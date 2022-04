Atalanta mit Zatapa und Muriel fiel an Hellas Verona und verpflichtete sich für europäische Turniere.

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

Nach dem Ausscheiden gegen RB Leizipg im Viertelfinale der Europa League wollte Atalanta am 33. Spieltag in der Seria A gegen Hellas Verona auf den Weg des Sieges zurückkehren.

Diejenigen, die von Gian Piero Gasperini angeführt wurden, haben seit dem 20. März nicht mehr in der italienischen Liga gewonnen, als sie Bologna am 30. Spieltag mit Moustapha Cisse mit dem geringsten Unterschied besiegten.

Von diesem Moment an kassierte das Team von Bergamo für die italienische Liga zwei Niederlagen in Folge gegen Napoli mit 3:1 und 2:1 gegen Sassuolo als Besucher.

Darüber hinaus musste Atalanta, das Duván Zapata von Anfang an hatte, während Luis Fernando Muriel auf der Ersatzbank startete, addieren, um die europäischen Positionen nicht aus den Augen zu verlieren.

In den ersten Minuten waren beide Teams sehr aktiv und über die fünf kamen die erste Chance nach einem Pass von Duván Zapata für Ruslan Malinovskiy, der nach links schoss, aber Lorenzo Montipo achtete darauf, den Fall seines Portikus zu vermeiden.

Eine Minute später näherte sich Duván Zapata nach einer Kreuzung von der linken Seite von José Luis Palomino, den der Kolumbianer kopfüber verband, aber der Fußball ging los.

In den 24 Spielminuten hatte Hellas Verona eine klare Torwahl, nachdem Marcos Faraoni nach einer Kreuzung von Darko Lazovic den Ball auf dem Stock abgestürzt hatte.

Nach 26 Minuten war Hellas nach einem Freistoß von Gianluca Capriari mit einer Rechten, die in die Horizontale stürzte, kurz vor dem ersten Spiel. Die 10 des Besuchers wären nach einem Pass für Gio Simeone, der ihn links am Boden traf, wieder der Protagonist sein, aber Juan Musso rettete Atalanta.

Bevor er jedoch in den Umkleideraum ging, eröffnete Hellas das Konto über Federico Ceccherini, der einer Kreuzung von Gio Simeone nachging. Das Ziel musste vom VAR überprüft werden, um die Position des Innenverteidigers zu analysieren.

In der Nachschubzeit hatte Duván Zapata eine Option nach einem Rechtsschuss, der den Torhüter von Hellas ablenkte, aber der Richter gab keine Ecke.

Hellas Veronas zweites Tor würde in den 54 Minuten nach einem Eigentor von Teun Koopmeiners kommen. Nach einem Schuss von Ivan Ilic traf der Fußball dem Niederländer den Bauch, um ins Tor zu kommen.

Mit zwei Toren nach unten schickte Gasperini Luis Fernando Muriel auf das Spielfeld, der in den verbleibenden Minuten wenig tun konnte, wo Hellas Verona näher am dritten Platz lag als Atalanta zum Rabatt.

Nach 82 Minuten führte Giorgio Scalvini jedoch mit 2:1 nach einem Kreuz in Davide Zappacostas Gebiet, um Atalanta wieder ins Spiel zu bringen.

Mit dieser Niederlage ist Atalanta Achter in der Serie A mit 51 Punkten fünf hinter Lazio, das in der nächsten Saison in der Europa Conference League den sechsten Platz belegt.

Am kommenden Samstag wird das Team von Duván Zapata und Luis Muriel zum 34. Termin der Serie gegen Venedig antreten, wo sie gewinnen müssen, um die schlechte Serie zu beenden.

