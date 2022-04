Zwölftausend Gefangene später schützt Nayib Bukele weiterhin die Bandenführer der MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Cyber-Trolle. Er selbst mit seinen Twitter- und Facebook-Konten. Alle Ihre Beamten. Der Generalstaatsanwalt, den er kontrolliert. Die Justizbehörde, in der er auch regiert. Die offiziellen Medien finanzierten mit öffentlichen Geldern. Nayib Bukele stellte seinen gesamten Propagandaapparat auf, um die Erzählung aufrechtzuerhalten, nach der er eine Art rächender Anführer ist, der die Banden MS13 und Barrio 18, die wichtigsten kriminellen Organisationen in El Salvador, ein für allemal beenden wird, deren Straßenkriege und Geschäfte Zehntausende von Todesfällen verursacht haben. in den letzten Jahrzehnten auf dem Land.

Seit dem letzten Märzwochenende, als die Bandengewalt in 72 Stunden 87 Tote in den Straßen und Stadtteilen des Landes zurückließ, begannen Bukele und sein Apparat ihren selbst beschriebenen „Krieg gegen die Banden“, der neben der zyklischen Propaganda eine Reihe von Gesetzesänderungen und einen Ausnahmezustand hinterlassen hat das ist noch nicht zu Ende gegangen und das hat der Regierungspartei gedient, die verfassungsmäßigen Garantien zu begrenzen und Journalisten und Akademiker erneut anzugreifen, die den Präsidenten und seine Politik kritisieren.

Am 15. April, Mitte der Karwoche, aktualisierte der Präsident auf seinem Twitter die Zahl der Häftlinge, die bis zu diesem Tag gezählt wurden. „Mehr als 12.000 Terroristen wurden in nur 21 Tagen gefangen genommen. Wir machen weiter „, schrieb Bukele in einem Tweet mit dem Hashtag #GuerraContraPandilla, in dem Fotos von Gangmitgliedern erscheinen, die am ganzen Körper tätowiert sind.

Wenn diese Zahl zutrifft - es gibt keine Möglichkeit, eine unabhängige Überprüfung durchzuführen: Die Regierung von El Salvador hat alle Möglichkeiten für den Zugang zu Informationen über ihr Gefängnissystem geschlossen - hat Bukele 12.000 Gefangene zu einem System hinzugefügt, in dem sich bereits etwa 40.000 Gefangene befinden, eine Zahl, die bereits die tatsächliche Kapazität des Gefängnisnetzes. Heute, mit den neu zugelassenen, beträgt die Überbevölkerung fast 22.000 Menschen.

Unter den neuen Häftlingen gibt es ja Leute, die die typischen Tätowierungen der Banden zeigen. Das sind diejenigen, die normalerweise auf den Fotos der Regierungspropaganda zu sehen sind. Es gibt aber auch andere Häftlinge, die in anderen sozialen Netzwerken aufgetreten sind, nicht in denen der Regierung. Es handelt sich um junge Menschen, deren Gefangennahme von ihren Verwandten oder Bekannten als willkürliche Handlungen gemeldet wird.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

Seit der ersten Aprilwoche sind die wenigen Zeitungen, die die Regierung von Nayib Bukele weiterhin nicht kontrolliert, mit Beschwerden über PNC-Missbrauch gefüllt. Am Freitag, dem 8. April, trat die Polizei, die unter das Ende März von den Abgeordneten von Bukele genehmigte Notfallregime fällt, in Ciudad Credisa, ein bürgerliches Viertel, ein und nahm 21 Personen ohne Erklärung mit. Die Angehörigen der Häftlinge berichteten, dass die Polizei Fotos von allen gemacht und ihnen vorgeworfen habe, Terroristen zu sein, wie es der Präsident in seinen Tweets tut.

„Ich fragte, warum sie sie mitnehmen würden, ein Soldat kam und stieß mich mit der Waffe und sagte mir, dass wir dafür verantwortlich sind, in einem Randgebiet zu leben“, sagte ein Bürger der Zeitung La Prensa Gráfica.

In derselben Nacht verhaftete die Polizei einige junge Leute, die ihre Arbeitsschicht in einem Restaurant in der Hauptstadt verließen. Sofort veröffentlichte das PNC Fotos der Häftlinge, denen es ihre Hemden ausgezogen hatte, und von Geld, das laut Polizeiversion als Erpressung bezahlt wurde. Nach einer starken Beschwerde in sozialen Netzwerken wurde klar, dass die jungen Leute nicht zu Banden gehörten und dass das Geld die Box war, die an diesem Tag im Restaurant verdient wurde.

Die stärksten Forderungen kamen aus dem Ausland, was logisch erscheint, als Bukele es nach fast drei Regierungsjahren geschafft hat, mit gerichtlicher und administrativer Verfolgung und ständiger Belästigung viele der kritischen Stimmen des Landes zum Schweigen zu bringen.

