutartige Interpretation der russischen Invasion oder ihrer Folgen für die internationale Ordnung“, sagte er.

Nach den neuesten Daten der UN wurden bereits 2.072 Zivilisten im Krieg in der Ukraine getötet, von denen 169 Kinder waren. Während mehr als 4,2 Millionen Menschen geflohen sind, um in den Nachbarländern Zuflucht zu suchen.

Vor Wochen fragte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi, dass das asiatische Land eine wichtige Rolle spielt Rolle bei der Verwirklichung eines Waffenstillstands mit Russland und erklärte, dass die Ukraine hofft, Frieden zu erreichen und „das Tor nach Europa“ zu werden.

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Der Dialog zwischen den beiden fand nur drei Tage nach dem Abhalten eines Telematikgipfels durch China und die Europäische Union (EU) statt, auf dem Brüssel Peking aufforderte, seine „Äquidistanz“ zum Krieg in der Ukraine aufzugeben und seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um die Aggression zu stoppen. „Alles, was China will, ist Frieden in der Ukraine“, versicherte Kuleba dem diplomatischen Leiter des asiatischen Riesen, so die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua.

Seit Beginn des Konflikts hat China eine zweideutige Position beibehalten, in der es die Achtung der territorialen Integrität aller Länder gefordert und in der es vermieden hat, das Wort „Invasion“ für die russische Offensive zu verwenden, während es erneut seine Ablehnung von Sanktionen gegen Moskau.

Laut Xinhua informierte der ukrainische Außenminister Wang über die Situation, sagte, sein Land wolle die Kommunikation mit China aufrechterhalten und hoffe, dass er weiterhin eine wichtige Rolle bei der Erreichung eines Waffenstillstands spielen werde.

China sei „ein großartiges Land, das eine wichtige und aktive Rolle bei der Wahrung des Friedens spielt“, sagte Kuleba, der sich auch bei der humanitären Hilfe von Peking bedankte und darauf bestand, dass Kiew im Dialog mit Russland eine dauerhafte Lösung finden will und „bereit ist, das Tor zu Europa zu werden“.

(Mit Informationen von EFE)

Lesen Sie weiter:

Russland und die Verachtung seiner Wehrpflichtigen in der Ukraine: Wie viele sind in der Moskwa ertrunken und warum informieren Sie nicht Familien