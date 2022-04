„Tomandante Iberdrola“: Noroña erinnerte sich, dass private Unternehmen in Mexiko 53% des CO2 produzieren

Gerardo Fernández Noroña, Bundesabgeordneter der PT, verurteilte die Leistung der Oppositionsbänke und erinnerte mit jüngsten Daten daran, dass der Umweltdiskurs, mit dem sie die AMLO-Elektrizitätsreform ablehnen wollen, ein Trugschluss ist und dass sie wirklich die Interessen verteidigen wollen einer Handvoll Geschäftsleute aus dem Bereich Energie.

Während der Debatte über die Energiereform im Gesetzgebungspalast von San Lázaro sprach Fernández Noroña und erschütterte vom Podium aus die Opposition. Während seiner Argumentation teilte er den Banken der PRI, PAN, PRD und MC mit, dass sie mit all dem Geld, das sie von Unternehmen erhalten, politisch nicht gut abschneiden können.

Als er seine Teilnahme begann, teilte ihm der Sekretär der Energiekommission der Abgeordnetenkammer mit, dass es außerhalb des Legislativpalastes einen Aufruhr von Menschen gibt, die die Initiative von AMLO verteidigen, aber dass niemand sie verteidigt.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Sie erinnerte sich an die Geschehnisse mit dem mutmaßlichen Lobbyisten von Enel (italienisches Energieunternehmen) und dem PRD-Abgeordneten und erinnerte sich auch an Margarita Zavalas Nähe zu Iberdrola, da ihr Ehemann und ehemaliger Präsident von Mexiko als Berater einer Tochtergesellschaft des spanischen Unternehmens arbeitet.

In dieser Hinsicht bezeichnete er Felipe Calderón als „El Tomandante Iberdrola“, was auf seine angebliche Dipsomanie (Alkoholismus) und die Position hinwies, die er nach seiner Präsidentschaft in der Privatfirma innehatte. Anschließend verurteilte er die Leistung privater Unternehmen im Elektrizitätssektor.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

„Die Opposition ist ein selbstbewusster Verräter“, beharrte er und hob zwei harte Fakten hervor, die gegen die Argumente der Bank Va por México in Bezug auf den privaten Elektrizitätssektor verstoßen, da private Unternehmen laut PRI-PAN-PRD saubere und billige Energie produzieren.

Bis heute stimmt dies jedoch nicht, da in Mexiko 83% der von privaten Unternehmen produzierten Energie von Erdölunternehmen erzeugt werden und 53% des in der Republik produzierten CO2 von diesen Unternehmen getragen werden, während die Federal Electricity Commission (CFE) 16,76% seiner Energie mit produziert thermoelektrische Anlagen (Energie basiert auf Wasserdämmen, die nicht verschmutzen).

Als ob dies nicht genug wäre, erinnerte er daran, dass Unternehmen die Gesetze des Marktes und nicht das soziale Interesse befolgen, da „private Unternehmen uns in zwei Jahren der Pandemie kein Kilowatt gegeben haben“ an das nationale Stromnetz, das sie verkaufen es weiterhin. Es sei auch darauf hingewiesen, dass seit Beginn der Energiereform der sechsjährigen Amtszeit von Enrique Peña Nieto die Kosten für die Erbringung dieser Dienstleistung gestiegen sind.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Schließlich versicherte der UAM-Soziologe, dass sich die Menschen in Mexiko an die Bedeutung der Abstimmung der Oppositionsgesetzgeber erinnern werden und dass dies das Ende ihrer politischen Gültigkeit bedeuten würde, wenn sie ihre Haltung gegen die AMLO-Elektrizitätsreform erreichen würden.

Unter dieser Perspektive wies er darauf hin, dass „wer einmal verrät, 100 Mal verrät“ und dass private Unternehmen wissen, dass, mit dem er zu dem Schluss kam, dass die Präsidentschaft von 2024 nach diesem Tag an die Juntos Hacemos Historia Koalition (Morena, PT und PVEM) übergeben würde. Deshalb betonte er, dass dies nicht das Ende der AMLO-Initiative sei, sondern das Ende der Oppositionsparteien. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass weder die PRI noch die PRD eine einzige Volkswahl in den Gouverneuren gewinnen konnten und dass sie 2024 ohne Gouverneur erreichen werden.