Am 8. April veröffentlichte das Washington Office for Latin America (WOLA), einer der einflussreichsten Denkfabriken zu lateinamerikanischen Themen in der US-Hauptstadt, eine Erklärung, in der es die Politik von Bukele unverfroren in Frage stellt.

„Die Sicherheitskrise in El Salvador erfordert eine dringende und entschlossene Reaktion. Die vielen Opfer der gewalttätigsten Banden der Welt haben das Recht auf Gerechtigkeit und ein Leben ohne Angst, belästigt, angegriffen, erpresst und getötet zu werden. Die Aussetzung von Teilen der Verfassung des Landes wird dies jedoch nicht ermöglichen „, schrieb WOLA.

Bukele reagierte auf die Kritik von WOLA mit persönlichen Angriffen auf seine Präsidentin Carolina Jimenez Sandoval. Es ist bereits ein Zeichen von Nayib Bukele, jeden anzugreifen, der ihn kritisiert oder seine Widersprüche aufdeckt. Er hat dies mit salvadorianischen Journalisten, mit der US-Kongressabgeordneten Norma Torres oder Tamara Taraciuk Broner, amtierende Direktorin von Humans Rights Watch (HRW) für Amerika, getan.

HRW war eine weitere Organisation, die Bukeles jüngste Maßnahmen kritisierte. „Anstatt die Salvadorianer zu schützen, ist dieser breite Ausnahmezustand ein Rezept für eine Katastrophe, die ihre Rechte gefährdet“, schrieb die Organisation in einer Erklärung.

Am Ende konnten die Erzählung des Präsidenten, der gesamte Lärm, der um ihn herum erzeugt wurde, und alle verabschiedeten Gesetzesänderungen den wichtigsten Fehler seines Krieges nicht verbergen: Nayib Bukele liefert die 14-Führer von MS13 aus Gründen, die weder er noch alle seine Gefolgsleute erklären können, immer noch nicht an die Die Vereinigten Staaten forderten in den Vereinigten Staaten Verbrechen wie Mord und Terrorismus. Somit bleibt die Befehlskette der Bande auch nach den 12.000 Gefangenen von Bukele intakt.

Nayib Bukele hat Pakte mit Banden geschlossen, seit er 2015 zum Bürgermeister von San Salvador gewählt wurde. Gerichtsakten in El Salvador, Ermittlungen und ein Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten sowie mindestens ein Dutzend journalistische Untersuchungen auf der Grundlage offizieller Dokumente machen dies aus. Der Pakt blieb in Kraft und Bukele stärkte ihn seit der Präsidentschaft der Republik.

Bereits als Präsident führte Bukele nach einer Untersuchung der salvadorianischen Staatsanwaltschaft, die der von der Regierung ernannte Staatsanwalt begraben hat, den Pakt weiterhin durch Osiris Luna, seinen Gefängnischef, und Carlos Marroquín, einen Beamten der Präsidentschaft. Beide wurden von den Vereinigten Staaten als korrupte und antidemokratische Akteure benannt, unter anderem gerade weil sie den Pakt im Namen ihres Chefs, des Präsidenten, verwalten.

Im Rahmen dieses Pakts hat Nayib Bukele seine Beamten manövriert, um die Auslieferung der 14 Führer der MS13, die die sogenannte nationale Ranfla bilden, in die Vereinigten Staaten zu vermeiden, die den Bandenjargon seinem Vorstand gibt.

Diese Führer, so das US-Justizministerium, „werden der Verschwörung zur Verleihung und Verheimlichung materieller Unterstützung für Terroristen, der Verschwörung zur Begehung von Terrorakten, die die nationalen Grenzen überschreiten, der Verschwörung zur Finanzierung des Terrorismus und der Verschwörung zum Drogenterrorismus beschuldigt.“ Diese Verbrechen, darunter mehrere Morde, wurden auf US-amerikanischem Boden begangen und von der nationalen Ranfla angeordnet, so die Staatsanwaltschaft.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

Die Fotos dieser Führer, die meisten von ihnen Gefangene in El Salvador, sind nicht auf dem Twitter-Account von Präsident Bukele neben dem Terroristenlabel erschienen, das er und seine Beamten nicht gezögert haben, neben Porträts anderer Salvadorianer zu stellen, die nichts mit Banden zu tun haben.

Während das Notfallregime gedauert hat, hat Generalstaatsanwalt Rodolfo Delgado, der Bauer des Präsidenten, nicht gezögert zu twittern, dass die meisten Häftlinge (etwa 90%, sagt er, obwohl diese Zahl wiederum unmöglich unabhängig zu überprüfen ist) von einem Friedensrichter verwurzelt wurden, der erste, der auf eine Anklage reagiert der Staatsanwaltschaft, wie es die salvadorianische Gesetzgebung vorsieht.

Worüber Delgado nicht spricht, sind drei Dinge. Mehrere Richter, die nicht nach den Plänen des Präsidenten auf Twitter, dem Obersten Gerichtshof - ebenfalls von Bukele dominiert - entschieden haben, entfernen sie schließlich. Er selbst, Delgado, wurde in der Vergangenheit herausgegriffen, weil er Folter eingesetzt hat, um falsche Geständnisse von mutmaßlichen Bandenmitgliedern zu extrahieren. Der Generalstaatsanwalt erwähnt auch nicht, dass er es war, der sich weigerte, einen der Führer von MS13 in die Vereinigten Staaten abschieben zu lassen und diese Aufzeichnung vor dem Obersten Gerichtshof aufzustellen.

Einer der Fälle, die in den Vereinigten Staaten an den Ermittlungen der Führer teilgenommen haben, ist die Vulcano Joint Task Force (JTFV), die sich aus Vertretern des Justizministeriums und des Finanzministeriums zusammensetzt, deren Direktor, Seth D. DuCharme, einer von denen war, die im Januar 2021 die Anklage gegen die 14 Führer von MS13, die Bukele nicht ausliefern will.

Die JTFV-Ermittlungen waren auch für eine strafrechtliche Untersuchung von Osiris Luna und Carlos Marroquín von wesentlicher Bedeutung, die beiden im Rahmen des Bandenpakts untersuchten Bukele-Beamten, gegen die der südliche Gerichtsbezirk von New York eine formelle Anklage einreichen wird, zwei Bundesbeamte haben in bestätigt Infobae in den letzten Tagen.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

Tatsächlich war JFTV ab 2020 an den ersten Untersuchungen des Pakts zwischen Bukele und den Banden beteiligt. Ein Großteil dieser Informationen wurde an den damaligen US-Botschafter in El Salvador, Ronald Johnson, weitergegeben, der, anstatt sie zu vertiefen, mindestens einen der beteiligten US-Ermittler entfernte, wie mindestens drei Beamte der Biden-Regierung in Washington gegenüber Infobae bestätigt haben. Johnson, ein ehemaliger Agent des Central Intelligence (CIA), kam nach El Salvador, als der Politiker zum Politiker des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde.

Im Zusammenhang mit dieser Krise hat Bukele, wie er es zuvor zu anderen Zeiten getan hat, erneut wehmütig mit Nostalgie an die Art von Unterstützung appelliert, die er erhielt, als Trump Präsident war.

Am 11. April forderte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, Bukele auf, „seine Bürger zu schützen und gleichzeitig die bürgerlichen Freiheiten, einschließlich der Pressefreiheit, zu wahren“. Er bezog sich dabei auf gesetzliche Beschränkungen, die während des Notfallregimes verabschiedet wurden und die jeden bestrafen, der sich auf den Bukele-Bandenpakt mit dem Gefängnis bezieht. Anthony Blinken, Bidens Außenminister, forderte ebenfalls die Achtung der Bürgerrechte der Salvadorianer und erinnerte Bukele an etwas mehr: „Heute ist es mehr denn je wichtig, Bandenführer auszuliefern, um sich in den Vereinigten Staaten vor Gericht zu stellen.“

Bukele antwortete auf Twitter und sagte kein Wort über die Ranfla-Führer, die seine Regierung weiterhin schützt. Er sagte Folgendes: „Wir hatten Unterstützung von der US-Regierung... aber es war WÄHREND DER TRUMP-REGIERUNG (so in Großbuchstaben).“ Johnson, der Trump-Botschafter, der die Untersuchung des Bandenpakts herunterspielte, war in der Tat einer der wichtigsten Verbündeten des salvadorianischen Präsidenten.

Pakte wie die von Bukele und anderen, die in der Vergangenheit von salvadorianischen Politikern geschlossen wurden, haben die kriminelle und politische Struktur von Banden und ihrer Führung neu definiert. Einer der Akademiker, die diesen Teil des Phänomens am meisten untersucht haben, ist Juan José Martínez d'Aubuisson, ein Anthropologe, der in Medien auf der ganzen Welt zitiert wird. Letztes Jahr erklärte Martínez beispielsweise Infobae, dass die Zunahme der mörderischen Gewalt während der Regierung von Bukele auf Neuanpassungen des Pakts oder darauf zurückzuführen sein könnte, dass Bandenführer die Toten nutzen, um politische Botschaften zu senden.

Am 11. April nannte Bukele Martinez ebenfalls im Tweet „Müll“. Dann beschuldigten Cybertrolle, Beamte und Propagandisten den Anthropologen, getreu dem typischen Drehbuch, ein Komplize der Banden zu sein und sich für sie einzusetzen, was heute in El Salvador mit 10 bis 12 Jahren Gefängnis bestraft werden kann und dass mit den im Rahmen des Notfallregimes vorgenommenen Änderungen Generalstaatsanwalt Rodolfo Delgado kann ohne allzu große Formalität strafrechtlich verfolgt werden.

LESEN SIE WEITER: