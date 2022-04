Die Opposition feierte den Rückschlag der AMLO-Reform mit der Nationalhymne in der Lunge: „Niederlage für Populismus“

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Die Oppositionsparteien PAN, PRI PRD und sogar Movimiento Ciudadano kamen zusammen, um Morenas qualifizierte Mehrheit während der Abstimmung über die Elektrizitätsreform zu entfernen. Mit dem Sammeln von 223 Gegenstimmen im Vergleich zu 275 Stimmen wurde die Initiative von Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko, abgelehnt.

Die ersten Reaktionen der Abgeordneten fanden im Kongress der Union selbst statt, wo sie im Rhythmus eines koordinierten Pools mit ihrer Stimme feierten: „Mexiko, Mexiko, Mexiko“. Dann sangen sie alle zusammen die Nationalhymne und einige mit erhobener Faust endeten mit einer „Viva México“.

„Die Nationalhymne zur Feier der Niederlage des Populismus“, postete Gabriel Quadri beispielsweise zusammen mit dem aktuellen Video in seinen sozialen Netzwerken.

Die Abstimmung der Opposition fegte rote Punkte auf dem Bildschirm der Abgeordnetenkammer, also dagegen. Darüber hinaus schlossen sich Gamino García Rocío Alexis und Pintos Caballero Andrés von der Green Ecologist Party of Mexico (PVEM) an.

Und wie in seinen sozialen Netzwerken versprochen, stimmte Carlos Miguel Aysa Damas von der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) im Gegensatz zu seiner gesamten Bank, angeführt vom ebenfalls nationalen Präsidenten der Partei, Alejandro Moreno Cárdenas, für die elektrische Reform, Alito.

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Die Feierlichkeiten wurden jedoch über soziale Netzwerke fortgesetzt, in denen sie nicht nur kurz nach Kenntnis des Ergebnisses veröffentlichten, sondern auch verschiedene persönliche und Gruppensiege erzielten.

„Wir haben es geschafft, López' abweichende elektrische Gegenreform zu stoppen (...) Es ist ein historischer Moment, eine historische Niederlage für den Populismus, für den Präsidenten und ein Wendepunkt in seiner Fehlherrschaft „, veröffentlichte der Panist Gabriel Quadri.

Mariana Gómez del Campo aus demselben Oppositionsblock veröffentlichte ein Foto aus der Kammer, auf dem er mit erhobener Faust die mexikanische Flagge trug und versicherte, dass das Bartlett-Gesetz gestorben sei.

„Dieses Foto sagt alles und das Wichtigste ist, dass die vereinte OPPOSITION niemals besiegt werden wird. Um weiter für Mexiko zu kämpfen. Zum ersten Mal stoppen wir eine schädliche Verfassungsreform, die vom Präsidenten der Republik geschickt wurde... „, schrieb er auf seinem offiziellen Twitter.

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Victor Pérez Díaz nahm an den Feierlichkeiten teil, der über seine sozialen Netzwerke ein neues Video veröffentlichte. Darin können Sie sehen, dass sich Abgeordnete der PAN-Bank versammelten, um mit großer Freude die Hymne ihrer Partei aufzuführen, während sie sich umarmten, begrüßten und anlächelten.

Alejandro Moreno, stellvertretender und nationaler Präsident der PRI, tat dasselbe über seine sozialen Netzwerke, in denen er allen Mitgliedern seiner Bank zu dem Ergebnis gratulierte, das er bei der Abstimmung über die vorbehaltlosen Artikel vorgeschlagen und erzielt hatte.

„Ich erkenne die Loyalität und den Mut der Oppositionsabgeordneten, insbesondere der 70 PRIs, an, dass sie ihr Wort mit Ehre gehalten haben. Der heutige Abend wird von der Geschichte geprägt sein und immer auf der Seite der Bürgerschaft voranschreiten. Mexiko steht an erster Stelle!“ „, schrieb er.

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Und die Abgeordneten der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) schlossen sich auch einer Gruppenveröffentlichung über die offiziellen Netzwerke der Perredisten im Kongress an:

„#México hat gewonnen, saubere Energie gewonnen, junge Leute haben gewonnen, Ihre Familie hat gewonnen, Ihre Anliegen haben gewonnen, Sie haben gewonnen. Dank dir sind wir heute eine Heimat geworden, wir haben #LeyBartlett verworfen, die Ursachen von #PRD sind die Ursachen der Menschen „, schrieben sie auf ihrem Twitter-Account.

LESEN SIE WEITER: